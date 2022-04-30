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В Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях
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Мэрия города Бердянска провела подготовку к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях, сообщил и. о. мэра города Александр Сауленко.
«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», – передает слова Сауленко РИА «Новости».
Пенсии будут выплачиваться из бюджета города, который формируется в рамках созданного упрощенного налогового кодекса.
«Работаем сейчас с предпринимателями, мы всем им предлагаем получить лицензию, работать, выплачивать налог в бюджет города, из которого будут выплачиваться в том числе и пенсии. То, что касается дотаций, будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить», – рассказал Сауленко.
Он добавил, что магазины, рынки и кафе уже возобновили работу.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украине срочно требуются несколько миллиардов долларов в месяц, иначе страна не сможет функционировать, об этом официально заявляют украинские власти. Часть средств готов предоставить Запад.
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Британский наемник: На Украине денег я так и не получил
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Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.
Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.
Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.
Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.
«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.
По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.
Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.
Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Российское радио спасло с завода «Азовсталь» семью из трех человек
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Глава семьи Михаил Савин в одном цеху «Азовстали» нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», где и услышал про гуманитарный коридор, только после этого они решились выйти.
«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору – прим. ВЗГЛЯД) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», – заявил Михаил Савин в интервью телеканалу «Россия 24».
Семья Савиных решила укрыться на заводе после того, как обстрелы стали приближаться к их жилому дому, расположенному на территории «Азовстали». Глава семьи Михаил Савин проработал мастером на заводе около 20 лет, а его жена Наталья Савина – около 15 лет переводчиком. В итоге они просидели в бункере на заводе с 8 марта по 28 апреля, передает РенТВ.
По словам Михаила, когда семья прибыла на завод, он уже не работал – был остановлен. На тот момент там уже были военные ВСУ, «но особо их видно не было».
«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа [марта] выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», – рассказал Михаил.
По его словам, в их бункере на заводе остались 75 человек. Бункер должен быть в каждом цеху – то есть в районе 35. «Вода, еда – все у нас было. Генератор у нас был, нас обеспечил начальник цеха. Генератором дизельным для электричества. Готовили еду. Еда была в столовой», – рассказал Савин.
По его словам, участники формирования «Азов» появились 10 марта. Их было человек пять, приехали на маленьком фургоне. Они сказали мирным жителям, что тем придется просидеть в бункере две недели. Потом националисты появились 24 марта и предложили эвакуироваться пешком в сторону центральных проходных.
«У нас старики, которые передвигаются с палочками – они могут только на машинах ездить», – сказал Михаил. «Кроме того, в бункере был младенец, которому 4 месяца. Идти людям пришлось бы около 7 километров», – добавил он.
По словам Натальи, азовцев интересовал бункер, а не люди. «Потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», – рассказала женщина.
«Азовцы начинали разговоры издалека, пока отвечали на вопросы людей о том, что сейчас происходит с городами их родных, при этом в их ответах было много нестыковок. Наталья предположила, что азовцы обманывали людей, что бы их удержать на заводе. По ее словам, мирные люди никому не доверяли, а также боялись ВСУ, потому что помнят события 2014–2015 годов, когда были зверства и преступления против мирных жителей.
В итоге азовцы заняли на заводе бункер, идентичный тому, в котором была семья Савиных.
Супруги рассказали, что националисты приносили сводки о событиях, «написанные в кичливой, довольно эмоциональной» форме. По словам Натальи, людей держали в страхе, говоря, что нет гарантий безопасной эвакуации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Глава Херсонской области рассказал о новой языковой политике в регионе
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах использовать в регионе два языка – русский и украинский – и привел в пример опыт жизни в СССР.
«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».
Сальдо отметил, что «преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка». «Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование», – сказал глава администрации.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?
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Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Лавров: НАТО полагает, что воюет с Россией
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Россия не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, к сожалению, НАТО полагает, что воюет с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить», – добавил глава МИД РФ.
Вместе с тем Лавров напомнил, что Запад поставляет оружие на Украину, подчеркнув, что Россия знает маршруты, которые используются для этих целей. По его словам, «как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью специальной операции [России на Украине]».
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Полиция Киева назвал «оговоркой» слова Зеленского о крупной «братской могиле»
Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он «оговорился», заявляя о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области.
По ее словам, у полиции таких данных нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Суспильне».
«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что «в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу», но девять тысяч человек, это якобы общая цифра убитых в регионе.
«Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют», – приводит агентство слова Никифорова.
Ранее Минобороны сообщало, что Киев свозит в Лисичанск разбитую технику и тела своих военных в гражданской одежде, чтобы обвинить в этом ВС России.
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ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
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Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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Киевлян из-за дефицита бензина попросили ограничить поездки на личном транспорте
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Жителей украинской столицы попросили как можно меньше пользоваться личным транспортом, чтобы вооруженным силам страны хватало топлива, соответствующую просьбу разместила Киевская городская администрация.
«Киевлян призывают по возможности не передвигаться личным автотранспортом, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных», – цитирует заявление администрации города ТАСС.
Также власти города попросили жителей использовать общественный транспорт, метро, маршрутные автобусы, трамваи и троллейбусы.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Лавров посоветовал Молдавии беспокоиться из-за затаскивания в НАТО
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.
В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, «должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России». «Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», – приводит ответ министра РИА «Новости».
«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», – пояснил он.
Напомним, 9 марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии у властей республики планов вступать в НАТО.
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ВС России высокоточным оружием уничтожили 11 районов сосредоточения пехоты и техники ВСУ
ВС России с помощью высокоточных ракет воздушного базирования за день поразили склад горючего в Вольном Поле и радиолокационную станцию (РЛС) в районе Печенеги, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», – заявил Конашенков.
Ранее министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военным объектам Украины.
Российская авиация поразила высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего ВСУ
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Министерство обороны опубликовало подробности продолжающейся специальной военной операции на Украине за минувшие сутки.
Так, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
За минувшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники – уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.
Кроме того, ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.
При этом уточняется, что артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное. После обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.
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Эксперты оценили шансы на встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20
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«Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Он счел преждевременным сейчас делать прогнозы о возможности встречи на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Те страны, которые требовали исключить Россию из G20, сами признали, что это невозможно, потому что нет никакого механизма ни принятия в «Большую двадцатку», ни исключения из нее. Многие участники объединения – прежде всего, Турция, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Аргентина и Мексика – не заинтересованы в том, чтобы изолировать Россию. Соответственно, президент Индонезии Джоко Видодо как хозяин площадки саммита G20 поступил так, как должен был поступить», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Все попытки западных стран надавить на президента Индонезии, чтобы тот запретил российскому президенту прибыть на саммит, – это спекуляции», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. С процедурной точки зрения, организация саммита предполагает приглашение всех лидеров стран – членов «двадцатки», а исключение из в G20 требует согласия всех участниц объединения, напомнил эксперт.
Приглашение на саммит украинского президента Владимира Зеленского, чья страна не входит в G20, на саммит в качестве гостя Лукьянов назвал жестом со стороны западных стран – членов G20 и «реверансом в другую сторону». Баширов со своей стороны полагает, что приглашение Зеленского – это в первую очередь, жест доброй воли, «в надежде на то, что человек одумается». «Это шанс для Зеленского и сигнал к тому, чтобы он прекратил все то, что затеяли в Киеве», – добавил политолог.
Оба эксперта считают явно преждевременным строить прогнозы о возможности встречи Путина и Зеленского на полях саммита G-20. Лукьянов счел излишним даже фантазировать об этом. «Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно, и куда она разовьется через две или восемь недель, мы вообще не имеем понятия», – подчеркнул собеседник.
«Полагаю, для того чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского, украинскому президенту нужно уже сейчас начать принимать все те документы, о которых наша сторона говорит уже давно», – в свою очередь отметил Баширов. «Требования российской стороны не составляют секрета: запретить нацистские батальоны, перестать обстреливать своих мирных граждан, прикрываться ими как щитом. А также менять свое законодательство, отказаться от вступления в НАТО», – напомнил собеседник.
В пятницу стало известно, что индонезийский президент Джоко Видодо подтвердил приглашение Владимиру Путину на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Одновременно приглашение отправлено и президенту Украины Зеленскому. Тот уже сообщил, что поблагодарил президента Индонезии за приглашение. Показательно, что во время беседы президент Украины просил поставить Киеву оружие, но, как узнала местная пресса, Видодо ответил отказом, заявив о готовности отправить гуманитарную помощь.
Приглашение Путина произошло вопреки давлению со стороны США. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден даже предлагал исключить Россию из G20, или по меньшей мере осудить наши действия на Украине. Западные информагентства сообщали, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на осенний саммит делегации более низкого уровня, если Путин решит приехать на Бали. Но полный бойкот саммита лидерами стран «Большой семерки» ноябрьского саммита «двадцатки» не ожидается, так как они боятся предоставить «сцену Путину».
В Кремле констатировали, что США оказывают давление на страны G20, но это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
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