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    Как просроченные политики становятся тиранами
    27 февраля 2025, 08:52 Мнение

    Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Всякий раз, когда видишь очередной обман украинских избирателей местными политиками, возникает ощущение, что ты об этом читал, причем неоднократно. Ведь суть манипулятивных технологий с веками не меняется. И все изощренные шаги киевских имиджмейкеров вместе с их импортными консультантами – лишь перепевы приключений афинского тирана Писистрата в VI веке до нашей эры.

    Условия игры

    Любой изучавший в вузе историю Древней Эллады заметит: и времена отличаются, и люди, и уж тем более экономические условия.

    Наш герой Писистрат был аристократом с бесспорной родословной, разве что его род хозяйничал не в центре, а на окраине афинских владений. Киевские руководители последних двух десятилетий отличаются подчеркнуто плебейским (как тогда говорили в одном небольшом городке на Тибре) происхождением, разве что Порошенко из семьи разбогатевших выскочек. Но именно Писистрат впервые апробировал весь набор, как сейчас бы сказали, фишек и заманух, которыми пользовались и пользуются по сей день.

    Писистрат приходил к власти трижды. К моменту его первого возвышения правила игры в Афинах уже сформировались. За предшествующее столетие стало ясно, что можно, а чего совсем нельзя.
    Нельзя устраивать резню в святом месте на Акрополе.
    Нельзя заниматься кровной местью и другой неправовой самодеятельностью. Монополия на насилие перешла к государству благодаря законам Драконта (621 г. до н. э.) – очень жестоким и кровожадным, но точно сформулированным.
    Нельзя свободного человека превращать в раба. Казнить можно, изгнать – тоже, а надеть ошейник даже на злостного должника – об этом следовало забыть после реформ Солона 594-593 годов до н. э. С тех пор место человека в обществе определялось не знатностью рода, а имущественным положением.

    Как обмануть жителей Афин и Киева

    Писистрат был родственником Солона и участвовал в разных его начинаниях. Во времена великих реформ он еще был ребенком, но дальше... В 560 году до н. э. он умудрился, не нарушив ни одного из вышеперечисленных табу и законодательных ограничений, захватить власть в Афинах.
    Чтобы получить неположенное по закону, нужно получить поддержку всего демоса (свободных граждан). Как это удалось Писистрату?

    Писистрат въехал на афинскую Агору на колеснице. Он выглядел израненным и кричал, что на него только что напали враги и ему едва удалось спастись. Впоследствии недоброжелатели поговаривали, что он сам нарочно нанес себе раны. Как было на самом деле, никто из афинян не видел. Писистрат заявил, что его жизнь в опасности, и потребовал, чтобы ему был предоставлен отряд телохранителей.

    Народное собрание поддержало такое решение. Хотя телохранителей вооружили не копьями и мечами, а всего лишь дубинами, они вместе с охраняемым взошли на Акрополь и, будучи недосягаемыми, установили тиранию.

    Хмурая туча дождем проливается или же градом;
    Пламенной молнии блеск в громе находит ответ.
    А от великих людей гибнет город, и к единодержцу
    В плен попадает народ, если в нем разума нет.
    Кто вознесется превыше других, нелегко того будет
    После сдержать, – обо всем надо размыслить сейчас!     – писал Солон тогда.

    В первый раз тирания продержалась недолго, около года.

    Двадцать шесть веков спустя, в 2004 году, Виктор Ющенко повторил этот трюк на Украине. Поев разнообразной еды у главы СБУ в гостях, он отравился и стал похож на Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов». Народу же сообщили, что враги его попытались отравить диоксином. Увечного пожалели и с помощью законодательных хитростей в виде переголосования второго тура избрали в президенты. А затем отказали ему в продлении с разгромным результатом в полтора процента. Факт отравления не доказан до сих пор.

    Псевдосвятыня

    Второй приход Писистрата к власти был связан с тем, что основные деятели афинской городской аристократии – Мегакл и Ликург – поссорились, и первый из них решил вернуть Писистрата к власти. Аристотель рассказывает об этом так: «Распространив предварительно слух, будто Афина собирается возвратить Писистрата, он (Мегакл. – Прим. авт.) разыскал высокого роста и красивую женщину… продавщицу венков, фракиянку по имени Фия, нарядил ее наподобие этой богини и ввел в город вместе с ним. И Писистрат въезжал на колеснице, на которой рядом с ним стояла эта женщина, а жители города встречали их, преклоняясь ниц в восторге».

    Таким образом, Писистрата и Мегакла можно считать первыми достоверно известными европейскими политтехнологами. Именно они разработали и предъявили демосу первые хитрые уловки для захвата власти.

    Эта тирания продержалась менее года и была низвергнута тем же Мегаклом, который ее восстановил.

    В Киеве в 2014 году вместо подложной богини была идея евроинтеграции. Националисты и грантоеды въехали с ней во власть, как Писистрат на колеснице.

    Тирания сама не уходит

    Десять лет ждал Писистрат третьей попытки захватить власть. Наблюдал, как видные люди Афин враждуют, а власть слабеет. И когда он понял, что из всех возможных вариантов оказался наименее тошнотворным для афинского демоса, то вновь захватил власть в 546 году до н. э. На сей раз, по словам Аристотеля, его программа выглядела так: «...не надо ни удивляться, ни беспокоиться, но следует возвратиться по домам и заниматься своими делами, а обо всех общественных делах позаботится он сам».

    И с тех пор сначала сам Писистрат до самой смерти в 527 году до н. э., а затем его сыновья Гиппий и Гиппарх хозяйничали в Афинах. Причем поначалу тиран был настолько популярен, что аристократ Кимон переписал на имя Писистрата свою победу на Олимпийских играх. А чтобы не краснеть за свое соучастие в делишках незаконной власти, тогдашняя элита придумала следующую оценку тирана, которую спустя полвека воспроизвел Геродот: «Он не нарушил… порядка государственных должностей и не изменил законов, но управлял городом по существующим законоустановлениям, руководя государственными делами справедливо и дельно». 

    И недобитой аристократии, и активным представителям демоса в какой-то момент стало понятно, что Писистратиды превысили все разумные и неразумные сроки пребывания у власти. Была попытка ее свергнуть собственными силами. Аристократы Гармодий и Аристогитон ликвидировали Гиппарха, а затем сами сложили головы. Но подробно останавливаться на этих персонажах не следует, иначе могут не без оснований обвинить в пропаганде ЛГБТ*.

    Просроченная тирания длилась до самого... До самого свержения Гиппия в 510 году до н. э. с помощью спартанского царя Клеомена, старшего брата героя битвы при Фермопилах Леонида.

    Среди тех, кто позвал соседей на помощь, были сын Кимона Мильтиад (впоследствии победитель при Марафоне) и сын Мегакла Клисфен, который признан изобретателем демократии. И эта форма правления тогда стала своего рода «защитой от дурака», т. е. от тирании.

    Зеленский пришел к власти на усталости населения от привычных политиков. В 2019 году он был единственным, кто не нес на себе печати неизбывной украинской коррупции и интриганства. И вскоре стало понятно, что он не собирается проводить реформы в интересах населения и устанавливать мир во вверенных ему владениях, как это делал Писистрат, а из всех его дел Зеленский повторил только установление тирании. И оппозиционные СМИ закрыл, и стал преследовать представителей старой власти, и языковое законодательство стал внедрять куда более активно, чем при Порошенко. И стал таким же просроченным, как Гиппий и Гиппарх. Власть он сконцентрировал настолько, что единственной возможностью ее потеснить оказалось только вмешательство соседей.

    Вот такие параллели можно увидеть, если начинать изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией (кстати, Гиппий надеялся с их помощью вернуть власть), а немного ранее. И тогда становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких следующих поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

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