«Российские военные в жизнь Мелитополя напрямую не вмешиваются»

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19 марта, суббота  |  Последнее обновление — 01:51  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
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Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
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Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
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Как нам наказать Польшу

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    «Российские военные в жизнь Мелитополя напрямую не вмешиваются»

    В освобожденном от националистов Мелитополе новая власть уже занимается организацией выплаты горожанам пенсий
    		   19 марта 2022, 00:55
    Фото: ria-m.tv
    Текст: Михаил Мошкин

    «К нам летела украинская ракета «Точка-У», а россияне ее сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни?» – заявил газете ВЗГЛЯД один из новых руководителей Мелитополя Евгений Балицкий. Чем живет сейчас и на что надеется украинский город, недавно освобожденный российскими войсками?

    В ночь на пятницу российские средства ПВО отразили ракетную атаку, направленную на жилые кварталы Мелитополя, – запорожского города, еще несколько недель назад занятому нашими войсками. Как сообщили в Минобороны РФ, с окраины Запорожья, который «контролируется украинскими националистами», было выпущено несколько «Точек-У» с кассетными боеголовками. Однако ракеты, летевшие на Мелитополь, были перехвачены.

    Тем не менее, Мелитополь привыкает к новой мирной жизни: работают магазины, транспорт, а горожанам раздают гуманитарную помощь. Здесь, как и в Херсоне, в работу вступили временные администрации. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников».

    За координацию местной власти с российскими силовыми структурами отвечает депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уже обвинил депутата в измене, пригрозив ему суровым наказанием.

    Балицкий родился в Мелитополе, в семье военного авиатора. В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиаучилище, в 1995-м – уволен в запас из Мелитопольского полка военно-транспортной авиации в звании капитана. После этого занимался бизнесом, пока не перешел в политику, был депутатом Верховной рады от Партии регионов (избирался тоже от Мелитополя).

    Евгений Балицкий. (фото: кадр из видео)

    Евгений Балицкий. (фото: кадр из видео)
    В 2017 году на одном из телевизионных ток-шоу пообещал присоединить Мелитополь к России. «Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс. И мы уедем – я и округ, который я представляю, – грозил Балицкий. – Только мы уедем со своими территориями».

    О том, как живет его родной Мелитополь в новой реальности, Евгений Балицкий рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Евгений Витальевич, сообщастся, город подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Каковы последствия удара?

    Евгений Балицкий: За вечер и ночь три ракеты. Мы каждый день их считаем. На самом деле, они по одной-две летели каждый день в сторону Мелитополя. Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день.

    Но благо ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их. Ракеты сбили, две из них были с кассетной боевой частью, одна рассчитанная на подрыв объектов, а не живой силы. Две ракеты упали в более-менее безопасной зоне, а одна ракета упала в жилом секторе, повреждена газовая магистраль. Я видел пробоины в газовой трубе, было воспламенение.

    Городские службы сработали нормально, потушили, дома восстанавливаются. Ущерб не очень значительный, потому что попадание осколков – это не прямое попадание ракеты. Крыши, шифер, окна восстанавливаем силами города и самих горожан.

    Но не могу не поделиться общим впечатлением от происходящего. Украина сейчас стреляет по Мелитополю, стреляет из этой самой установки «Точка» – и не по аэродрому, не по воинским частям, которых у нас нет... Военные в бронежилетах и на броне, они-то как раз не погибнут.  И у меня вопрос – зачем вы по нам стреляете? Кому и что вы хотите доказать? Вы нас хотите поставить на колени, или хотите заставить еще больше любить Украину?

    К нам летела украинская ракета «Точка-У», а россияне ее сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни? Я ни к чему не призываю, просто задаю вопросы – хотя меня уже и на «Миротворец» внесли, и объявили чуть ли не врагом.  Но меня сейчас больше волнует спокойствие и безопасность нашего города – так, чтобы нормально работали все службы.

    ВЗГЛЯД: Как с этим сейчас обстоит дело?

    Е.Б.: Большинство магазинов работают. Рынки работают, продукты есть все, как и было до 24 февраля. Цены немного повыше, чем до 24-го. В основном работают все сферы, кроме промышленности, потому что много вопросов по поставкам, по сбыту продукции.

    Зарплаты бюджетникам выплачиваются – частично украинской властью, если брать государственные учреждения, такие как институты, Агроакадемия, техникумы – то, что было на балансе государства, а не местных властей. Что касается местных платежей – есть проблема с выплатой пенсионерам, сейчас этот вопрос решается, задолженность небольшая, не больше месяца.

    Но надо признать, что перебои во многих отраслях, предприятия многие не работают – к слову, это объясняет то, что очень большое количество людей стоят в очередях за гуманитаркой. Если сказать откровенно, если бы и до 24 февраля что-то раздавали бесплатно, была бы все равно огромная очередь.

    ВЗГЛЯД: Как новая городская власть выстраивает отношения с российскими военными?

    Е.Б.: Военные в жизнь города напрямую не вмешиваются. Мы наблюдаем их только в объектах дислокации, они ходят по городу, мы – гражданские власти – особенно с ними не пересекаемся. Взаимодействие идет у милиции, которая создана для охраны правопорядка, взамен нацполиции.

    Гуманитарную получаем каждую неделю. Сегодня получили 50 тонн: тушенка, сахар, крупы, памперсы – все самое необходимое. Раздаем в разных частях города. В основном получают социально незащищенные группа. И да, очереди огромные.

    ВЗГЛЯД: Вы упомянули вновь созданную службу охраны правопорядка. Достаточно ли ее сил для борьбы с мародерством, о котором были сообщения в первые дни после ухода украинских военных?

    Е.Б.: Мародерство идет на спад. Его практически сейчас нет – во всяком случае, за последнюю неделю сообщений не поступало. Правопорядок в городе обеспечивается силами военных и мелитопольской милицией. В нее добровольцами записалось около ста человек – это бывшие сотрудники полиции, в основном отставные. Они ходят без оружия. Нет у нас прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут.

     

    Надо понимать, что совсем недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков, которых насколько я знаю, перебросили в Днепропетровск. Все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли – в их офисах все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование. При этом оружие было брошено, бросили и полицейские машины.  Молодцами оказались сотрудники МЧС, они остались с мелитопольцами, сейчас помогают.

    ВЗГЛЯД: Было ли массовое бегство жителей из города, перед тем, как вошли российские войска?

    Е.Б.: Нет. Как я и сказал, уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии. Те, кто были «при кормушке», им было, что терять. Уехали и те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними. Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты.

    По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра.

     

    ВЗГЛЯД: Мы слышали заявления о том, что новое руководство города стремится быть вне политики. Так ли это, на ваш взгляд?

    Е.Б.: Мы не влияем на политические процессы, на то, какие флаги в городе висят. Позиция такая, и ее разделяет большинство горожан – не нужно людей тянуть в политические разборки. Есть два президента, которые должны решить вопросы между собой. Есть  две армии, которые между собой выясняют отношения. Но, пожалуйста, не делайте это в городских кварталах! Мы хотим жить и развиваться, нужно рожать детей, нужно, чтобы для кого-то наш город остался, чтобы здесь было кому жить.

    ВЗГЛЯД:  Киевское руководство побуждало местных жителей городов, которые находятся под контролем российских военных, выходить на митинги. Как к этому относятся городские власти?

    Е.Б.: Власти призывают людей не участвовать в подобных акциях. Мое личное мнение таково – все эти призывы к «протесту и сопротивлению» напоминают строчку из песни:  «Я так люблю тебя, когда ты далеко!». Хорошо сидя где-нибудь в Киеве умничать – давайте все умрем за родину.

    Пусть они лучше объяснят – за что всем нам предлагается умереть. «За наши улицы и дома»? Так не ставьте на наших домах минометы, и не запускайте боевые дроны на улицы. Про ракеты я уже говорил – которые они запускали по нашим домам. «За украинскую землю»? Так киевская власть эту землю распродала, не спросив людей, безо всякого референдума. За заводы и фабрики? Так они давно не наши, их олигархи раскупили. За Зеленского я не буду воевать.

    Я в 1991 году голосовал за Украину, за независимость, но я голосовал за другую страну. Не за то, чтобы у нас забирали право говорить по-русски, и не за то, чтобы они тут переименовывали наши улицы, не спросив никого. Все делали без нас. А теперь, когда припекло, говорят – давайте, патриоты, идите и воюйте. Когда меня спрашивают, почему я военный офицер не принимаю участие в боевых действиях? Я присягу давал Советскому Союзу – за что у вас я должен воевать?

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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