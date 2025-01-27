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    27 января 2025, 22:05 • В мире

    Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке

    Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке
    @ @PressSec

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Не прошло и недели с момента инаугурации Дональда Трампа, как он инициировал свою первую войну – торгово-миграционную. Война оказалась триумфальным блицкригом, президент США выиграл ее менее чем за сутки. Как и почему соперник США, Колумбия, сначала спровоцировала этот конфликт, а потом с треском проиграла его?

    С момента прихода к власти Дональд Трамп начал реализовывать свои обещания – в том числе и по депортации нелегальных мигрантов с территории США. И если мексиканцев (которых в Штатах на нелегальной основе сейчас находится около 4 млн) США просто переправляют через погранпереходы с Мексикой, то других латиноамериканцев приходится отправлять в их страны по воздуху

    Так, 24 января Гватемала уже приняла два американских самолета с 160 депортированными. Приняла борт и Бразилия – правда, приняла с конфузом. Американский самолет сел не в том городе, после чего власти страны, узнав, что соотечественников перевозят в наручниках, возмутились, запретили американскому самолету продолжать полет, перегрузили бразильцев на свой борт и сами отвезли в место назначения.

    А вот Колумбия – а точнее. ее президент Густаво Петро – решила показать зубы. Это тем более удивительно, что отношения США и Колумбии сложно назвать иначе, чем союзническими. Страны тесно связаны военно-политическими соглашениями, превратившими Колумбию в своего рода базу Соединенных Штатов в северной части Южной Америки. Именно с опорой на Колумбию США проводили все свои операции против Венесуэлы. В свою очередь, американские советники и даже военные помогали колумбийским властям в борьбе против различных леворадикальных партизанских группировок.

    26 января два американских самолета с мигрантами вылетели в Колумбию. По словам главы Госдепа США Марко Рубио, которые подтверждает не испытывающее особой любви к Трампу CNN, колумбийские власти изначально согласились принять самолеты – однако когда оба борта были в воздухе, передумали. Густаво Петро заявил, что Трамп, мол, обращается с гражданами Колумбии как с преступниками (каковыми, вообще-то, они и являются, раз находились на территории США нелегально), и отказался принимать самолеты. В итоге они развернулись и сели в Калифорнии и Техасе.

    Трамп отреагировал незамедлительно. Он заявил о введении 25% пошлин на весь колумбийский импорт, запретил поездки в США для граждан Колумбии, аннулировал американские визы для колумбийских чиновников, а также приостановил обработку всех виз для граждан Колумбии.

    Ну и пообещал, что на этом не остановится.

    «Эти меры – только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушить свои правовые обязательства в отношении приема и возвращения преступников, которых они насильно завезли в Соединенные Штаты!» – заявил президент США. В частности, был готов повысить пошлины до 50%.

    При этом республиканский Конгресс Трампа поддержал. «Колумбия и другие страны должны иметь в виду – Конгресс полностью готов принять санкции и иные меры по отношению к тем, кто не полностью сотрудничает или не выполняет требования по приему своих граждан, которые нелегально находятся на территории США. Дональд Трамп обещал ставить Америку на первое место – и он ставит», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

    Изначально Петро пытался огрызаться. Угрожал Трампу зеркальными мерами – причем как санкциями, так и депортациями. По словам Густаво Петро, в Колумбии нелегально проживает 15 660 американцев. Оскорблял – даже назвал «белым поработителем».

    Однако менее чем за 10 часов сдулся. Власти страны заявили о готовности выполнить все требования Трампа – и даже выслали за первой партией депортируемых нелегалов президентский самолет.

    По сути, все, чего добилось колумбийское правительство, это «достойные» условия депортации. Ну то есть с депортируемых, возможно, могут снять наручники. «Мы продолжим принимать колумбийских мужчин и женщин, которые возвращаются в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия как гражданам, наделенным правами», – заявил министр иностранных дел Луис Хильберто Мурильо. А сейчас в США на нелегальном положении находится около 190 тыс. колумбийцев – то есть немногим менее половины процента от всего населения Колумбии.

    Покладистость Колумбии объясняется двумя причинами. Во-первых, экономикой. Общий объем экспорта Колумбии в США составляет порядка 14 млрд долларов – и это чуть менее 30% от всего колумбийского экспорта. Значительную часть этой суммы составляет кофе, а также цветы.

    «Только в кофейной отрасли более 500 тыс. семей зависят от этого сектора. В цветоводстве тысячи матерей-одиночек потеряют средства к существованию. И мы можем продолжать добавлять сектора, которые пострадают [в случае американских санкций]», – поясняла глава колумбийско-американской торговой палаты Мария Клаудия Лакутюр.

    Да, по американцам санкции бы тоже ударили. Почти две трети американского импорта цветов приходится на Колумбию, а впереди день Святого Валентина. Чувствительными были бы и тарифы на кофе, 20% импорта зерен которого тоже обеспечивает Колумбия.

    Однако для Колумбии и ее властей ущерб был бы непропорционально больше. Ведь – и это во-вторых, – сейчас колумбийскому президенту как никогда нужна поддержка Соединенных Штатов. Дело в том, что в Колумбии снова обостряется внутренняя борьба – как политическая, между партиями, так и военная, с участием различного рода правых и левых вооруженных группировок. Прежде всего наркокартелей.

    Поэтому он отступил – и власти США отнюдь не пытались подсластить пилюлю поражения. Ведь оно, по мнению Вашингтона, должно быть максимально демонстративным.

    «Сегодняшние события ясно показывают миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны, и он ожидает, что все другие страны мира будут в полной мере сотрудничать в принятии депортации своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении Белого дома.

    Ведь если Трамп так поступил с Колумбией – ближайшим союзником США в регионе – то как он будет поступать с другими упирающимися? Например, Гондурасом?

    Президент Гондураса Сиомара Кастро уже заявила, что депортации ее сограждан встретят жесткий ответ. «Столкнувшись с враждебным отношением и массовой высылкой наших братьев, нам придется рассмотреть возможность изменения нашей политики сотрудничества с Соединенными Штатами, особенно в военной сфере», – заявила она. Проще говоря, пересмотреть условия нахождения в стране американских баз.

    Ее позиция объясняется не только чувством достоинства, но и экономикой – до четверти экономики Гондураса обеспечивают денежные переводы соотечественников из США, полмиллиона из которых (или 5% населения Гондураса) являются нелегальными мигрантами. Но если Трамп запретит эти переводы – то какой тогда прок Гондурасу от этих мигрантов?

    И на фоне этих американских демонстрационных депортаций в Латинской Америке свободно-демократические СМИ осторожно задаются вопросом: если Трамп демонстрирует готовность угрожать экономическими санкциями не для того, чтобы способствовать какому-либо «международному порядку, основанному на правилах», а в конкретных интересах Америки, то почему другие страны не могут последовать этому примеру?

    И ведь последуют. Например, европейцы, для которых масштабное присутствие нелегальных мигрантов является одной из важнейших внутриполитических проблем. Возможно, манера Трампа высылать мигрантов на их родину самолетами – и угрожать санкциями в случае отказа принять их – будет воспринята и в ЕС. Ведь один «миграционный блицриг» уже получился.

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