В информационной войне Россия играет вдолгую

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Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
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Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...

Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    Дмитрий Грунюшкин

    В информационной войне Россия играет вдолгую

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		21 мая 2022, 12:58

    «Мы проигрываем информационную войну». От этой фразы уже скулы сводит. Это твердят изо всех компьютеров и телевизоров. Твердят политологи, медиаменеджеры, теле-эксперты, артисты и таксисты. И речь даже не о том – шашечки нам или ехать. Речь об ином. О том, что, вводя в параллель реальные боевые действия и медиаоформление этих боевых действий, паникеры и кликуши вольно или невольно девальвируют реальность в пользу виртуального пространства.

    Да, выглядеть уже давно для многих важнее чем быть. Но одно дело, когда ты «колотишь понты» перед девочками или покупаешь «бумер», влезая в глухой кредит. И совсем другое – бесконечно выдавать «зраду» за «перемогу», заметая под ковер тысячи не погребенных хлопцев, которые весело ехали на фронт погонять москалей, а попали под утюг дальнобойной артиллерии и теперь седеют в окопах от воя ходящих прямо по головам «грачей» и «аллигаторов». Ведь рано или поздно они, пусть не все, но вернутся. И их рассказы будут сильно не совпадать с сегодняшними победными реляциями.

    Что такое «информационная война», которую мы, по мнению некоторых товарищей, проигрываем? Это понятие многослойное, и слои эти часто не совпадают. Первый слой – работа с собственным населением. Второй – работа с противником, с его армией и его населением. И третий – работа на «мировую общественность» с целью привлечь симпатии мира на свою сторону. При этом во всех трех случаях есть как минимум два «подслоя» – это создание эмоционального эффекта и реальное информирование, то есть «война правдой».

    В создании эффекта «Квартал 95» нас, действительно, обходит. Их картинки ярче и эмоциональней. К тому же почва там так обильно унавожена почти десятилетием массированной обработки мозгов, что, как на Кубани говорят, гайку уронишь, и та прорастет. Но нюанс в том, что, по другой пословице, дьявол – спринтер, а Бог – марафонец. То есть «война правдой» – это игра вдолгую. Зато конечный результат гораздо крепче. Главное до него дотянуть.

    Понятно, что вышесказанное очень упрощено, специалисты по информационным войнам оперируют хитросплетениями массы векторов, используют и дезинформацию, и психологию, в том числе этническую, и нейролингвистику и еще массу всего интересного, причем, часто это многоходовые комбинации с волновыми «накатами» и «откатами». Но углубляться в эти дебри мы не станем, все же это колонка, а не диссертация.

    Фото: Finn Winkler/Global Look Press

    Так вот, в первом случае, при работе на свой контингент, все обстоит более или менее прилично. Дураков внутри России, кроме пресловутой «пятой колонны» и совсем уж медицинских фриков, которые в качестве информации о положении на фронтах используют выкладки с украинской стороны, катастрофически мало. При этом, в отличие от Украины, у нас получить информацию с «той стороны» никаких проблем нет. У нас СБУ не шмонает телефоны граждан в поисках тех, кто читает вражью сторону. Ютьюб, несмотря на все угрозы, не заблокирован, и вконец оскотинившийся Фейсбук тоже, пусть и не идеально, но работает. А «Телегу» вообще никто не контролирует. Даже обычный смарт-телевизор с IPTVпозволяет без проблем смотреть пару сотен украинских каналов. Правда, смотреть там нечего, у них бесконечный «информационный марафон» – на всех каналах идет одна и та же программа. Ну, то есть на тех каналах, что не закрыты демократическим правительством г-на Зеленского.

    Во втором случае, при обращении к украинской аудитории, одержать победу в информационной войне невозможно в принципе. Во-первых, многолетняя психологическая обработка ожидаемо привела к тому, что в массе своей местное население стало просто неспособно воспринимать другую информацию. Они живут в параллельной реальности, где СБУ и мировые лидеры проводят эвакуацию «нациков» с «Азовстали», а части ВСУ уже вышли к границам с Россией, походя раздавив «сепаров» в Донбассе. При этом альтернативные каналы информации там попросту обрезаны. Учитывая беспрецедентный уровень обработки мозгов, что-то там изменить дистанционно не представляется возможным. Болезнь в такой стадии лечится только шоковой терапией. А для этого нужен близкий контакт и принудительные процедуры. Чему свидетельство – стремительное возвращение адекватного восприятия реальности в денацифицированных городах Херсонщины. Так что эту войну мы не проиграли, потому что и не вступали в нее в силу – бессмысленности.

    Ну и третий слой, работа «вовне». В принципе, тут тоже все предрешено. Западный зритель почти так же, как украинский, отрезан от альтернативной информации. Получить к ней доступ может только тот, кто очень этого хочет. А кто там этого хочет? Да никто. Всем плевать и на Украину, и на Россию. Западного обывателя интересует только то, что происходит с ним самим и с его пищевым рационом, а также с регулярностью поступления денег на счет. При этом нужно учитывать, что информационная и идеологическая обработка западного обывателя ведется гораздо более продолжительное время, чем даже на Украине, и методы там менее лобовые. Зато и результаты более устойчивые. В деле создания виртуальной реальности западные специалисты достигли совершенства. То, с какой легкостью европейская цивилизация сдала все свои многовековые ценности и расслабленно легла под ЛГБТ, веганство, «зеленых», «климат-югенд» и прочий мультикультурализм, тому прекрасное подтверждение.

    Так вот, на этом поле у нас в информационной битве шансов еще меньше, чем на украинском. Для этого нужно «денацифицировать» всю Европу и США. А на это, уж простите за трезвость мысли, сил у нас пока недостаточно.

    Поэтому говорить о том, что мы проиграли информационную войну на западном фронте, не имеет смысла. Запад в любом случае был бы против нас. Как был против нас всегда – и всегда приходил к нам с мечом. Короткие периоды якобы хороших отношений с Западом случались только тогда, когда ему что-то от нас было нужно. Таких друзей, как говорится, за нос и в музей.

    Если и есть у нас интерес в информационной битве, то только в сражении за Восток, Африку и Латинскую Америку. И вот как раз на этом, реальном, фронте никакого поражения не наблюдается. Победы пока, правда, тоже. Но симпатии этого мира, составляющего три четверти населения планеты и львиную долю ее ресурсов, явно склоняются в нашу сторону. Но «третий мир» не готов ввязываться с Западом в реальную драку на нашей стороне. Риск слишком велик. И чтобы потянуть чашу весов на себя окончательно, нам нужно просто выиграть сражение за Украину.

    А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. А с этим мы справляемся гораздо лучше.

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