Вооружая Украину, Америка остается без оружия

У США быстро заканчиваются деньги и оружие для поддержки Украины. Чтобы решить вопрос с финансированием киевского режима, Байден запросил 40 млрд долларов. Ну, несколько новых тонн резаной зеленой бумаги напечатать для американцев не проблема. А вот с оружием так не получается.

Американские стратегические резервы вооружений, заготовленные на случай войны с серьезным противником, опустошаются, и восполнить их быстро не получится. «Война на Украине истощает арсенал Америки. Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны», – пишет на сайте агентства Bloomberg профессор Университета Джона Хопкинса (США) Хэл Брэндс.

Уже израсходована треть всех запасов противотанковых ракет Javelin. Заметим, без какого-либо заметного влияния на оперативно-тактическую ситуацию на театре военных действий.

США не могут поставить Украине больше противотанковых ракет, «не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными, и могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы значительно увеличить их производство» – это из той же публикации Bloomberg.

За последние 20 лет американская оборонка изрядно сдулась. Выпуск тех же Javelin в Америке рухнул с 10 тысяч до 2 тысяч единиц в год. Разбежался инженерный персонал, ощущается нехватка заводских мощностей. На увеличение производства потребуются годы. В то время как Америка сосредоточилась на отправке своего оружия на Украину, военные аналитики «присматриваются к уязвимой и стареющей ракетной промышленной базе Америки, размышляя о проблемах подготовки старых производственных мощностей для удовлетворения неожиданных потребностей производства военного времени. Мало кто понимает, что противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger поддерживаются устаревшей и ненадежной производственной инфраструктурой, изобилующей потенциальными уязвимыми местами и проблемами с поставками», – пишет Forbes.

Так, завод по производству боеголовок для Stinger и Javelin в городке Миддлтон в штате Айова был построен в 1941 году и с тех пор ни разу не модернизировался и не получил ни цента инвестиций. На предприятии широко используется ручной труд, применение новых промышленных технологий невозможно. После ряда аварий и взрывов завод начали реконструировать, но завершатся эти работы нескоро.

Еще хуже с самими «Стингерами». Производящая их корпорация Raytheon сообщает, что за последние 18 лет Пентагон не купил у них ни единого «Стингера». Многие комплектующие для этих ракет уже недоступны на рынке, поэтому даже физической возможности заместить почти две тысячи «Стингеров», отправленных на Украину, в настоящее время возможности нет. Генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что компания должна перепроектировать электронику ракеты и головку самонаведения, и он не ожидает, что Пентагон разместит заказы на пополнение запасов «Стингеров» в этом году.

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Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Эллен Лорд считает, что ситуация со «Стингерами» еще хуже, чем ее рисует глава Raytheon. На Украину уже отправлена четверть всех запасов этих комплексов. «Это серьезная угроза нашей безопасности», – считает Эллен Лорд. По ее данным, Пентагон не сможет восполнить запасы ракет «в ближайшие пару лет». На восстановление запасов противотанковых ракет Javelin, считает Эллен Лорд, Америке потребуется не менее пяти лет. Главный исполнительный директор Professional Services Council Дэвид Берто согласился с ней, отметив, что за последние два месяца Пентагон не заключил ни одного контракта, чтобы пополнить запасы вооружений и военной техники, оскудевшие из-за поддержки Украины.

Оборонное лобби США сейчас слезно просит Госдеп о чрезвычайных мерах стимулирования военно-промышленного комплекса. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, призвал администрацию Байдена применить «Акт о военном производстве», заявив, что запасы вооружений закончились: «Мы потеряли уйму времени. В шкафу пусто». «Приготовьтесь к ракетному голоду в случае битвы великих держав», – предостерегает американское правительство профессор Хэл Брэндс. Он признает, что администрация Байдена не была готова к тому, что Украина станет с такой скоростью расходовать американское оружие: «Президент Джо Байден никогда не планировал подобной войны – с колоссальным расходом боеприпасов и интенсивным истощением ключевых военных запасов», – считает профессор. По данным Bloomberg, ВСУ ежедневно теряют недельный запас оружия и боеприпасов. То есть, по расчетам пентагоновских стратегов, тот объем вооружений, которого должно было хватить для успешной обороны на неделю, выстреливается (или уничтожается армией России) за день. И инициатива все равно на стороне российской армии.

Аналитики Bloomberg были вынуждены признать, что основная часть американских вооружений уничтожается высокоточными ракетными ударами российских войск. Это ставит страны НАТО перед жестким выбором: увеличить поставки на Украину или ограничить их, чтобы хоть что-то осталось для собственной обороны, то есть прямого военного конфликта с Россией или Китаем. Причем, учитывая ход боев на Украине, США не потянут такой конфликт, делает вывод журнал The National Interest.

Итог: два месяца локального конфликта на Украине истощили запасы вооружений коллективного Запада. Страны НАТО дружно отказываются посылать на Украину современное оружие, скупая с этой целью по всему миру запасы старых советских вооружений. Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы и спускает дефицитное оружие и сырье на Украину, когда экономика США уже входит в рецессию. Причем все эти затраты не имеют ни малейшего смысла, так как все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу.