Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

Современная эпоха отличается от любой предыдущей тем, что только сейчас любая завиральная идея может стать фактором мировой политики. Это может касаться разных вещей: и множества гендеров, и полномочий ювенальной юстиции, и того, кто кому чего должен в истории.

Идеи, которые разрушают

Чтобы та или иная идея стала частью государственной политики и тем более предметом международных споров, она должна стать общепринятой хотя бы у части научного сообщества. То есть ее нужно проговорить так, чтобы адепты не попали в сумасшедший дом или полицейский участок за хулиганство и остались на своих кафедрах. Носители идей постколониализма и внутренней колонизации уже вполне респектабельные персонажи, и на их труды, как заслуживающие доверия первоисточники, не стесняются ссылаться авторы монографий и диссертаций.

Вот, например, что заявляет аргентинский исследователь Вальтер Миньоло: «...если колониальность повсеместна, то и деколониальность также должна быть повсюду. Деколониальность связана с общей грамматикой всех стремлений и проектов деколонизации, даже если она признает отдельные локальные истории, откуда эти проекты и чаяния берут истоки. Если логика колониальности универсальна, грамматика деколониальности многополярна». На общепонятный язык это словоблудие иронично перевел бывший британский премьер Борис Джонсон: «Если подумать, моя прапрабабушка была рабыней-черкешенкой. Говорят, что мой османский прапрадед купил ее на рынке. Боюсь, что в те времена так и делали. Неужели кто-то серьезно предполагает, что ее потомки – включая нынешнего автора – должны добиваться репараций от правительства Тайипа Эрдогана в Анкаре?»

А есть еще и теория «внутренней колонизации», которую иноагент Александр Эткинд определяет так: «Внутренняя колонизация есть применение практик колониального управления и знания внутри политических границ государства. Это особый тип отношений между государством и подданными, при котором государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории – как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра. Такой тип господства использовался многими империями и особенно характерен для России». Исходя из нее, потомки крепостных крестьян имеют право на компенсацию от правительств России, Польши, Литвы и восточных земель Германии.

И когда эта «научная база» становится вполне продвигаемой в научной среде, она берется на вооружение государственными институтами и международными объединениями. Так, например, в феврале 2024 года Европарламент принял резолюцию (506 голосами за, девятью – против, при 32 воздержавшихся). В ней говорится: «Решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

«Дела давно минувших лет...»

Следует сразу сказать, что политика современной Британии у русского человека не может вызывать восторгов и сочувствия, как и многие события в ее прошлом. Отношение к украинскому кризису, санкции и зоологическая русофобия основных СМИ возмущают и оскорбляют. А еще страшно задевают двойные стандарты в оценке политики «всего цивилизованного мира» и России. Причем длится это не одно столетие. Как минимум со времен Ивана Грозного и первой Елизаветы.

И вот прилетел бумеранг. Оказывается, созданная для России «научная база» выстреливает и в другую сторону, и расхлебывать любимые идеи радио «Свобода*»* приходится и тем, чьи интересы оно продвигает.

Главы правительств ряда стран Содружества наций задумали поставить вопрос о возмещении ущерба от трансатлантической работорговли в XVI-XIX веках. В итоге на Великобританию ее бывшие колонии хотят навесить долг в миллиарды фунтов в качестве репараций.

В докладе, опубликованном в прошлом году Вест-Индским университетом и поддержанном судьей Международного суда ООН Патриком Робинсоном, был сделан вывод, что Великобритания должна выплатить более 18 млрд фунтов в качестве репараций за свою роль в рабстве 14 странам Карибского бассейна. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис сказал, что борьба за репарации не окончена. Сайт правительства Багам цитирует его заявление: «Призыв к возмещению ущерба – это не просто финансовая компенсация. Речь идет о том, чтобы признать долгосрочные последствия многовековой эксплуатации и обеспечить честное и добросовестное решение вопроса наследия рабства».

Неудивительно, что все политические силы Соединенного Королевства против: и консерваторы с либералами, при которых захватывали заморские владения, и лейбористы, боровшиеся за равноправие и справедливость для всех подданных короны. Их премьер Кир Стармер сказал, что «работорговля, безусловно, была ужасающим явлением, но сейчас в отношениях со странами Содружества нужно смотреть вперед, а не назад, и обсуждать борьбу с последствиями изменения климата и свободную торговлю».

Рабовладение и работорговля – позорные страницы для любой страны, и им нет никакого оправдания, но это было давно. 25 марта 1807 года вступил в силу закон о запрете работорговли, само рабство было запрещено в колониях в 1833 году, а в 1835-м был принят закон о возмещении рабовладельцам после отмены рабства. Как посчитали исследователи, недавние рабовладельцы получили где-то 42-48% стоимости раба в зависимости от острова. Но это было сделано для тех, кто потерял лично возможность владеть «говорящими орудиями».

Кто из ныне живущих был рабом или хотя бы слышал от свидетелей (родителей, бабушек и дедушек) о том, как они были невольниками? Выдвигались ли рабами и их представителями претензии тогда, когда еще все были живы? Существовали ли в то время государства, которые страстно желают предъявить счет Лондону?

Еще можно понять тех афроамериканцев, которые сами видели таблички «только для белых» в южных штатах и кого не принимали на работу и в университеты из-за цвета кожи, если они подают в суды на штаты Алабама или Южная Каролина. Тут живы и многие сами пострадавшие, и свидетели – всего 60 лет прошло. А вот когда выставляются претензии за рабство, отмененное в США 160 лет назад...

Точно так же и французские граждане вполне могут предъявить претензию Алжиру за вынужденное переселение оттуда более миллиона человек. В свою очередь, сотни тысяч алжирцев пострадали от запредельной жестокости подчиненных генералов Массю и Салана. И кто кому должен платить в этом случае?

Кстати, захватом невольников для дальнейшей перевозки через Атлантику занимались многие арабские племена и государства. С них, например, с Марокко, тоже нужно потребовать репарации?

Что же делать российским исследователям и комментаторам в подобных случаях? Не поддерживать В. Миньоло и багамского премьера, а заодно и не делать вид, что идеи иноагента Эткинда безобидны и о них стоит вежливо промолчать. Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».