Эксперт: Херсон может войти в состав России только после Луганска и Донецка

С приходом России в Херсоне стала налаживаться мирная жизнь, в то время как на Украине продолжаются боевые действия. Если сейчас провести референдум, большинство жителей поддержат присоединение к России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Ранее новые херсонские власти решили обратиться к Москве с просьбой принять регион в состав России.

«Включение области в состав Российской Федерации возможно только после обращения местных жителей. А для этого необходимо провести референдум – по всем демократическим процедурам. Однако сейчас не время, чтобы заниматься этим вопросом», – считает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. «Вернуться к обсуждению включения в состав РФ стоит после окончания специальной военной операции. Опять же, если Херсонская область и примет такое решение, то это стоило бы делать только после аналогичных решений Луганской и Донецкой республик», – уверен экс-депутат.

«Вместе с тем, если бы сейчас проводился соответствующий референдум на территории Херсонской области, уверен, люди проголосовали бы «за». Ведь пока на Украине продолжаются боевые действия, в подконтрольном России Херсоне уже налаживается мирная жизнь», – подытожил Царев.

«Если руководство Херсонской области предполагает, что подобные решения будут проводиться единым указом на основании обращения к президенту России, возможно, на то есть веские причины», – сказал газете ВЗГЛЯД другой бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, вернувшийся недавно в Херсон из России.

«Возможно, они располагают данными опросов общественного мнения. Кроме того, мы понимаем, как ведет себя сегодня Украина. Так что херсонцам просто угрожает опасность. Это совершенно иная ситуация, нежели была в 2014 году с Крымом», – заключил Журавко.

Ранее замглавы херсонской областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил о намерении властей обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. «Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – прим. ВЗГЛЯД) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – цитирует Стремоусова РИА «Новости».

Стремоусов также пообещал, что область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу региона должны решать местные жители. «Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», – сказал представитель Кремля.

Решать судьбу Херсонской области через референдум ранее предлагал и секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. При этом он призвал «не забегать вперед» в этом вопросе. По мнению Турчака, сейчас самое главное решить вопрос с гуманитарной помощью и нормальной подготовкой к зиме, чтобы все коммунальные системы, вся городская инфраструктура Херсона работала как единый механизм.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и всю Херсонскую область. Также сообщалось, что в соседней Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.

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