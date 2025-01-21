  • Новость часаВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Следующей целью Трампа становится Лондон
    21 января 2025, 09:00 Мнение

    Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии
    Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
    Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС
    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко

    Трамп еще не успел сесть в президентское кресло, а прежний либеральный мир уже зашатался: политический кризис в Германии, Австрии, Канаде. Покупка Гренландии, Панамский канал. В ряду этих скандальных новостей (американцы уже окрестили наступивший год Happy craziest New Year – безумным) конфликт Трампа и Лондона пока не стал сенсацией и не оказался на первых полосах. Но, кажется, именно ему суждено стать центральным.

    Прогнозируем, что именно Лондон станет следующей стратегической целью Трампа. И понятно почему. Главная цель Трампа в Европе – строительство новой системы безопасности. Но для того чтобы построить новое (о том, какой может быть новая система безопасности в Европе, мы писали), надо сломать старое. Замковым же камнем старой европейской системы безопасности является именно Лондон.

    Не в последнюю очередь именно поэтому Трамп и Маск так увлеченно шатают «Содружество» и НАТО, накладывая руку на Канаду и Гренландию. Именно поэтому Маск поддерживает скандальную «Альтернативу для Германии», называя партию последней надеждой Германии, и Найджела Фараджа в Британии, и с яростью набрасывается на британского премьера Кира Стармера.

    И, кажется, Бог и реальность и здесь играют на стороне Трампа: Стармер оказался у власти лишь потому, что лейбористов ненавидели чуть меньше, чем консерваторов, а никого другого под рукой просто не оказалось. Теперь британцам стало ясно, что вся старая политическая система насквозь прогнила и ее надо менять. И теперь у страны есть фаворит – Найджел Фарадж, любимец Трампа, дерзкий критик НАТО, выступающий за резкую смену миграционной политики и новые отношения с Россией.

    В нашем массовом бессознательном Британия, как правило, выступает синонимом ада, а слово «англосаксы» рифмуется со словом «демоны». Именно англосаксами по преимуществу выстроена современная либерально-демократическая система, которая на полном ходу несется в преисподнюю, увлекая за собой планету.

    Однако надо все-таки различать власть и народ; элиту, которая давно уже имеет единую «глобальную» национальность и с невероятным презрением относится к копошащемуся внизу стаду. Что же до английского или американского народа, то какие у нас могут быть претензии к обычным людям, так же как мы любящим своих детей и свою страну? И вот над ними-то глобальная элита и проводит свои чудовищные эксперименты, которые превратили Маска в яростного трамписта (напомним семейную трагедию Маска, у которого трансгендерная мафия фактически украла сына) и заставляют английский народ клокотать от ненависти.

    Английский народ уничтожают сегодня так же, как все другие европейские народы. За последнее десятилетие промигрантская политика глобалистов полностью разрушила английское образование, превратила в хаос и помойку английские города. Кир Стармер – типичнейший представитель этой элиты. И именно его выбрал своей мишенью Илон Маск, пообещав выкорчевать это зло из английской жизни, и, судя по всему, обрел среди англичан огромную толпу поклонников.

    Одновременно Маск становится главным спонсором Найджела Фараджа, в партию которого устремились тысячи и тысячи активистов с тонущего корабля прежней консервативно-лейбористской системы.

    В своем Twitter (запрещенном в России) Маск заявил, что за то время, пока Стармер занимал должность королевского прокурора, четверть миллиона юных британок подверглись насилию со стороны мигрантских банд, правительство же закрывало на это глаза. После чего начал планомерную атаку на Стармера, чуть ли не каждый день публикуя компрометирующие посты.

    Вряд ли мы можем проверить обнародованные Маском цифры изнасилованных юных британок, но в целом его обвинения в адрес Стармера совершенно справедливы. Все 2010-е годы Британию сотрясали педофильско-мигрантские скандалы, и все эти годы полиция замалчивала и закрывала глаза на вопиющие преступления. Десяток лет в небольших английских городах вроде Телфорда и Ротерема орудовали мигрантские банды, жертвами которых становились главным образом девочки из неблагополучных семей. При этом коррумпированная полиция предоставляла мигрантам полную свободу действий. Если же подвергавшиеся насилию девочки или их родители решались идти в полицию, их же и привлекали к ответственности.

    Когда же в дело вмешались правые активисты, расправа с ними была короткой: до сих пор в тюрьме находится лидер антимигрантской «Лиги защиты Англии» Томми Робинсон, попытавшийся поднять голос в защиту детей. Сегодня он – самый известный политзаключенный страны.

    Именно Стармер покрывал сверху всю эту преступную машину, утверждает Маск, обещая сделать все, чтобы посадить его за решетку.

    И, кажется, у него это вполне может получиться. На фоне рецессии экономики, бюджетного кризиса и скандальных разоблачений рейтинги лейбористов рушатся, а популярность Фараджа растет ошеломительными темпами. Если полгода назад Фараджу удалось провести пятерых своих кандидатов в Палату общин, то сегодня Партия реформ может рассчитывать уже на 120 (!) мест. Судя же по динамике падения доверия к лейбористам и, соответственно, росту поддержки Фараджа, конец Стармера предрешен. Большинство британцев, как показывают опросы, уверены, что нынешний премьер не продержится до конца года.

    В свою очередь, Трамп активно ищет возможности устроить в Англии внеочередные выборы. Удастся это или нет, в любом случае власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую же систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа еще только начинается.

    Другие материалы автора

    Главное
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    В Германии призвали возобновить импорт нефти из России
    Brand Analytics: Общество США раскололось из-за заявлений Трампа
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    Правозащитники подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства США
    В России купили шубу за рекордные 34 млн рублей
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии

    «Это зондирование со стороны новой администрации Трампа. Американцы решили послать символический сигнал». Такими словами политологи комментируют неожиданное признание западной прессы в том, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Как устроены эти кабели, почему они постоянно рвутся – и какой сигнал посылает Москве Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............