Что ждет Херсонщину при новой власти

В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?

Накануне новым главой подконтрольного Вооруженным силам России Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец, сообщили в администрации города. «Прежний мэр Игорь Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо», – говорится в сообщении властей.

На этом фоне в регионе принят ряд важных решений. В частности, с 1 мая Херсонская область переходит в рублевую зону, о чем сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым. «Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», – сказал Стремоусов.

По его словам, в области уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова. Также херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину».

«Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – приводит его слова РИА «Новости». Стремоусов подчеркнул, что

«будущее Херсонской области – перспективное и без каких-либо страхов».

«Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», – отметил он. По его словам, сейчас, прежде всего, стоит задача восстановления экономики региона. «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», – подчеркнул Стремоусов.

В то же время военно-политическое руководство Украины, считая Херсонщину «своей территорией», с помощью нескольких «Точек-У» и «Ураганов» нанесло удар по городу. К счастью, это не привело к гибели людей, данные о пострадавших уточняются.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», – сообщили в Минобороны России.

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«Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена. В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке», – говорится в заявлении ведомства.

«Учитывая текущую ситуацию, мы видим очень правильное решение о назначении нового руководства Херсонской области. Поскольку область идет в направлении Российской Федерации, было бы странно, если бы они не вводили рублевую зону», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Власти Украины, очевидно, будут этому всячески препятствовать и экономически, и политически. Мы видим продолжающиеся обстрелы области со стороны ВСУ, – добавил собеседник. –

Но Россия с этих территорий не уйдет».

«Совершенно очевидно, что власть, которая существовала там до начала спецоперации, нужно было менять. Предыдущее руководство области состояло из ставленников Киева, представителей правящих партий и националистов. Они занимались саботажем, вредительством, не предпринимали никаких мер по налаживанию жизни жителей Херсонщины», – рассказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«В составе нового руководства к власти пришли представители общественности, «Партии регионов» и другие люди, которые хотят возродить Херсонщину как житницу, как регион мирного труда, созидания. Важным вопросом остается интеграция с Крымом», – отметила эксперт. «До 2014 года подавляющая часть овощей и фруктов из Херсонской области поставлялась именно в Крым. Возобновление этих связей будет полезно и Крыму, и Херсону», – продолжила она.

«Создание рублевой зоны также абсолютно понятно и логично. Сейчас неизбежно вымывание гривны из хозяйственного и экономического оборота. Заблокированы многие счета, заморожена работа областного казначейства, не поступает наличная гривна в банкоматы», – заявила Шеслер.

«Фактически прекратили работу сетевые ретейлеры, поэтому поставки идут из близлежащих сел и регионов, а расчет, естественно, производится наличными. И поскольку наличной гривны нет, а без денежной системы функционирование региона невозможно, власти сделали выбор в пользу рубля. Также это решение позволит сформировать бюджет региона, привлечь местных жителей на работу и создать заинтересованность в их сотрудничестве с новой властью», – отметила она.

«Прочность власти в нынешних условиях – это вопрос военной ситуации. Но поскольку Россия оттуда уходить не собирается, интеграция этой территории с Крымом и с остальной частью страны неизбежна. Безусловно, у новой власти есть возможности закрепиться и доказать своей работой, что они защищают интересы жителей Херсонщины», – рассказала собеседница.

«Я лично противник промежуточных стадий в виде создания народных республик. Уверена, подавляющее большинство населения Херсонской области и всего Юго-Востока Украины выберет жизнь в сильном и стабильном государстве, которым является Россия. Но вполне возможно, какая-то промежуточная стадия между нынешней ситуацией и полной интеграцией с Россией все же будет», – допустила Шеслер.

Что касается кадровых назначений, «то Сальдо – типичный регионаловский функционер», – рассказал газете ВЗГЛЯД местный житель Владислав Хабленко, имея в виду партийное прошлое чиновника, связанного с «Партией регионов». «Я думаю, его два месяца уговаривали прийти во власть, но он долгое время отказывался. К нему часто ездили представители ВС России, я с ним живу в одном районе и видел это неоднократно», – добавил собеседник.

«Главное его преимущество – огромный опыт. Он был мэром Херсона больше десяти лет. Второе преимущество – полная логистическая осведомленность о работе региона. Его можно считать «крепким хозяйственником, хотя и не без нюансов. С точки зрения рейтинга, он – самая популярная фигура среди пророссийского населения. На последних выборах и до взлета Колыхаева он был лидером гонки, и я почти не сомневался в нем, но Колыхаеву сильно хотелось выиграть, там были подключены огромные ресурсы», – уточнил Хабленко.

«Кроме того, промайданная власть его никогда не любила. Поэтому отступать ему некуда. Но, как и у любого другого человека, у него тоже есть недостатки. Среди них, на мой взгляд, действия в 2004 и 2014 годах, когда он не смог реализовать протестный потенциал региона», – полагает собеседник.

Но как бы дальше ни развивались кадровые вопросы, очевидно, что Херсон уже не вернется под контроль Киева, сказал газете ВЗГЛЯД находящийся сейчас в городе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. «Тем более если речь идет о том официальном Киеве, который мы видим сегодня, – добавил собеседник. –

В нынешней ситуации Россия вынуждена сделать все для того, чтобы здесь у людей началась новая жизнь».

«Конечно, чисто теоретически, если в Киеве сменится власть, то Украина может сохраниться в приблизительно текущих границах, но без Крыма и Донбасса. Однако Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина развалилась на мелкие части. Если так, тогда Херсон, Николаев, Одесса и ряд других регионов вернутся к своим историческим истокам – в Россию», – прогнозирует Журавко.

Он также заметил, что пока рано говорить о том, насколько крепки позиции нынешнего руководства Херсонщины. «Власть пока формируется. У нас есть только ее верхушка. Предстоит еще много работы по созданию нового областного совета, районных администраций, депутатского корпуса и так далее. Ситуацию осложняет и тот факт, что многие люди были вынуждены покинуть Херсонскую область на фоне боевых действий», – подчеркнул экс-депутат.

«Если будут предприниматься правильные шаги в вопросе формирования власти и рублевой зоны, то никаких трудностей в регионе не должно возникнуть. И сделать все это можно приблизительно за 3–4 недели», – резюмировал Журавко.

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