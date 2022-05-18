«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

Говорят, Эрдоган требует от США истребители F-35 в обмен на свое согласие на расширение НАТО Xinhua/Global Look Press
Грубый отказ Эрдогана принимать в НАТО новых членов вызвал бурю негодования на Западе. На фоне украинского конфликта Североатлантическому альянсу как никогда нужно демонстрировать единство, и турецкий лидер этим воспользовался. Как уверяют источники, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. В США даже зазвучали призывы выгнать Турцию из НАТО.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...

Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...

Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 5 комментариев

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

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  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    измененная реальность


    Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма

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    Каким будет новый автомобиль «Москвич»

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    Выявлено истинное отношение американцев к Украине

    новые модификации дронов


    Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники

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    Как возрождать автозавод «Москвич»?
    Владимир Можегов

    «Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

    Владимир Можегов
    публицист
    		18 мая 2022, 12:04

    О «коллективном Западе» слышать приходится постоянно. «Коллективный Запад» наложил санкции, «коллективный Запад» объявил войну, «коллективный Запад» то, «коллективный Запад» это… Некоторое время (лет десять примерно) назад так же точно вязли в ушах бесконечные разговоры о «золотом миллиарде», исходящие, как правило, от наших профессиональных марксистов. Согласно их представлениям, «золотой миллиард», этот проклятый потомок колониальных империй, сиял в центре мира материком сытости и затоваренности, а вокруг него безнадежно страдали пять миллиардов несчастных представителей третьего мира.

    Сейчас все эти причитания марксистов выглядят предельно абсурдно. Никакого «золотого миллиарда» нет уже и в помине. Европа – этот размытый почти до неразличимости мир, критериев особости и избранности которого не наблюдается абсолютно – тихо хиреет и умирает, а экономический центр мира стремительно перемещается в Тихоокеанский регион, где набирают мощь растущие экономики Индии, Китая и других азиатских стран. С другой стороны, все более дерзко заявляют о себе Бразилия, Австралия, Турция и Саудовская Аравия. Либералы любят шутить о России, как большой бензоколонке. Но что же в таком случае Европа, на глазах обращающаяся в химеру? Только сирая кафешка, с дорожающим каждый день ценником, прилепившаяся к этой бензоколонке. В перспективе ближайших тридцати лет ни одной европейской страны в десятке ведущих экономик мира не числится (исключая, быть может, Англию с доминионами, но Англия – это и не Европа).

    А где сегодня те марксистские умники, которые проели нам уши своим «золотым миллиардом»? Они невозмутимо продолжают петь свою вечную песнь, ныне – о «коллективном Западе». Благо, память сегодняшнего обывателя столь коротка, что в понедельник он уже не помнит, что заливали в его уши воскресные ток-шоу. Новый день – новая песня. Однако что же все-таки произошло? Куда делся пресловутый «золотой миллиард»?

    А никуда он не делся. Его никогда и не было. Это был симулякр, золотая пыль которого скрывала три-четыре сотни действительно сверхбогатых семей, аккумулировавших львиную долю мирового ВВП. Вот это действительно было и есть. Что же до всего остального… Оказалось, что обычное двуногое стадо вполне взаимозаменимо. И под непрерывную сурдинку о «золотом миллиарде» шустрые клерки просто меняли повестку и вывески. Готовясь к новой перемене декораций. А в следующем акте спектакля европейское стадо спешно меняли на арабо-африканское, а американское – на латиноамериканское. Операция все еще успешно развивается и близится к концу так, что через каких-то десять-пятнадцать лет белое население окажется в меньшинстве и в Америке, и чуть позже – в Европе. Оставив от «золотого миллиарда» лишь ту золотую пыль, которую идеологи «коллективного Запада» пускали нам в глаза.

    Нечто похожее происходит сегодня и с самим «коллективным Западом». С одной стороны, нам говорят о невиданной консолидации западного мира перед «российской агрессией» и «русской опасностью». С другой… А консолидации, простите, кого? Природа того, что мы видим, очень-очень изменилась за последние десятилетия. Нет больше ни старого доброго Запада, ни старой доброй Европы. А та консолидация, о которой нам пафосно заявляют, представляет собой консолидацию наднациональных элит и мировых СМИ, то есть нескольких тысяч топ-менеджеров, обслуживающих те же 200-300 сверхбогатых семей. Но куда делась старая добрая Европа? Старый добрый Запад?

    Фото: AP Photo/Olivier Matthys/Global look Press

    Давайте разбираться. Все началось далеко не вчера. Чтобы не оперировать слишком уж глубокими перспективами, скажем так: Запад перестал быть тем, чем он был и чем мы привыкли его видеть, тогда же, когда рухнул и СССР. Гибель СССР стала одновременно и началом конца западного мира, старой Европы. Той Европы, которая, когда отпал ее соперник – СССР, стала больше не нужна хозяевам мира.

    В старом двухполярном мире у Европы была своя роль. Она заключалась в том, чтобы быть противовесом блоку Варшавского договора. Как Западный Берлин был витриной западного мира перед восточным соседом, так и старая Европа была тем «сервантом с хрусталем», на который должен был зачаровано смотреть человек с Востока. Но после того, как социалистический мир рухнул, отпала надобность и в витрине. Настала пора деконструкции – и старой Европы, и ее пресловутого «миллиарда». Сегодня деконструкция подходит к концу, и нашему взгляду предстает пугающая реальность того, что осталось от старой цивилизации и старой Европы.

    Чтобы правильно оценить масштабы происходящего, давайте чуть отвлечемся и обратимся к самому понятию «цивилизация». Последние десятилетия, с легкой руки С. Хантингтона (автора книги «Столкновение цивилизаций»), мы привычно говорим о разных цивилизациях, одновременно существующих на земле. Это, согласно самому Хантингтону, Западная, Православная, Исламская, Индуистская, Синская, Японская, Латиноамериканская и Африканская цивилизации. Не будем далеко углубляться в построения Хантингтона, во многом надуманные и непоследовательные. (Куда делся, например, Израиль и еврейский цивилизационный проект, явно отдельный и несводимый ни к какому иному?) Да и можно ли называть ориентальные культуры цивилизациями? Где, например, Хантингтон увидел африканскую цивилизацию?

    Не лучше ли то, что Хантингтон зовет цивилизациями, назвать мировыми культурами? А вслед за тем признать реально существующим неумолимый критерий, которые всех их подводит под один знаменатель. Этот критерий – технологии. Ведь именно «сумма технологий» в конечном счете являет фатальный, неумолимый предел всякой большой культуре. И сколь бы ни был велик и прекрасен китайский, японский, индийский, иранский, русский культурный мир, все мы вынуждены жить в одном техногенном мире, все одинаково пользуясь его поездами, самолетами и смартфонами. Не уместнее ли признать реальность одной-единственной цивилизации, которую построила одна великая культура, заставив весь мир жить по ее законам? Да, конечно, мы говорим о европейской христианской цивилизации, которая на границе XVI-XVII веков круто изменив свое течение, устремилась по пути технического прогресса, захватив постепенно в его водоворот весь без исключения мир.

    Итак, будем говорить о нескольких великих культурах, одновременно существующих на Земле, но только об одной-единственной – техногенной – цивилизации. Цивилизации, довлеющей над этими великими культурами настоящим дамокловым мечом. Так, что какие бы собственные картины будущего они ни строили, есть фатум, которого они избежать не в силах. Эта та самая «сумма технологий», подобная скале, в колоссальной тени которой все эти великие культуры должны неизбежно исчезнуть. Ибо здесь, у подножия этой вавилонской башни, все они, имея свой вектор развития, имеют и свой предел.

    И первой в тени этой великой скалы исчезает сегодня мир, ее породивший – великая культура и цивилизация Запада. Да, сегодня мы становимся свидетелями чего-то по-настоящему величественного, ужасного и еще небывалого. Чего-то, по-настоящему жуткого и зловещего. Того, что свершается буквально на наших глазах, но как будто никем не замечается. Как будто величественные громады рушатся в полном онтологическом безмолвии. То есть назойливого шума от этой цивилизации исходит как раз слишком много. Но весь он – как тяжелая дымовая завеса, за которой в полнейшем молчании свершается экзистенциальная драма – настоящая гибель богов, крушение некогда великой культуры. Поистине величайшая из катастроф – гибель священного канона культуры. А за ней – и самого западного мира. И вот – нет больше ни традиционного образования, ни культурных стандартов, ни самой старой европейской культуры. Самого понятия «цивилизации Запада» не осталось ни в университетских курсах, ни в школьных программах, ни в сознании западного обывателя. Портреты с великим мужами древности покинули школьные классы и университетские аудитории. Платон, Данте, Шекспир объявлены представителями шовинистического патриархата, неприемлемыми в светлом царстве тотальной инклюзивности. Само изучение которых признано оскорбительным для трансгендеров, негров и азиатов, а посему – должно быть исключено.

    Лишь в конце XIX века Ницше провозгласил смерть западного Бога. Но оказалось, что вслед за гибелью религии мгновенно следует гибель культуры, а уже следующее поколение носителей некогда великой цивилизации обращается в варваров-феллахов, бессмысленно бродящих среди ее руин, не понимая, где и зачем они оказались, не имея более ни предков, ни памяти, ни будущего, ни смысла своего существования.

    Итак, старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Нет больше ни старого общества, построенного на общей культуре, ни коллективной памяти. Лишь конгломерат кондоминиумов, связанных режимом тоталитарной демократии и либеральной диктатуры. Лишь сговор глобальных элит – и цунами нового варварства, идущий на нас со стороны последних звезд Запада, затопляющий по пути своего следования миры, культуры и континенты. И вот об этом-то да, нужно говорить и кричать. И строить заградительные дамбы. А заодно и думать, как назвать то, что нависает сейчас над нами безумным глиняным Големом и что так неуклюже зовется у нас «коллективным Западом».

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