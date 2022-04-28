Названы цели украинских обстрелов Херсона и Изюма

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили ракетные атаки вооруженных сил Украины по жилым кварталам Херсона и города Изюма Харьковской области, сообщило Минобороны.

«Сегодня утром (четверг, 28 апреля, – прим. ВЗГЛЯД) средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюма Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

«27 апреля около 23.00 мск украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсона. Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», – сообщили в Минобороны.

«Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена. В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» упали в Шевченковском парке», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что «нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права».

Напомним, накануне вечером сообщалось, что со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган».

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