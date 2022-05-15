Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины?

Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава и объявить о независимости. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. «По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», – заявил Мурадов РИА «Новости».

Аналогичный путь воссоединения с Россией в свое время прошли республика Крым и Севастополь. При этом, по мнению Мурадова, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины пока преждевременно. «Тем не менее, отметил госчиновник, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией».

На данный момент в ходе спецоперации российской армией и союзными силами признанных республик Донбасса были освобождены: более 95% территории ЛНР и около 90% – ДНР, а также более трети территории Харьковской области на севере, а на юге – вся Херсонская область и значительная часть Запорожской области.

Крымский постпред Мурадов уже второй раз за последние дни говорит о перспективах воссоединения с Россией территорий, который сейчас де-юре считаются югом Украины. В минувшую среду чиновник сказал, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним российским регионом. «Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», – подчеркнул вице-премьер.

Люди, которые непосредственно столкнулись с военными преступлениями ВСУ и формирований националистов имеют полное право поднимать вопрос о выходе из-под юрисдикции киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. Собеседник, напомним, возглавляет группу экспертов, которые фиксируют и собирают факты преступлений украинских силовиков в ныне освобожденных районах Донбасса и Причерноморья.

«То, что силовики творили не просто при поддержке, но по непосредственному указанию киевской власти – может быть основанием для нежелания регионов оставаться в составе Украины,

– подчеркнул Григорьев. – В соответствии с принципами ООН, эти районы имеют полное право на самоопределение – а под самоопределением может подразумеваться как независимость, так и вступление в состав Российской Федерации».

Напомним, что в день начала специальной военной операции постпред России при ООН Василий Небензя указал на заседании Совбеза: понятие территориальной целостности государств, закрепленное Декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, не может применяться к Украине. Киевское правительство не придерживается базового принципа, закрепленного в декларации – равноправия в отношении народов, проживающих на территории государства, подчеркнул диппредставитель России. Он напомнил, что угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР в заявленных этими республиками границах.

Как ранее пояснил президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, Декларация 1970 года подразумевает: в ряде случаев право региона или этнической группы на самоопределение превалирует над правом государства на территориальную целостность и нерушимость границ. Это происходит в случае, если центральная власть не соблюдает принцип равноправия граждан и тем более лишает какую-то часть населения гражданских и политических прав.

«Если игнорируются экономические права, право на достаточный уровень жизни и тем более право на жизнь – тогда и возникает право на самоопределение вплоть до отделения.

Права человека выше права центральной власти – об этом прямо говорят международные нормы», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

«Принцип самоопределения в нынешней ситуации – более значим и весом, чем вопрос о сохранении территориальной целостности или границ. Для Украины этот вопрос практически неактуален, – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. – Актуальным становится вопрос о правовом статусе территорий, которые освобождены от украинского режима, и о том, каким образом должна быть организована работа местной власти».

Постпред Крыма при президенте России Мурадов в своем выступлении напомнил о фактически происходящей интеграции освобожденных территорий Приазовья и Причерноморья с Россией. Формируются военно-гражданские администрации (ВГА), денежное обращение постепенно переводится на рубли, в школах появляются российские учебники, а в телеэфирах – российские телеканалы. Неделю назад администрации Херсонской области – первого полностью освобожденного причерноморского региона – объявили о намерении выдавать российские паспорта.

«На вопрос об интеграции пока нет четких ответов, но должны рассматриваться всевозможные формы – в этих регионах уже не может действовать украинская правовая система. С точки зрения этой правовой системы, все главы администраций, которые сейчас назначаются или те, кто формируют органы самоуправления – все они становятся коллаборантами», – отмечает посол ЛНР Мирошник.

Очевидно, что разрыв с Киевом новых властей Херсона, Скадовска, Мелитополя, Бердянска или Энергодара – окончателен. Зампред новой Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов прямо заявил о стремлении региона войти в состав России. При этом он подчеркнул никаких референдумов о провозглашении Херсонской народной республики не планируется.

Представителю новой власти возразил один из организаторов пророссийского движения на Херсонщине, в дальнейшем – донецкий ополченец, министр связи ДНР в 2014-19 годах Денис Яценко. «Россия может принять иностранное государство или его часть в свой состав на основе договора. Украина такой договор не подпишет, потому что это будет означать для нее «майдан» и самороспуск», – сказал Яценко RT.

Он полагает, что Херсонская НР должна юридически пройти тот же путь, что и ДНР и ЛНР – референдум о независимости с перспективой референдума о вхождении в состав России. После чего Херсон заключает с РФ межгосударственный договор о присоединении к России, так же как это сделала Республика Крым 18 марта 2014 года. Такую позицию разделяет и экс-депутат Верховной рады Олег Царев - по его словам, Херсон может войти в состав России после ДНР и ЛНР.

На эту тему

«Процедуры демократического характера, такие как референдумы, пока проводить достаточно сложно – пока по территории «прилетают» обстрелы с украинской стороны, – комментирует посол ЛНР Мирошник. – Выяснять мнения людей, живущих на данной территории, безусловно, будет нужно. Безусловно, нужно будет вводить там и новую правовую систему».

«Есть разные примеры того, как может происходить процесс самоопределения, – в свою очередь отметил Григорьев. – Есть пример Косово, где никакого референдума не проводили. Власти – которые, возможно и властями не назовешь, ибо их легитимность вызывает вопросы – просто приняли решение о провозглашении независимости. Как бы то ни было, данное решение было признано многими странами».

Главным основанием для решения о каком бы то ни было статусе региона должна быть воля его жителей, подчеркивает сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Но гражданам Украины, которые живут на освобожденных территориях, нужно определенное время для того, чтобы осознанно принять решение о своем будущем, – отметил собеседник. – Действительно, напрашивается только один ответ – референдум. Но насколько возможно его проведение на этих территориях, как будет вестись подготовка к референдуму – большой вопрос».

В любом случае, «нужно исходить из того, что оставлять живущих там людей на растерзание украинским нацистам – нельзя», подчеркнул Цеков. «Для начала, должны эффективно заработать военно-гражданские администрации. Когда люди на освобожденных территориях будут убеждены в том, что их не оставят один на один с нацистами, тогда, думаю, истинные настроения общества очень быстро будут проявляться». При стабилизации ситуации и возможен будет опрос о будущих формах политического статуса, добавил сенатор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД