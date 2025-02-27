Всякий раз, когда видишь очередной обман украинских избирателей местными политиками, возникает ощущение, что ты об этом читал, причем неоднократно. Ведь суть манипулятивных технологий с веками не меняется. И все изощренные шаги киевских имиджмейкеров вместе с их импортными консультантами – лишь перепевы приключений афинского тирана Писистрата в VI веке до нашей эры.

Условия игры

Любой изучавший в вузе историю Древней Эллады заметит: и времена отличаются, и люди, и уж тем более экономические условия.

Наш герой Писистрат был аристократом с бесспорной родословной, разве что его род хозяйничал не в центре, а на окраине афинских владений. Киевские руководители последних двух десятилетий отличаются подчеркнуто плебейским (как тогда говорили в одном небольшом городке на Тибре) происхождением, разве что Порошенко из семьи разбогатевших выскочек. Но именно Писистрат впервые апробировал весь набор, как сейчас бы сказали, фишек и заманух, которыми пользовались и пользуются по сей день.

Писистрат приходил к власти трижды. К моменту его первого возвышения правила игры в Афинах уже сформировались. За предшествующее столетие стало ясно, что можно, а чего совсем нельзя.

Нельзя устраивать резню в святом месте на Акрополе.

Нельзя заниматься кровной местью и другой неправовой самодеятельностью. Монополия на насилие перешла к государству благодаря законам Драконта (621 г. до н. э.) – очень жестоким и кровожадным, но точно сформулированным.

Нельзя свободного человека превращать в раба. Казнить можно, изгнать – тоже, а надеть ошейник даже на злостного должника – об этом следовало забыть после реформ Солона 594-593 годов до н. э. С тех пор место человека в обществе определялось не знатностью рода, а имущественным положением.

Как обмануть жителей Афин и Киева

Писистрат был родственником Солона и участвовал в разных его начинаниях. Во времена великих реформ он еще был ребенком, но дальше... В 560 году до н. э. он умудрился, не нарушив ни одного из вышеперечисленных табу и законодательных ограничений, захватить власть в Афинах.

Чтобы получить неположенное по закону, нужно получить поддержку всего демоса (свободных граждан). Как это удалось Писистрату?

Писистрат въехал на афинскую Агору на колеснице. Он выглядел израненным и кричал, что на него только что напали враги и ему едва удалось спастись. Впоследствии недоброжелатели поговаривали, что он сам нарочно нанес себе раны. Как было на самом деле, никто из афинян не видел. Писистрат заявил, что его жизнь в опасности, и потребовал, чтобы ему был предоставлен отряд телохранителей.

Народное собрание поддержало такое решение. Хотя телохранителей вооружили не копьями и мечами, а всего лишь дубинами, они вместе с охраняемым взошли на Акрополь и, будучи недосягаемыми, установили тиранию.

Хмурая туча дождем проливается или же градом;

Пламенной молнии блеск в громе находит ответ.

А от великих людей гибнет город, и к единодержцу

В плен попадает народ, если в нем разума нет.

Кто вознесется превыше других, нелегко того будет

После сдержать, – обо всем надо размыслить сейчас! – писал Солон тогда.

В первый раз тирания продержалась недолго, около года.

Двадцать шесть веков спустя, в 2004 году, Виктор Ющенко повторил этот трюк на Украине. Поев разнообразной еды у главы СБУ в гостях, он отравился и стал похож на Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов». Народу же сообщили, что враги его попытались отравить диоксином. Увечного пожалели и с помощью законодательных хитростей в виде переголосования второго тура избрали в президенты. А затем отказали ему в продлении с разгромным результатом в полтора процента. Факт отравления не доказан до сих пор.

Псевдосвятыня

Второй приход Писистрата к власти был связан с тем, что основные деятели афинской городской аристократии – Мегакл и Ликург – поссорились, и первый из них решил вернуть Писистрата к власти. Аристотель рассказывает об этом так: «Распространив предварительно слух, будто Афина собирается возвратить Писистрата, он (Мегакл. – Прим. авт.) разыскал высокого роста и красивую женщину… продавщицу венков, фракиянку по имени Фия, нарядил ее наподобие этой богини и ввел в город вместе с ним. И Писистрат въезжал на колеснице, на которой рядом с ним стояла эта женщина, а жители города встречали их, преклоняясь ниц в восторге».

Таким образом, Писистрата и Мегакла можно считать первыми достоверно известными европейскими политтехнологами. Именно они разработали и предъявили демосу первые хитрые уловки для захвата власти.

Эта тирания продержалась менее года и была низвергнута тем же Мегаклом, который ее восстановил.

В Киеве в 2014 году вместо подложной богини была идея евроинтеграции. Националисты и грантоеды въехали с ней во власть, как Писистрат на колеснице.

Тирания сама не уходит

Десять лет ждал Писистрат третьей попытки захватить власть. Наблюдал, как видные люди Афин враждуют, а власть слабеет. И когда он понял, что из всех возможных вариантов оказался наименее тошнотворным для афинского демоса, то вновь захватил власть в 546 году до н. э. На сей раз, по словам Аристотеля, его программа выглядела так: «...не надо ни удивляться, ни беспокоиться, но следует возвратиться по домам и заниматься своими делами, а обо всех общественных делах позаботится он сам».

И с тех пор сначала сам Писистрат до самой смерти в 527 году до н. э., а затем его сыновья Гиппий и Гиппарх хозяйничали в Афинах. Причем поначалу тиран был настолько популярен, что аристократ Кимон переписал на имя Писистрата свою победу на Олимпийских играх. А чтобы не краснеть за свое соучастие в делишках незаконной власти, тогдашняя элита придумала следующую оценку тирана, которую спустя полвека воспроизвел Геродот: «Он не нарушил… порядка государственных должностей и не изменил законов, но управлял городом по существующим законоустановлениям, руководя государственными делами справедливо и дельно».

И недобитой аристократии, и активным представителям демоса в какой-то момент стало понятно, что Писистратиды превысили все разумные и неразумные сроки пребывания у власти. Была попытка ее свергнуть собственными силами. Аристократы Гармодий и Аристогитон ликвидировали Гиппарха, а затем сами сложили головы. Но подробно останавливаться на этих персонажах не следует, иначе могут не без оснований обвинить в пропаганде ЛГБТ*.

Просроченная тирания длилась до самого... До самого свержения Гиппия в 510 году до н. э. с помощью спартанского царя Клеомена, старшего брата героя битвы при Фермопилах Леонида.

Среди тех, кто позвал соседей на помощь, были сын Кимона Мильтиад (впоследствии победитель при Марафоне) и сын Мегакла Клисфен, который признан изобретателем демократии. И эта форма правления тогда стала своего рода «защитой от дурака», т. е. от тирании.

Зеленский пришел к власти на усталости населения от привычных политиков. В 2019 году он был единственным, кто не нес на себе печати неизбывной украинской коррупции и интриганства. И вскоре стало понятно, что он не собирается проводить реформы в интересах населения и устанавливать мир во вверенных ему владениях, как это делал Писистрат, а из всех его дел Зеленский повторил только установление тирании. И оппозиционные СМИ закрыл, и стал преследовать представителей старой власти, и языковое законодательство стал внедрять куда более активно, чем при Порошенко. И стал таким же просроченным, как Гиппий и Гиппарх. Власть он сконцентрировал настолько, что единственной возможностью ее потеснить оказалось только вмешательство соседей.

Вот такие параллели можно увидеть, если начинать изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией (кстати, Гиппий надеялся с их помощью вернуть власть), а немного ранее. И тогда становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких следующих поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

* Организация (организации) ликвидирована или ее деятельность запрещена в РФ.

