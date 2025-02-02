Мексика ответила на пошлины США защитными мерами

Президент Мексики поручила реализовать план Б для защиты экономики страны

Tекст: Максим Попов

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны после введения пошлин США, передает РИА «Новости». Она отметила, что данный шаг является частью плана Б, разработанного для защиты Мексики.

Шейнбаум категорически отвергла обвинения Белого дома, заявив: «Отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию». Она подчеркнула, что проблема имеет корни внутри самих США, где оружие продается преступным группировкам.

Президент Мексики предложила США сосредоточиться на борьбе с уличной наркоторговлей и отмыванием денег. Она подчеркнула, что проблема наркозависимости и распространения наркотиков в США требует внутреннего решения. Шейнбаум заявила: «Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и уважения суверенитета».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.