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    3 февраля 2025, 17:05 • В мире

    Трамп подчиняет страны Латинской Америки поодиночке

    Трамп подчиняет страны Латинской Америки поодиночке
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Владимир Добрынин

    Трамп провел новый бескровный блицкриг в Латинской Америке – и одержал новую победу. После мгновенного укрощения взбунтовавшейся было Колумбии он привел к повиновению и Панаму. Почему многочисленные страны к югу от США не могут оказать Вашингтону сколько-нибудь достойного сопротивления?

    В понедельник, 3 февраля, стали известны результаты переговоров между администрацией Белого дома в лице главы Госдепа Марка Рубио и президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    И Вашингтон добился своего – итогом визита стал отказ Панамы от дальнейшего сотрудничества с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь». А удовлетворенный Трамп заявил, что американские солдаты в Панаме нужны не будут – хотя ранее не исключал любые варианты действий для того, чтобы вернуть США контроль над каналом.

    Таким образом, Соединенные Штаты одержали вторую подряд дипломатическую победу над еще одной латиноамериканской страной. Всего лишь неделей ранее угрозами пошлин Вашингтон укротил Колумбию, посмевшую было отказать в приеме американских самолетов с мигрантами. Колумбия, традиционно являющаяся ближайшим союзником США в Южной Америке, сильно зависит от американского рынка в плане экспорта нефти, кофе и срезанных цветов и не имеет значительных рычагов влияния на Вашингтон.

    «Я думаю, [президент Колумбии Густаво] Петро не имел ни малейшего представления о масштабах и влиянии отношений с США на экономику нашей страны, – сказал Брюс Мак Мастер, глава Главной деловой ассоциации Колумбии. – Но он вскоре понял, что последствия будут ощущаться повсюду, начиная с обменного курса. Я думаю, он узнал об экономике за эти день-два больше, чем за всю свою предыдущую жизнь».

    Напряженная ситуация сложилась и в отношениях США с Мексикой, президент которой Клаудия Шейнбаум выразила несогласие не только с «несогласованной депортацией» мексиканцев из США на родину, но и выступила против развернутой Вашингтоном программы «Оставайся в Мексике» для тех кабальеро, которые еще не успели ступить за землю Соединенных Штатов, но собирались это сделать.

    По свидетельству Министерства внутренней безопасности США, в 2022 году почти половина нелегальных мигрантов (4,8 млн из 11 млн) прибыла в Соединенные Штаты именно из Мексики. Два военных транспортника с депортированными, направлявшиеся в Мексику, не получили права войти в ее воздушное пространство и приземлились в итоге в Гватемале.

    В этом случае реакция Трампа выглядела запоздалой: решение о повышении пошлин на мексиканские товары на 25% было оглашено только в субботу, 1 февраля. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями. Шейнбаум немедленно распорядилась принять против США ответные меры, «тарифные и нетарифные», и полностью отвергла обвинения Трампа.

    Не исключено, что она готовилась к введению пошлин заранее и рассчитывала на «помощь зала». 26 января члены организации «Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна» (CELAC) объявили (по инициативе президента Колумбии Густаво Петро), что соберутся 30 января на саммит по вопросу противодействия Трампу. Идея поначалу была одобрена и председательствующей в этой организации президентом Гондураса Сиомарой Кастро.

    Кастро, кстати, тоже постаралась проявить себя смелым политиком. Узнав об угрозах Трампа увеличением пошлин и другими санкциями, она напомнила главе американской администрации: «Власти США по какой-то причине забывают, что на территории Гондураса находятся их военные базы. Они тут несколько десятилетий. Причем за это Америка ничего не платит. Но если она по отношению к нам вдруг решит проводить враждебную политику, то пусть знает, что военное присутствие США на нашей территории теряет всякий смысл».

    Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер на своей страничке в соцсети Х заявил, что действия Вашингтона могут привести к объединению Колумбии, Венесуэлы, Панамы, Кубы и Мексики против США, а Южное командование Соединенных Штатов не сможет справиться с последствиями такого конфликта. «У Вашингтона недостаточно военных ресурсов, чтобы силой заставить другие государства подчиниться своим требованиям», – добавил Риттер.

    Возможно, именно для противодействия такому сценарию в Каракас был направлен спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл,

    который встретился с главой Венесуэлы (непризнаваемым в качестве президента этой страны президентом США) Николасом Мадуро. Переговоры, по словам Мадуро, прошли успешно: он объявил об освобождении и возвращении в Штаты шестерых американских граждан, не назвав, однако, их имен и причин, по которым они были задержаны на территории Венесуэлы. Зато хозяин Дворца Мирафлорес передал привет Дональду Трампу.

    «Есть вопросы, по которым мы достигли первоначальных договоренностей, и когда они будут выполнены, откроются новые возможности. Надеюсь, эти новые договоренности будут на благо двух стран и региона, – сказал Мадуро. – Президент Трамп, мы сделали первый шаг, и, надеюсь, это будет продолжено».

    Похоже, что результаты встречи Гренелла и Мадуро негативно отразились на единстве CELAC: ближе к дате встречи Сиомара Кастро вдруг объявила, что запланированный на 30 января саммит не состоится. Как утверждает испанское издание Infobae, «отсутствие согласия по вопросам, представляющим общий интерес, таким как миграция и отношения с Соединенными Штатами, помешало проведению внеочередной встречи». Напрямую высказать суждение, что это решение глава CELAC приняла под давлением северного «большого брата», никто не рискнул.

    «Среди посольств стран Латинской Америки в Вашингтоне царит большая тревога»,

    пишет британская Financial Times. Издание цитирует слова высокопоставленного регионального дипломата в Вашингтоне: «Кажется, мы вернулись в 1897 год и эпоху президента [Уильяма] Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины». Прозрачный такой намек на заявление Трампа о необходимости вернуть США Панамский канал.

    Майкл Шифтер, старший научный сотрудник аналитического центра «Межамериканский диалог» в Вашингтоне, заявил, что лидеры Латинской Америки вряд ли будут подчиняться Трампу. «Они попытаются найти баланс, – сказал он. – С одной стороны, им придется быть прагматичными, потому что Трамп действительно способен ввести санкции, которые были бы очень болезненными для этих стран. С другой, им действительно придется сохранить лицо и показать, что у них есть национальная гордость, и они защищают свой суверенитет». Но пока сопротивление оказывает только Мексика, которая не смогла организовать совместный отпор.

    Становится понятно, что Трамп будет действовать со странами Латинской Америки по принципу «разделяй и властвуй». Все 33 члена CELAC по отдельности зависят намного сильнее от США, чем США от каждого из них в отдельности. За исключением, может быть, Бразилии, комментариев откуда по поводу «тарифных угроз» и их реализации не последовало.

    Прожженному дельцу Трампу не составит большого труда отрывать от организации «по лепестку», решая проблемы с каждой из стран по отдельности. Действия Густаво Петро и Сиомары Кастро красноречиво говорят, что формула «один за всех и все за одного» – это не про Латинскую Америку. Тут будет господствовать принцип «своя рубашка ближе к телу».

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