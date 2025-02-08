Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

Есть люди, которые годами тратят время – и своё, и чужое – на погружение в несуществующие темы. Из-за них читателям и зрителям приходится вникать в то, чего не будет наверняка и что обессмысливает труд людей в тылу и на фронте.

Таких тем в политической аналитике сейчас две:

– когда будут выборы на Украине и кто на них может победить;

– о чём договариваться с Зеленским и его окружением.

Исчерпывающие ответы на оба эти вопроса дал сам Зеленский. И хотя сами посиделки просроченного парламента в присутствии ещё более просроченного президента считались закрытыми, депутаты всё же законспектировали тезисы выступления вождя. Не зря же они в вузах, именуемых на украинском новоязе «вышами», ходили на занятия и учились записывать за лекторами. А так как тексты конспектов зрителей из разных фракций совпали, то вполне можно считать слова Зеленского подлинными.

Выборы? Не дождётесь!

После того, как истекли все сроки избрания новых президента и парламента, и в украинской, и в российской, и в западной прессе не замолкали прогнозы о том, когда состоятся выборы. Назывались даже некие дни в конце марта, когда может пройти голосование. Временами вбрасываются результаты всякого рода соцопросов о том, кто и сколько может на них получить. Давно скучающие команды политтехнологов-шабашников продолжают с умным видом доказывать, что нанять нужно именно их. И так изо дня в день, из месяца в месяц.

При этом никто из социологов, политтехнологов и пишущих аналитиков не может сказать, каково количество людей, реально готовых явиться на участки (электронного голосования украинское законодательство не предусматривает) и сколько миллионов обладателей паспортов с трезубцем уже не считают себя таковыми или просто не могут чисто физически проголосовать. Зато в законах есть норма о том, что во время действия военного положения парламент избирать нельзя, а про президента в этом случае ничего не говорится.

Что же сказал на эту тему де-юре бывший президент де-юре бывшим депутатам на заседании Верховной рады еще 19 ноября 2024 года?

«Конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время, и никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас на Украине есть некоторые люди, которые готовы бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Это губительно для Украины. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», – заявил Зеленский.

А если ещё ко всему этому добавить такую тему, как санкции и против уехавших, и против действующих политиков вроде лишения Юрия Бойко звания Героя Украины, то условия для проведения какого-либо голосования становятся невозможными, и любая попытка выборов превращается в пародию на выборы.

Есть ещё вопросы и тема для разговора?

О чём и с кем вести переговоры?

В русской народной сказке Колобок укатывается от тех, кто ему в лоб заявляет: «Колобок-колобок, я тебя съем!» Как оказалось в последние годы, существует немало аналитиков, которые в детстве эту сказку не слышали и в более взрослые годы своим детям её не читали.

Те же, кто слышал и читал, справедливо задаются вопросом: стоит ли тратить время – своё и посредников – на то, чтобы услышать позицию Зеленского, Ермака, Подоляка и прочих киевских деятелей?

Времена, когда переговоры о заключении Пиренейского мира вели короли Филипп IV и Людовик XIV, дядя и племянник, давно в прошлом. Тогда 365 лет противостояния завершились проведением испано-французской границы, существующей до сих пор, и браком двоюродных брата и сестры. А где вы видите сейчас благородных грандов и пэров? Где вы ныне замечаете желание слышать и уважать собеседника?

Ведь их отношение к русским тот же пересидевший президент столь же протухшим депутатам объяснил так: «Ответственность России должна быть коллективной. То, что они делают, не спишешь только на силу государственных репрессий или пропаганду. Война – это часть русской культуры. И поэтому каждый из России, кто претендует на восприятие её не по путинской норме, должен занять недвусмысленную позицию по поводу однозначных вещей об Украине, о Крыме, о Донбассе…».

Абсолютное нежелание учитывать реалии показывают и решения украинских властей о переименованиях крымской топонимики, и продолжение поддержки запрещённого в РФ «Меджлиса».

Чтобы выходить даже на имитацию переговоров, надо прекратить хамить в сторону возможного собеседника. А Зеленский в январском интервью американскому подкастеру Лексу Фридману не только матерился (это — неуважение прежде всего к собеседнику), но и выдал такое: «Я не уважаю ни руководителя России, ни российской народ. И не хочу давать пас Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке». Как тут не вспомнить определение, которое дал «просроченному» Александр Лукашенко, сравнив его с возбудителем педикулёза.

И если кто-то думает, что генерал Валерий Залужный, ныне посол в Лондоне, чем-то отличается от Зеленского в сторону вменяемости, то пусть прочтёт статью в The Times о его встрече с украинскими военными, проходящими обучение в Великобритании. Там генерал говорит им: «Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убивайте его, прежде чем он попытается убить вас или вашего товарища. Пожалуйста, научитесь этому здесь. Любите друг друга. И помните об Украине». Такое ощущение, что автор статьи забрёл в архив газеты, отыскал там описание войны зулусов с готтентотами и приписал Залужному слова вождя Чаки более чем двухвековой давности, разве что убрав из них рассуждения о львах и гиенах.

Казалось бы, в современном мире такого рода высказывания должны оценивать профильные специалисты – психиатры. А уже после их вердикта в дело обычно вступают, в зависимости от оценки вменяемости пациента, санитары или палачи.

Но разговоры и прогнозы о том, о чём можно с ними договориться, продолжаются. То и дело слышишь о «заморозке по линии соприкосновения», об обмене территориями и прочих вещах. Причём выдают их те, кого точно не возьмут ни в одну из делегаций и даже не дадут свечку и диктофон подержать в конференц-зале гипотетических переговоров.

Вот Зеленский и в этот раз чётко обозначил свою позицию: «Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей и восстановить территориальную целостность».

После всего этого уже не должно возникать вопросов, стоит ли о чём-либо говорить с Зеленским. «Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях «запретительного декрета» Зеленского вряд ли возможно. Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» сотни млрд долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с РФ», – сказал президент Путин, напоминая о решении Зеленского, запрещающем всякие переговоры с Россией.

С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.