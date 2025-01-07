Tекст: Антон Антонов

«Стармер – зло», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он отметил, что «Трюдо ушел» и «скоро» та же участь ждет Стармера.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

Расследование в Ротереме показало, что в период с 1997 по 2013 год около 1,4 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, совершенного в основном британцами пакистанского происхождения. Расследование в Телфорде выявило, что примерно 1 тыс. девочек подверглись сексуальному насилию в течение 40 лет, с 1980-х годов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли премьер-министра в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.

Маск обвинил Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Он отмечает, что Стармер несет ответственность за игнорирование этих преступлений, поскольку возглавлял Королевскую прокурорскую службу в период с 2008 по 2013 год.

В течение десятилетий эти преступления оставались незамеченными и начали обнародоваться лишь с 2012 года. Стармер ранее признавал, что сотрудники правоохранительных органов иногда избегали привлекать представителей этнических меньшинств из-за опасений обвинений в расизме.