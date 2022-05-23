Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

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23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Украина приняла польское «родство»

REUTERS
Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-«сестер». Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против России на Украине. Каковы реальные цели новоявленных «родственников»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции БРИКС выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Подробности...

Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы, когда другие страны старались сберечь свои запасы продовольствия, привела к тому, что на Украине может наступить настоящий голодомор. Подробности...
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В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а котлы, артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
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Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		23 мая 2022, 09:06

    На очередной встрече стран – членов БРИКС министр иностранных дел Китая Ван И озвучил идею расширения объединения. Факт того, что заявление прозвучало на фоне нового витка расширения НАТО, куда попросились до сих пор нейтральные Швеция и Финляндия, не содержит прямых параллелей. БРИКС не имеет военной составляющей, в отличие от НАТО. Вместе с тем экономическая устойчивость играет не меньшую, если не большую роль в современных региональных конфликтах, чем размер и качество оснащения армий. И в этом смысле заявление Китая действительно прозвучало как вызов.

    Потребность в форсированном развитии БРИКС, пусть и по разным причинам, испытывают все страны – члены объединения. Россия, находящаяся под давлением западных санкций, ищет точки опоры в лице союзов развивающихся стран. Китаю грозит снижение темпов экономического роста и потенциально – те же западные санкции, будь для них поводом обострение вокруг Тайваня, новая торговая война с США или любой другой. Бразилия испытывает необходимость в выстраивании новой платежной и логистической инфраструктуры (как, впрочем, и все другие страны-члены) с тем, чтобы закупать необходимые ей удобрения, технику и технологии у России, Китая, Индии и других стран незападного блока. ЮАР остро нуждается в том же, но с акцентом на продовольствие.

    В своем выступлении по поводу саммита БРИКС китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции организации выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «вклад в стабильность международных отношений в эпоху турбулентности, противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Пекин явно заинтересован в трансформации БРИКС из клуба по интересам крупнейших развивающихся государств в организацию, которая станет точкой сборки альтернативного западному глобального проекта.

    В разные годы СМИ писали о возможности присоединения к БРИКС Египта, Таиланда, Мексики, Гвинеи, Таджикистана, Венесуэлы. В более тесной координации с БРИКС заинтересована Аргентина, глава МИД которой также присутствовал на последней встрече. До сих пор расширению состава участников БРИКС сопротивлялась Индия, опасаясь (небеспочвенно) усиления позиций Китая. Если на фоне глобальной трансформации миропорядка Пекину и Дели удастся найти в этом вопросе компромисс, велика вероятность, что расширение БРИКС примет лавинообразный характер.

    Одной из точек притяжения для новых стран-членов могут быть ресурсы Нового банка развития, финансирующего проекты в области энергетики и продовольственной безопасности, развития платежных систем и транспортной инфраструктуры. До сих пор НБР позиционировал себя как дополнительное звено в работе международных и региональных финансовых институтов, финансируя отдельные проекты, в том числе предоставляя займы Евразийскому банку развития, учрежденному Россией и Казахстаном. С учетом новых геополитических реалий и грядущей глобальной рецессии ресурсы «кассы взаимопомощи» БРИКС могут кратно возрасти, а сам НБР возьмет курс на суверенизацию, став своеобразной альтернативой Всемирному банку для развивающихся стран, входящих в орбиту влияния стран – основателей БРИКС.

    Фото: AP/TASS

    Однако же БРИКС должен стать чем-то большим, чем просто еще одним источником кризисного финансирования. Объединение может выступить дополнительным драйвером тренда по переходу на торговлю в национальных валютах. Если сейчас это делается преимущественно на двусторонней основе, то продвижение этой темы в рамках БРИКС или БРИКС+ может дать мощный синергетический эффект. Запуск давно анонсированной платежной системы BRICS Pay был бы отличным началом.

    Расширение БРИКС может идти не только по пути приема новых членов, но и по пути так называемой интеграции интеграций, выстраивая тесные связи и становясь «зонтиком» для таких объединений, как ШОС, ЕАЭС, Африканский союз, СЕЛАК и других. Это тем более актуально, что каждая из стран – членов БРИКС претендует на лидерство в крупных региональных торгово-экономических объединениях: Китай (Всестороннее региональное экономическое партнерство и ШОС), Россия (ЕАЭС), Бразилия (МЕРКОСУР), Южная Африка (Южноафриканский таможенный союз).

    На пути возвеличивания БРИКС стоит много препятствий. Начиная с того, что укреплению союза будет сопротивляться Запад, и заканчивая внутренними противоречиями внутри БРИКС: между Китаем и Индией, Россией и Китаем, потенциально – Бразилией и Аргентиной и т. п. В этом смысле рост амбиций БРИКС должен быть подкреплен сокращением амбиций стран-членов (прежде всего Китая) по установлению своей доминанты в союзе государств ради общих целей. От того, сможет ли БРИКС совладать с внешним давлением и внутренними противоречиями, во многом зависит то, станет ли эта организация фундаментом нового многополярного мира в противовес гегемонии коллективного Запада.

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