Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Взгляд
2 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
Разделы

Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
Перейти в раздел…

Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
Перейти в раздел…

«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...

Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ. Подробности...

Глобальный мир сбросил маски

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Главным принципом выживания малых и средних стран теперь окончательно становится маневрирование. Тем более что этот навык может им в будущем пригодиться еще больше. После того, как начнется следующий раунд борьбы за более справедливый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 9 комментариев

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
    Армия России взяла под полный контроль Херсон С украинского посольства в Москве сняли флаг и табличку Боррель опроверг войну ЕС с Россией Рогозин назвал атаку хакеров на российские спутники поводом к началу войны
    Украина заявила о получении новых турецких беспилотников Зеленский поручил Одесскую область экс-командиру «Айдара» В Госдуме оценили запрет российским судам заходить в порты Британии и Канады Собчак: Я русская, я никуда не эмигрирую
    Кадыров пообещал за раз покончить с «нациками, бандеровцами и шайтанами» (видео) Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине

    Главная тема


    «На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

    кросс-полярные маршруты


    Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее

    осуждение неонацистов


    Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине

    «мы просто позорище»


    Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России

    Видео

    военный креатив


    Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

    раздача оружия населению


    Зеленский заставил украинцев стрелять друг в друга

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    «Никаких санкций»


    Кто в мире воздержался от нападок на Россию

    санкционный удар


    Запад намерен лишить Россию авиации

    НеРоссия


    Дмитрий Юрьев: Запад продолжает на Украине дело Ленина

    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
    Геворг Мирзаян

    Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		2 марта 2022, 13:46

    Вот уже неделю Россия проводит важнейшую в своей современной истории военную операцию. Не только против «наркоманов и нацистов», окопавшихся во власти на Украине, но и против того расклада, который сложился в российско-западных отношениях. Когда с Москвой отказывались договариваться о новых правилах игры. Когда против России санкции вводились по куче надуманных причин – начиная от якобы вмешательства в американские выборы и заканчивая взрывами складов в Чехии, рядом с которыми незадолго до этого были «замечены» россияне. Когда заявления Путина об «ответных шагах» не рассматривались всерьез, поскольку Россию воспринимали как страну, выражающую озабоченность. Поэтому Москва была вынуждена, условно говоря, дать шантажисту в лоб – для того, чтобы прекратить шантаж. Чтобы он, оправившись от шока и гнева, либо отстал от России, либо сел с ней за реальный стол переговоров.

    В военном плане операция проходит весьма успешно. По состоянию на 2 марта от контроля Киева освобождена значительная часть Черноморского побережья, Донбасса и северо-восточной Украины. Крупнейшая группировка ВСУ на востоке страны находится в кольце, а возле Киева стоят российские войска. Военные отводят на завершение операции дней десять.

    Однако в информационном пространстве Россия выглядит гораздо менее убедительно. И ладно бы речь шла только о западном направлении информационного фронта – там инфовойну выиграть нереально, особенно после решения США и ЕС блокировать у себя вещание RT и «Спутника». Или только об украинском направлении – Москва не имеет каналов воздействия на умы украинцев и может надеяться лишь приложить дичайшую конструкцию киевских фейков об асфальт реальности (когда выдуманная украинским режимом картинка рухнет после крупных военных успехов типа освобождения Харькова или Мариуполя, а также ликвидации попавшей в котел группировки на майдане). Но нет, Россия проигрывает фронт инфовойны на российском информационном поле. Именно инфовойны – все то, что было раньше (фейки западных СМИ, картинки с митингов, Навальниады и Скрипалиады), являлось лишь разминкой.

    Так, сейчас на YouТube и в онлайн-кинотеатрах больше не увидишь рекламу онлайн-казино – теперь там сплошная проукраинская муть. Причем отнюдь не только в стиле «остановите войну, гибнут люди». Я лично видел два других шедевра исключительно провокационного характера. Один рассказывал сказки о том, что операция на Украине стоит 20 миллиардов долларов в сутки, а другой – о том, что нужно срочно-срочно бежать снимать деньги со счетов в банках «ради наших детей».

    Однако самая дичь происходит в Facebook. Там распространяются рекламные постеры от имени ведущих телеканалов и новостных агентств (я лично видел якобы от Первого и РБК-ТВ), где говорится о несправедливой, опасной и преступной войне, которая ведется Россией против светлой украинской демократии. При попытке кликнуть на логотипы телеканалов, конечно, выскакивают пустые страницы сообществ с нулем подписчиков и постов – но, будем справедливы, много ли людей будет так кликать?

    Фото: Finn Winkler/dpa/Global Look Press

    Опасность этой пропаганды нельзя недооценивать. Ее долгосрочное значение, понятно, состоит в том, чтобы подорвать доверие населения к власти – мы это проходили, ничего нового. Однако куда серьезнее значение краткосрочное. Эта пропаганда, вкупе с санкционным накатом на российские элиты и экономику, направлена на то, чтобы принудить Москву остановить спецоперацию на Украине без достижения поставленных целей (денацификация, свободные выборы, а также демонстрация Западу своих возможностей).

    Ведь если Кремль доведет ее до конца, то Штатам придется по-настоящему садиться с Россией за стол переговоров (Виктория Нуланд и другие представители Госдепа уже обозначили такую перспективу). Садиться – и договариваться о системе безопасности в Европе и деэскалации с гораздо большим уважением к российским интересам. То есть, по сути, признав поражение. И единственный способ остановить это – заставить Путина свернуть с выбранной им линии, пасануть и остановиться. После чего санкции останутся в силе, а российские потери от операции (финансовые, имиджевые) не будут нивелированы победой.

    К большому сожалению, российские власти снова недооценили фронт информационной войны и сейчас мало что могут противопоставить атаке на мозги россиян. Да, политические ток-шоу на федеральных телеканалах вещают нон-стоп (и их даже начала смотреть молодежь, уставшая – когда такое было! – от вала антигосударственных фейков в соцсетях). Да, Роскомнадзор, по всей видимости, готовится закрыть обалдевший от безнаказанности Facebook (по состоянию на утро 2 марта окончательное решение не было озвучено). Однако этого явно недостаточно.

    Для того, чтобы победить в этой инфовойне, чтобы переубедить 22% граждан, выступающих против спецоперации на Украине (а таково их число по данным ВЦИОМ) нужна консолидация и резкая активизация российского журналистского и политологического сообщества – в плане просветительской работы, объяснения реальности обеспокоенным согражданам. Без вранья, без ура-патриотизма или караул-патриотизма – простого, спокойного, логичного объяснения. О вынужденности операции, о необходимости затянуть пояса, о неизбежности санкций (не сейчас, так через два года) – и о том, что если мы выстоим, то к нам будут относиться уже не как к бумажным тиграм, а как к медведям, в чью тайгу с дурными намерениями лучше не лезть. Наконец, должны призывать к элементарной информационной гигиене – и учить ею заниматься.

    У всех нас разные взгляды на Путина, выборы, Конституцию, Кадырова, Собянина, пенсионную реформу, миграционный вопрос, русский национализм – и от этих взглядов мы не должны отказываться. Нужно лишь временно убрать их на полочку и сесть в один окоп – как это всегда делается в нормальном обществе во время идущей войны. И в окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов.

    И уж чего точно не стоит делать, так это заниматься предательством. В нормальном обществе, находящемся в состоянии войны, нет места тиражированию без всякой проверки фейков противника (причем откровенных фейков), а также выводу в эфир главных пропагандистов этого противника – в лице того же Дмитрия Гордона, который матом посылает в прямом эфире россиян. За подобные пассажи и фейкометство «Дождь» и «Эхо Москвы» были закрыты (вероятно, временно) Роскомнадзором. За дело. Журналисты должны быть журналистами, а не активистами. И уж точно не предателями.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •