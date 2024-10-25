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    Русские умеют бить британцев

    @ Уильям Симпсон "Атака лёгкой бригады под Балаклавой"

    25 октября 2024, 09:10 Мнение

    Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    170 лет назад, 25 октября 1854 года состоялась битва под Балаклавой, завершившаяся вничью. В российской памяти она осталась лишь одним эпизодом героической обороны Севастополя, а вот в британской – событием в литературе и искусстве. Почему так случилось?

    Национальная память выборочна. Одни события в ней застревают накрепко, а другие оказываются где-то на её периферии. И вовсе не потому, что их настойчиво хотят забыть. Просто там почти не было тех, кто подробно описал бы происходящее с позиций «наших».

    На момент битвы под Балаклавой Лев Толстой ещё не прибыл по месту службы в Севастополь и поэтому ей не нашлось места в «Севастопольских рассказах». В записках участника сражения Николая Герсеванова «Несколько слов о действиях русских войск в Крыму в 1854 и 1855 годах» она упомянута вскользь. Единственные мемуары, «Воспоминания о Балаклавском деле 13-го октября 1854 года. Рассказ очевидца» Павла Корибут-Кубитовича не переиздавались с 1874 г., как и подробный отчёт поручика Н. Ушакова о подвигах на этом поле боя. Там же, в сборнике «Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя» мы можем найти донесения князя Меншикова и генерала Липранди, а также записку генерал-лейтенанта Рыжова. Лишь в книге академика Евгения Тарле «Крымская война» балаклавская битва удостоилась целой главы.

    Почему так случилось? Ответ даёт участник сражения поручик Корибут-Кубитович. Действия разных частей под командованием генерал-лейтенанта Липранди не были слаженными, и наши воины там не раз попадали под «дружественный огонь», то есть несли потери от своих.

    Нужно сказать, что не только русские не уделяли большого внимания этой битве. У французов она померкла перед случившейся ранее битвой на Альме и куда более поздним штурмом Малахова кургана генералом Мак-Магоном (будущим третьим президентом Франции).

    У британцев же от неё остались образы зримые, причём в разных местах. И головной убор балаклава, и мужская кофта без воротника, но с глубоким вырезом – кардиган (в честь генерала лорда Кардигана) родом оттуда.

    Там же, в Крыму, появился термин «тонкая красная линия». Командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами шеренги по четыре. Корреспондент «Таймс» описал потом шотландский полк в этот момент как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью». Тогда казаки остановились в полукилометре от шотландцев, а затем отступили на исходные позиции вслед за остальной кавалерией. Генерал И. И. Рыжов успел вовремя оценить обстановку и остановить наступление.

    А вот британский генерал-майор лорд Кардиган не остановил атаку лёгкой кавалерийской бригады, чем привёл к катастрофе, которой туманный Альбион не переживал несколько веков. Он получил от начальства приказ захватить обратно турецкие орудия, которые оказались русскими трофеями. «Наши кавалеристы гордо промчались мимо; их амуниция и оружие сверкали под утренним солнцем во всем великолепии. Мы не верили своим глазам! Неужели эта горстка людей собралась атаковать целую армию, выстроенную в боевой порядок? Увы, так оно и было: их отчаянная храбрость не знала границ, настолько, что позабыто было то, что называют её самым верным спутником – благоразумие», – писал британский журналист Уильям Рассел.

    Финал операции был, по словам того же Рассела, печален для британцев: «Раненые и потерявшие коней кавалеристы, бегущие к нашим позициям, красноречивее любых слов свидетельствовали об их печальной судьбе – да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего».

    «Это великолепно, но это не война. Это безумие», – заметил участник сражения, французский генерал Боске. А наш поручик Корибут-Кубитович увидел «недоразумение, ставшее гибельным для британской кавалерии» и назвал русских героев – генерала Рыжова, полковника Войниловича, майоров Лаврениуса и Тинькова, корнета Астафьева и унтер-офицера Муху.

    Лорд Кардиган на следующий день после битвы, в личном дневнике записал свои потери в этой атаке в 300 человек убитыми, ранеными и взятыми в плен, а также 396 лошадей.

    Почему же британцы вспоминают этот эпизод и ставят его в один ряд с битвами при Гастингсе (1066) и Босуорте (1485)? Почему о нём снято два художественных фильма (1936, 1968). Почему англоязычные школьники уже полтора столетия заучивают наизусть поэму Альфреда Теннисона «Атака лёгкой бригады», где есть такие строки:
    Долина в две мили – редут недалече...

    Услышав: «По коням, вперед!»,
    Долиною смерти, под шквалом картечи,
    Отважные скачут шестьсот.

    Среди этих шестисот было много отпрысков британской аристократии, и два-три десятилетия спустя в Палате лордов заняли места не они, а их младшие братья или кузены. Это был третий случай таких одномоментных потерь в британской элите.

    Написал стихотворение на эту тему и будущий нобелевский лауреат Редьярд Киплинг. Он в 1891 году стенал о незавидной судьбе доживших до этого времени ветеранов атаки неаристократического происхождения так:

    Тридцать миллионов британцев твердят о величье страны,
    А двадцать кавалеристов опять побираться должны.

    У них нет ни денег, ни пищи; ни работы, ни помощи нет;
    Последние из Летучей Бригады, беспомощность – ваш обет.

    «Самое важное заключалось в том, что в моральном отношении у русских от этого балаклавского боя было ощущение победы, а у англичан – ощущение (и притом очень болезненное) поражения, сознание совершенно бессмысленно загубленных жизней, потерь, вызванных бездарностью и военным невежеством главного командования», – так оценивал результаты балаклавской битвы советский академик Евгений Тарле.

    Главный же итог этого сражения должны усвоить те, кто сейчас в Лондоне работают разжигателями войны: русские умеют бить британцев даже тогда, когда находятся не в лучшей форме. Причём наше воинство способно нанести такой урон, о котором враги помнят веками.

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