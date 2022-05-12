Западные санкции привели к росту доходов России

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12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Украина оставляет Европу без российского газа

Украина завязала новый транзитный спор с Газпромом Стрингер/РИА Новости
Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации. Подробности...
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НАТО расшатывает Балтику

Прибалтика и Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной ABACA/Reuters
Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

Украинские телеграм-каналы утверждают, что это – изображение ударов по Змеиному, сделанное беспилотником «Байрактар» Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS
Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
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Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...
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Европа построила гетто для избранных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
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Россию выдавливают с Балкан

Остров Змеиный стал символом позора Украины

Самый уважаемый президент Украины

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Западные санкции привели к росту доходов России

    Товарооборот России и Китая показывает рекордный рост
    		   12 мая 2022, 22:00
    Фото: Oriental Image/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад не смог изолировать Россию от мировой экономики: Китай, Индия и Южная Америка не поддерживают санкции, а наоборот – наращивают объемы торговли с Москвой. Да и сам Запад не монолитен в отношении Москвы – некоторые компании из ЕС и США испугались потери российского рынка и уже объявили о своем возвращении. Почему доходы России растут, несмотря на санкции, и как их можно увеличить еще?

    Намерения политических элит Запада исключить Россию из мировой экономики при помощи санкций провалились – в том числе потому, что это невыгодно их крупному бизнесу, заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Испанская Inditex, которой принадлежит бренд Zara, в ближайшее время планирует снова открыть магазины в России. Японская Uniqlo собирается вернуться в конце лета, шведская IKEA продлила выплаты сотрудникам и ищет возможности снова работать у нас, но пока не знает как», – перечислил эксперт.

    Речь идет не только о производителях одежды или мебели, добавил Данилин. «Так, немецкая Continental AG возобновила производство шин в Калуге, объяснив это тем, что надо защитить 3,3 тыс. своих сотрудников. Warner Bros. хочет получить свою долю на рынке, видя падение акций Netflix после ухода из России», – перечислил эксперт. И добавил: «Никакая изоляция в современном, глобализированном мире невозможна. Тем более для такого рынка, как российский. На Западе далеко не все согласны с происходящим экономическим самоубийством». Своим мнением эксперт поделился на круглом столе, организованном в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    Главное, что обеспечило провал попыток изолировать Россию, отрезать ее от мирового рынка – это то, что в подобной изоляции не заинтересованы такие экономические гиганты, как Китай и Индия, отметил Данилин. Поэтому и западный (а также японский и южнокорейский) бизнес не заинтересован уступить российский рынок тем же китайским конкурентам, делает вывод эксперт.

    На фоне торговой войны, развязанной политиками Запада, товарооборот России и Китая за период с января по апрель вырос в годовом исчислении на 25,9% и достиг 51 млрд долларов, заметил Данилин. «Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11% и составил более 20 млрд долларов, а импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, составив 30 млрд долларов. Положительное сальдо России в торговле с Китаем за январь–апрель достигло 10 млрд долларов. Это очень хороший показатель, который говорит о силе нашей экономики»», – сообщил он.

    Напомним, что товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки почти в 147 млрд долларов. «Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь годового оборота в 200 млрд гораздо раньше запланированного срока – 2024 года», – полагает Данилин.

    Отношения КНР с Россией прагматичны, выгодны обеим сторонам и освобождены от эмоций. «Пекину нужен стратегический тыл на континентальном направлении, на котором можно организовать поставки сырья для производства, энергоресурсов и товаров. Мы не замыкаемся друг на друге, и в то же время отношения стран развиваются поступательно и стабильно», – заметил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко.

      

    По мнению участников круглого стола, для Пекина наращивание экономического сотрудничества с Россией воспринимается не как «просто бизнес», но как часть геополитической игры против коллективного Запада, который по-прежнему претендует на доминирование в мире. «Нынешнюю ситуацию в мире в целом Пекин, несомненно, воспринимает как переход от однополярного мира к тому, что сами китайцы называют подлинно многополярным мироустройством», – отметил Зуенко.

    «Политически КНР оценивает этот переход как крайне положительное явление, поскольку в Китае сильна антиколониальная идеология, а также потому, что в новом будущем миропорядке Пекин рассчитывает стать одним из равновеликих «мест силы». На этом фоне несерьезно ожидать, что Китай откажется от стратегического партнерства с Россией», – добавил эксперт.

    Концепция многополярного мира предполагает, что противовесом Соединенным Штатам (и их союзникам в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе) станут державы группы БРИКС – Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, чья совокупная доля в мировом ВВП с начала века выросла с 18% до 35%.

    В Индии нынешние политические элиты, сформированные вокруг премьер-министра Нарендры Моди, тоже заинтересованы в полицентричности мира, и важную роль в этой схеме для них играет Россия, отметил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. «Но сейчас крупный индийский бизнес боится работать с российскими контрагентами из-за своей глубокой интеграции в западные цепочки поставок и производственные проекты. В этих условиях России нужно научиться взаимодействовать с Индией совершенно по-новому.

    Надо работать с мелким бизнесом, использовать серые схемы, помогать индийской стороне уходить от санкций, возможно России придется внести соответствующие коррективы в законодательство», – пояснил эксперт.

    Данилин от себя добавил, что двусторонний оборот между Россией и Индией в настоящий момент составляет 12 млрд долларов. И здесь есть тенденция к увеличению: ожидаемый прирост составляет три миллиарда – до 15 млрд долларов. Он также подчеркнул, что в течение 2022 года ожидается рост товарооборота со странами Азии на 50 млрд долларов.

    Что касается еще одной участницы группы БРИКС – Бразилии, то за развитие сотрудничества с ней Россия может быть спокойной, заметил в свою очередь руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Например, левые и правые политические силы в стране всю историю живут как кошка с собакой,

    но в одном они сейчас показывают единодушие – в своей оценке российской спецоперации на Украине: они отказываются осуждать Россию и вести санкционную политику в фарватере Запада.

    Поэтому кто бы ни победил в президентских выборах в этом году, сотрудничество Бразилии и Москвы не сократится. Недружелюбная политика США в отношении Бразилии сделала нынешнего бразильского президента Жаира Болсонару надежным участником БРИКС», – напомнил эксперт.

    Развитие взаимных поставок с Южной Америкой в целом будет зависеть от решения трех вопросов: логистики, торгового финансирования и наличия торговых соглашений, добавил в свою очередь директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский. «Основные перевозки товаров из Южной Америки в Россию осуществлялись западными компаниями, центральным портом был Роттердам. Сейчас этот канал заблокирован. Надо ждать проработки поставок через третьи страны, но это будет дороже. Платежи также осуществлялись через банки США. Тут нужно переходить на прямые расчеты со своими собственными валютами, это сделать сложно, но можно. Что касается третьего вопроса, что в случае с Mercosur – экономическим объединением стран Южной Америки – российские экспортеры подпадают под очень высокие тарифы и налоги, порой запретительного уровня. Решить проблему могут торговые соглашения, хотя, насколько я знаю, пока таких переговоров не планируется», – сказал аналитик.

    Но при всех очевидных сложностях в контактах с незападными партнерами, надо учесть, что они заинтересованы в партнерстве с Россией. «Санкционную политику против нашей страны ведет лишь 15% всего мира – 30 стран», – заметил Данилин. Уже очевидно, что Западу не удается настроить против нас Восток и Латинскую Америку, полагает он. «Блокада возможна только в том случае, если она – полная, а если она составляет 15%, то план провалился», – подвел итог политолог.

    Подтверждением его слов можно считать очередное заявление официального Пекина с критикой антироссийской кампании. Санкции не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил в четверг на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при международной организации Дай Бин.

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