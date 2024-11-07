  • Новость часаМосква пообещала не препятствовать назначению нового посла США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    @ AP/TASS

    7 ноября 2024, 12:16 Мнение

    Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа

    Скоро звезды Голливуда будут говорить, что никогда не обзывали Трампа Гитлером и фашистом. Они будут говорить, что никогда публично не называли его дерьмом, как Роберт Де Ниро. Или просто потихоньку подчистят соцсети и демократические СМИ. Как это было уже однажды на предыдущих выигрышных для Трампа выборах, когда певица под ником Мадонна на митинге визжала, что теперь надо срочно разбомбить Белый дом.

    Сейчас они будут делать вид, что они белые и пушистые, и все эти грязные и подлые медийные кампании – это просто такие избирательные традиции в Америке. Ссылаясь на рассказ Марка Твена «Как меня выбирали в губернаторы». Я не шучу – я только вчера видел, как бывший русский журналист, сбежавший в США, рассказывает про эти «традиции» с XIX века.

    Нет, это не традиции – Демпартия в этот раз довела страну, а вместе с ней весь зависимый от Америки мир, до состояния истерики и небывалого раскола, лишь бы остаться у власти.

    Какие организационные и финансовые мощности были брошены на то, чтобы надуть лягушку бессмысленного персонажа Харрис до звания «единственной надежды страны»! Можно было бы организовать еще одну войнушку, право.

    Хуже всех теперь сателлитам, которые, как когда-то Меркель, оказавшаяся крайне немудрой дамой, вписывались во всю демпропаганду США, как в свою, и не стеснялись объяснять своим читателям и избирателям, почему Трамп – гитлер-гитлер-гитлер. И иногда Сталин (до этого додумался Atlantic Monthly).

    Отсюда наутро заголовок под фотографией Трампа в бывшей приличной газете Die Zeit, который показывает только степень деградации местных медиа: Fuck.

    Они действительно верили, что машина из бесчисленных либеральных шестеренок на всех уровнях – от газет и ТВ, IT-гигантов и мелких НКО до «зеленых» учителей и «зеленых» министров – никогда не даст проиграть «правильному кандидату». («Зеленые» это давно не про экологию, это уже всецело за Демпартию и все, что она транслирует по всему миру).

    Как могла проиграть Харрис, ведь за нее призывали голосовать «лучшие люди Голливуда и шоу-бизнеса»? Как может проиграть кандидат, за которого вписалась сама Тейлор Свифт? А Опра Уинфри?

    И отсюда хочется поподробней.

    Как только в результате непубличного сговора с гонки сняли действующего президента Байдена и на его место втиснули рукотворный конструкт из черно-индийской женщины (абсолютно идеально по меркам всей этой woke-шушеры), ряд деятелей культуры почувствовали неудержимое желание поддержать ее кандидатуру в боях с «Гитлером наших дней». Вдруг оказалось, что и Тейлор Свифт, и Харрисон Форд, Лео Ди Каприо, Шер, Джулия Робертс, Брюс Спрингстин, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эминем, Билли Айлиш, Джордж Клуни, а также группа Foo Fighters не только знают, кто такая Камала Харрис, но и готовы endorse ее на выборах. 

    Кстати, именно музыканты любят слово endorsement – в музыкальном бизнесе это означает контракт с фирмой-производителем музыкальных инструментов. Вот ты endorser фирмы Gibson и тебе на халяву дают гитары по 10 тыс. долларов плюс кэша, а ты делаешь вид, что только на них и играешь всю свою жизнь. И фотографироваться обязан только с ними. Вот это как раз оно и есть. Только с кандидатом.

    И вот эти миллионеры-эндорсеры вписались за мадам Харрис по полной. Боюсь, что в полной уверенности в ее победе – «потому что у нее все схвачено». Потому что в леволиберальном Голливуде выступать за Трампа – это подписывать себе профессионально-смертный приговор. Ведь Голливуд давно уже перешел от собственно творчества к продвижению самой отчаянной пропаганды нарративов именно Демократической партии США.

    И мы даже не будем тыкать пальцем в черную Русалочку из новых диснеевских фильмов – может, художник так видит. Но мы в состоянии отличить политическую кампанейщину от творчества. И американский зритель в состоянии – поэтому провалилась очередная франшиза «Звездных войн», где черные лесбиянки-джедаи предаются радостям деколонизации.

    Всех уже тошнит от лицемерия местной индустрии грез. Уж больно эти грезы совпадают с партийной программой. Нам это знакомо довольно давно – несчастный СССР шпыняли со всех сторон за партийность литературы и прочей культуры и рассказывали, что в свободном мире (США) все не так. 

    А потом оказалось, что, конечно, не так: все еще хуже.

    И когда миллионеры от торговли лицом вдруг вписываются за кандидатку, которая врет, как она – простая девочка-негритянка – ходила в школу и страдала от расизма, это уже не смешно. Потому что миллионерша-кандидатка ездила на папиной машине в привилегированную школу, и не в США, а в Канаде, и никакого расизма она не испытывала. Ну и так далее. Бесконечно.

    Они все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов.

    И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    А теперь посмотрим, почему именно Голливуд ринулся записываться в эндорсеры.

    Пока нам наши либеральные деятели культуры рассказывают, как американский кинобизнес не берет у государства ни копеечки, именно «отец» проекта «Камала Харрис», некто Барак Обама, придумал, как проводить линию партии в кинематографе еще более эффективно. При нем была разработана система финансовой поддержки кинопроизводства со стороны штатов, графств и городов в виде налогового возврата. А он позволяет сэкономить эдак до двадцати миллионов долларов на производстве одного кинофильма. А у кричавшего с броневичка Роберта Де Ниро «Трамп-дерьмо», например, своя киностудия – Tribeca. И как вы думаете, где он деньги получает? Вот то-то и оно…

    Вы не думайте, что все эти люди завтра прекратят снимать вам Дездемону-негритянку, стонущую под пятой белого колониализма венецианцев, которые еще и евреев заперли в первом гетто. У нас перед глазами есть прекрасный пример – наши местные трансляторы ценностей Демпартии США в культуре вот уже три года все не унимаются и лезут из всех щелей. И это во время реальных боевых действий.

    Так что и эти символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу.

    Другие материалы автора

    Главное
    В Киеве после взрывов произошел пожар
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    WP: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
    Зюганов осудил призыв председателя ЛДПР захоронить Ленина
    На застрявшем в Японии лайнере с россиянами алкоголь сделали бесплатным
    Родные назвали возможную причину убийства матери подростком в Сергиевом Посаде

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

    Лидеры ведущих стран Евросоюза переживают шок от итогов президентских выборов в США и призывают к немедленным действиям. О каких шагах может идти речь, почему европейские политики столь напуганы возвращением Трампа в Белый дом и что это означает в том числе для интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............