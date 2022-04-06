Почему Россия не бросит Херсонскую область

В Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской Россия создает военно-гражданские администрации. Их задача – наладить мирную жизнь, обеспечить население продуктами, медикаментами, а фермеров – всем необходимым для посевной. Но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию там как с помощью диверсионных групп, так и заявлениями, что Россия якобы собирается уйти из Херсона.

Накануне стало известно о том, что украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.

«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости». Задачами группы является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв.

По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он. «Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.

«Все мы видели, как украинская власть подорвала цистерну с кислотой на Луганщине. У меня нет сомнений – они пойдут на что угодно. В Херсоне уже были случаи, когда на улицах ставили растяжки. Это делают отпетые отморозки, по типу запрещенных в России «игиловцев». Поэтому сейчас херсонцам нужно быть крайне бдительными и обо всем сообщать правоохранителям», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«При этом официальный Киев своими действиями показывает, что сам отказывается от Херсона. Они заблокировали банковские операции – выдачу наличных денег и работу банкоматов. Есть проблемы с пенсиями. Заблокирована работа информационных ресурсов, обеспечивающих оказание социальных услуг населению. Действия говорят сами за себя – Киев поступает с регионом как и ранее с Донбассом», – подчеркнул он. Он сообщил, что имеет данные о том, что в Киеве есть негласное распоряжение – максимально блокировать Херсон, чтобы вызвать возмущение людей и настроить их против России.

«В свете этого понятно, к чему звучат заявления о том, что Россия собирается сдать Херсон и уйти. Это очередной вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию»,

– рассказал политик. Таким образом, погагает он, проигравшая битву Украина пытается навредить жителям Херсонской области. «Никто Херсон не будет сдавать, русские оттуда не уйдут и людям нечего переживать», – добавил Журавко.

Эксперты также напоминают о стратегически важном положении Херсонской области в северном Причерноморье. Именно отсюда днепровская вода вновь поступает в Крым. Отсюда же открывается путь на восток к Донбассу, на север – к Кривому рогу, Запорожью и Днепропетровску, на запад – к Николаеву и Одессе. Таким образом, контроль Херсона способствует освобождению всего юга Украины.

По этой причине в регионе заработали военно-гражданские администрации. Их цель – оперативно наладить жизнь на территории области, перезапустить работу социальной сферы и реанимировать деятельность агропромышленного комплекса. Однако налаживание мирной жизни пока связано с некоторыми трудностями.

«До сих пор остро стоят вопросы с социальной сферой, работой коммунальных служб, медициной, обеспечением продуктами питания. Надо проводить посевную, а какими силами и средствами, еще неясно. Сейчас региону нужны широкие гуманитарные коридоры из России, которые будут доставлять грузы разной степени направленности. Им нужно военное и правовое сопровождение», – говорит Журавко.

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Не менее важно и то, как дети Херсонщины закончат текущий учебный год, говорит он. По его словам, школы региона до февраля 2022 года были на удаленке, при этом педагоги обучали детей по методическим пособиям, которые утверждались официальным Киевом. По мнению собеседника, дети Херсонщины должны получать знания по российским учебникам. В целом же, по словам собеседника, процесс восстановления мирной жизни налаживается, но не так быстро и бесперебойно, как хотелось бы жителям. Этому мешают эксцессы и откровенный саботаж со стороны некоторых местных чиновников и украинских национал-активистов.

«Сейчас острейшим вопросом является обеспечение людей медикаментами. Я имею в виду лекарства первой необходимости: инсулин и препараты для гемодиализа, лекарства для астматиков, лечение онкобольных детей, пожилых людей», – заявил глава Новокаховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Также проблемой является дефицит дизтоплива и бензина, без которых тяжело обеспечивать работу экстренных и коммунальных служб. «Третий вызов связан с поставкой минеральных удобрений, посевного материала. Потому что Херсонщина – это житница, крупнейший аграрный регион и мы уже начинаем весенние полевые работы», – подчеркнул Леонтьев.

Из позитива – это отсутствие проблем с поставкой продуктов благодаря оказываемой Россией гумпомощи. «За последние две недели мы раздали такую помощь более 14 тысячам жителям Новой Каховки, близлежащих населенных пунктов», – отметил он. Правопорядок в городе и близлежащих населенных пунктах помогают поддерживать военнослужащие Росгвардии. «Уже сейчас создаются органы полиции», – рассказал Леонтьев. Он также подтвердил, что главный стратегический объект района – Каховская ГЭС – находится под охраной ВС РФ и работает в обычном режиме.

Руководитель военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук рассказал, что его ведомство пока только налаживает свою деятельность, но уже встречает поддержку населения. «Сегодня я встречался с коллективом «Водоканала». Ни один человек не сказал, что он уходит. Да, у людей есть где-то недовольство, недопонимание. Но я предложил им не смотреть украинские новости и потом принимать окончательное решение. В целом коллектив отреагировал положительно и все остались на рабочих местах», – рассказал Филипчук.

А на подконтрольной России территории Запорожской области часть проблем, еще насущных для Херсонщины, уже решена. «Ситуацию с обеспечением продуктами Мелитополя и Мелитопольского района мы практически наладили. Из Крыма помимо гуманитарных конвоев идут продовольственные.

Пока цены у нас выше, чем в Крыму, но разница не катастрофическая. Например, в Крыму на оптовых базах сахар стоит порядка 80 рублей, а у нас где-то 105-110»,

– рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады и депутат местного облсовета Евгений Балицкий.

По его словам, с медикаментами ситуация несколько хуже из-за разницы в наименованиях между российскими и украинскими лекарствами. «Ситуация не критичная, но некоторые медики вынуждены на свой страх и риск, в том числе – и на операциях, заменять одни препараты другими», – детализировал собеседник. В сельском хозяйстве проблемой является нехватка солярки, но этот вопрос решается и все фермеры посеялись в срок, отметил политик. Отдельного внимания заслуживает налаживание связи в районе. «Украина нас «отключила», интернет очень плохой. WhatsАpp работает слабенько на разговоры, про все остальное говорить пока не приходится», – посетовал политик.

«Также есть проблема с безналичным перечислением денег, а также с выплатой зарплат, потому что большинство местных жителей перестали платить налоги, и это ожидаемо и естественно», – сказал собеседник. Что касается преступности, то в районе с населением около 260 тысяч человек ее вообще практически нет – ни краж, ни грабежей, ни чего-то более тяжелого, сказал политик. «У нас действует комендантский час, и всех, кто его нарушает, задерживают патрули. Мародеров тем более задерживают, и, насколько я знаю, с ними не церемонятся. Если же что-либо происходит – жители всегда могут обратиться к военному коменданту», – пояснил собеседник.

С водоснабжением и электричеством тоже проблем нет, причем сейчас жители не платят за электроэнергию, потому что не понимают, кому, отметил Балицкий. «330-ая подстанция была восстановлена и сейчас работает хорошо. Днепровская вода и вода из наших скважин тоже поступает стабильно. Кроме того, военно-гражданская администрация приняла решение списать все коммунальные долги населению до 1 апреля», – подчеркнул собеседник.

По его словам, проблемы в коммунальной сфере создали, в основном, местные руководители, которые сознательно вели деструктивную деятельность, насколько могли. «Например, руководитель коммунального предприятия «Чистота» Владимир Морозовский, уходя, порезал все шланги, залил воду в баки и двигатели техники. Он хотел нанести вред российской армии, а навредил только местным жителям. Мы все факты собрали и передадим их в прокуратуру, когда она начнет здесь работать», – сказал глава района. При этом, добавил он, основные коммунальные службы работают в нормальном режиме, в том числе – обслуживают основные объекты инфраструктуры, например – больницы.