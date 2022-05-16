Вооружая Украину, Америка остается без оружия

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16 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Цены на газ ведут Европу к методам социализма

Газ становится Европе не по карману REUTERS/Albert Gea
Газовый кризис заставляет Европу прибегать к методам, еще недавно совершенно немыслимым. Теперь речь идет о том, чтобы административными методами регулировать цены на голубое топливо. Кто выдвинул эту идею, каким образом она будет реализовываться – и почему это крайне напоминает то, что делал в свое время СССР? Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Вооружая Украину, Америка остается без оружия

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы на военную помощь Украине, хотя эти траты не имеют смысла: почти все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу. Подробности...

Ядерное оружие в экономической войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе. Подробности...

МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Прохватилов

    Вооружая Украину, Америка остается без оружия

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		16 мая 2022, 17:15

    У США быстро заканчиваются деньги и оружие для поддержки Украины. Чтобы решить вопрос с финансированием киевского режима, Байден запросил 40 млрд долларов. Ну, несколько новых тонн резаной зеленой бумаги напечатать для американцев не проблема. А вот с оружием так не получается.

    Американские стратегические резервы вооружений, заготовленные на случай войны с серьезным противником, опустошаются, и восполнить их быстро не получится. «Война на Украине истощает арсенал Америки. Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны», – пишет на сайте агентства Bloomberg профессор Университета Джона Хопкинса (США) Хэл Брэндс.

    Уже израсходована треть всех запасов противотанковых ракет Javelin. Заметим, без какого-либо заметного влияния на оперативно-тактическую ситуацию на театре военных действий.

    США не могут поставить Украине больше противотанковых ракет, «не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными, и могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы значительно увеличить их производство» – это из той же публикации Bloomberg.

    За последние 20 лет американская оборонка изрядно сдулась. Выпуск тех же Javelin в Америке рухнул с 10 тысяч до 2 тысяч единиц в год. Разбежался инженерный персонал, ощущается нехватка заводских мощностей. На увеличение производства потребуются годы. В то время как Америка сосредоточилась на отправке своего оружия на Украину, военные аналитики «присматриваются к уязвимой и стареющей ракетной промышленной базе Америки, размышляя о проблемах подготовки старых производственных мощностей для удовлетворения неожиданных потребностей производства военного времени. Мало кто понимает, что противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger поддерживаются устаревшей и ненадежной производственной инфраструктурой, изобилующей потенциальными уязвимыми местами и проблемами с поставками», – пишет Forbes.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Так, завод по производству боеголовок для Stinger и Javelin в городке Миддлтон в штате Айова был построен в 1941 году и с тех пор ни разу не модернизировался и не получил ни цента инвестиций. На предприятии широко используется ручной труд, применение новых промышленных технологий невозможно. После ряда аварий и взрывов завод начали реконструировать, но завершатся эти работы нескоро.

    Еще хуже с самими «Стингерами». Производящая их корпорация Raytheon  сообщает, что за последние 18 лет Пентагон не купил у них ни единого «Стингера». Многие комплектующие для этих ракет уже недоступны на рынке, поэтому даже физической возможности заместить почти две тысячи «Стингеров», отправленных на Украину, в настоящее время возможности нет. Генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что компания должна перепроектировать электронику ракеты и головку самонаведения, и он не ожидает, что Пентагон разместит заказы на пополнение запасов «Стингеров» в этом году.

    Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Эллен Лорд считает, что ситуация со «Стингерами» еще хуже, чем ее рисует глава Raytheon. На Украину уже отправлена четверть всех запасов этих комплексов. «Это серьезная угроза нашей безопасности», – считает Эллен Лорд. По ее данным, Пентагон не сможет восполнить запасы ракет «в ближайшие пару лет». На восстановление запасов противотанковых ракет Javelin, считает Эллен Лорд, Америке потребуется не менее пяти лет. Главный исполнительный директор Professional Services Council Дэвид Берто согласился с ней, отметив, что за последние два месяца Пентагон не заключил ни одного контракта, чтобы пополнить запасы вооружений и военной техники, оскудевшие из-за поддержки Украины.

    Оборонное лобби США сейчас слезно просит Госдеп о чрезвычайных мерах стимулирования военно-промышленного комплекса. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, призвал администрацию Байдена применить «Акт о военном производстве», заявив, что запасы вооружений закончились: «Мы потеряли уйму времени. В шкафу пусто». «Приготовьтесь к ракетному голоду в случае битвы великих держав», – предостерегает американское правительство профессор Хэл Брэндс. Он признает, что администрация Байдена не была готова к тому, что Украина станет с такой скоростью расходовать американское оружие: «Президент Джо Байден никогда не планировал подобной войны – с колоссальным расходом боеприпасов и интенсивным истощением ключевых военных запасов», – считает профессор. По данным Bloomberg, ВСУ ежедневно теряют недельный запас оружия и боеприпасов. То есть, по расчетам пентагоновских стратегов, тот объем вооружений, которого должно было хватить для успешной обороны на неделю, выстреливается (или уничтожается армией России) за день. И инициатива все равно на стороне российской армии.

    Аналитики Bloomberg были вынуждены признать, что основная часть американских вооружений уничтожается высокоточными ракетными ударами российских войск. Это ставит страны НАТО перед жестким выбором: увеличить поставки на Украину или ограничить их, чтобы хоть что-то осталось для собственной обороны, то есть прямого военного конфликта с Россией или Китаем. Причем, учитывая ход боев на Украине, США не потянут такой конфликт, делает вывод журнал The National Interest.

    Итог: два месяца локального конфликта на Украине истощили запасы вооружений коллективного Запада. Страны НАТО дружно отказываются посылать на Украину современное оружие, скупая с этой целью по всему миру запасы старых советских вооружений. Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы и спускает дефицитное оружие и сырье на Украину, когда экономика США уже входит в рецессию. Причем все эти затраты не имеют ни малейшего смысла, так как все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу.

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