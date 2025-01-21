Следующей целью Трампа становится Лондон

Трамп еще не успел сесть в президентское кресло, а прежний либеральный мир уже зашатался: политический кризис в Германии, Австрии, Канаде. Покупка Гренландии, Панамский канал. В ряду этих скандальных новостей (американцы уже окрестили наступивший год Happy craziest New Year – безумным) конфликт Трампа и Лондона пока не стал сенсацией и не оказался на первых полосах. Но, кажется, именно ему суждено стать центральным.

Прогнозируем, что именно Лондон станет следующей стратегической целью Трампа. И понятно почему. Главная цель Трампа в Европе – строительство новой системы безопасности. Но для того чтобы построить новое (о том, какой может быть новая система безопасности в Европе, мы писали), надо сломать старое. Замковым же камнем старой европейской системы безопасности является именно Лондон.

Не в последнюю очередь именно поэтому Трамп и Маск так увлеченно шатают «Содружество» и НАТО, накладывая руку на Канаду и Гренландию. Именно поэтому Маск поддерживает скандальную «Альтернативу для Германии», называя партию последней надеждой Германии, и Найджела Фараджа в Британии, и с яростью набрасывается на британского премьера Кира Стармера.

И, кажется, Бог и реальность и здесь играют на стороне Трампа: Стармер оказался у власти лишь потому, что лейбористов ненавидели чуть меньше, чем консерваторов, а никого другого под рукой просто не оказалось. Теперь британцам стало ясно, что вся старая политическая система насквозь прогнила и ее надо менять. И теперь у страны есть фаворит – Найджел Фарадж, любимец Трампа, дерзкий критик НАТО, выступающий за резкую смену миграционной политики и новые отношения с Россией.

В нашем массовом бессознательном Британия, как правило, выступает синонимом ада, а слово «англосаксы» рифмуется со словом «демоны». Именно англосаксами по преимуществу выстроена современная либерально-демократическая система, которая на полном ходу несется в преисподнюю, увлекая за собой планету.

Однако надо все-таки различать власть и народ; элиту, которая давно уже имеет единую «глобальную» национальность и с невероятным презрением относится к копошащемуся внизу стаду. Что же до английского или американского народа, то какие у нас могут быть претензии к обычным людям, так же как мы любящим своих детей и свою страну? И вот над ними-то глобальная элита и проводит свои чудовищные эксперименты, которые превратили Маска в яростного трамписта (напомним семейную трагедию Маска, у которого трансгендерная мафия фактически украла сына) и заставляют английский народ клокотать от ненависти.

Английский народ уничтожают сегодня так же, как все другие европейские народы. За последнее десятилетие промигрантская политика глобалистов полностью разрушила английское образование, превратила в хаос и помойку английские города. Кир Стармер – типичнейший представитель этой элиты. И именно его выбрал своей мишенью Илон Маск, пообещав выкорчевать это зло из английской жизни, и, судя по всему, обрел среди англичан огромную толпу поклонников.

Одновременно Маск становится главным спонсором Найджела Фараджа, в партию которого устремились тысячи и тысячи активистов с тонущего корабля прежней консервативно-лейбористской системы.

В своем Twitter (запрещенном в России) Маск заявил, что за то время, пока Стармер занимал должность королевского прокурора, четверть миллиона юных британок подверглись насилию со стороны мигрантских банд, правительство же закрывало на это глаза. После чего начал планомерную атаку на Стармера, чуть ли не каждый день публикуя компрометирующие посты.

Вряд ли мы можем проверить обнародованные Маском цифры изнасилованных юных британок, но в целом его обвинения в адрес Стармера совершенно справедливы. Все 2010-е годы Британию сотрясали педофильско-мигрантские скандалы, и все эти годы полиция замалчивала и закрывала глаза на вопиющие преступления. Десяток лет в небольших английских городах вроде Телфорда и Ротерема орудовали мигрантские банды, жертвами которых становились главным образом девочки из неблагополучных семей. При этом коррумпированная полиция предоставляла мигрантам полную свободу действий. Если же подвергавшиеся насилию девочки или их родители решались идти в полицию, их же и привлекали к ответственности.

Когда же в дело вмешались правые активисты, расправа с ними была короткой: до сих пор в тюрьме находится лидер антимигрантской «Лиги защиты Англии» Томми Робинсон, попытавшийся поднять голос в защиту детей. Сегодня он – самый известный политзаключенный страны.

Именно Стармер покрывал сверху всю эту преступную машину, утверждает Маск, обещая сделать все, чтобы посадить его за решетку.

И, кажется, у него это вполне может получиться. На фоне рецессии экономики, бюджетного кризиса и скандальных разоблачений рейтинги лейбористов рушатся, а популярность Фараджа растет ошеломительными темпами. Если полгода назад Фараджу удалось провести пятерых своих кандидатов в Палату общин, то сегодня Партия реформ может рассчитывать уже на 120 (!) мест. Судя же по динамике падения доверия к лейбористам и, соответственно, росту поддержки Фараджа, конец Стармера предрешен. Большинство британцев, как показывают опросы, уверены, что нынешний премьер не продержится до конца года.

В свою очередь, Трамп активно ищет возможности устроить в Англии внеочередные выборы. Удастся это или нет, в любом случае власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую же систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа еще только начинается.