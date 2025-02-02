Министр экономики Мексики раскритиковал пошлины США

Министр экономики Мексики назвал пошлины США на мексиканский импорт «выстрелом себе в ногу»

Tекст: Ольга Иванова

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард выступил с резкой критикой в адрес пошлин, введенных администрацией США на мексиканские товары. Как передает ТАСС, Эбрард охарактеризовал эти меры как «выстрел себе в ногу», подчеркнув, что они окажут негативное влияние как на мексиканские, так и на американские компании, функционирующие в Мексике.

Эбрард также затронул тему обвинения мексиканского правительства в пособничестве наркоторговле, назвав это оскорблением для страны. Он считает, что подобные обвинения служат инструментом для отвлечения внимания американской общественности от «колоссальной ошибки», которой является введение пошлин.

«Обвинение мексиканского правительства в пособничестве наркоторговле является не только оскорблением нашей страны, но и предлогом для того, чтобы отвлечь общественное мнение в США от колоссальной ошибки введения разрушительных пошлин в отношении Мексики и североамериканских компаний, работающих здесь. Выстрел себе в ногу», – написал министр на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Марсело Эбрард подчеркнул, что такие шаги со стороны США могут осложнить экономические отношения между двумя странами.

В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.