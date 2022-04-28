Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»

Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику».

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – приводит его слова РИА «Новости».

Стремоусов подчеркнул, что «будущее Херсонской области – перспективное и без каких-либо страхов». «Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», – отметил он.

По его словам, сейчас, прежде всего, стоит задача восстановления экономики региона. «Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма», – подчеркнул Стремоусов.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, регион перешел в рублевую зону. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.