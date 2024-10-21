  • Новость часаСпецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    21 октября 2024, 09:02 Мнение

    Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Как приближается развал долларовой системы
    Санду отменила «победный» брифинг
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    Китайцев призвали жениться на россиянках

    Российский фондовый рынок сыграет важнейшую роль в развитии экономики страны уже в ближайшее время. Именно этому рынку предстоит аккумулировать в себе огромную рублевую ликвидность, накопленную за последние годы, превратив сбережения россиян в инвестиции.

    Выросшие до невиданных ранее значений ставки по депозитам в банках объясняются просто. Рост государственных расходов и высвободившиеся из санкционных валютных кубышек средства населения грозили хлынуть в неуемное потребление, спровоцировав инфляцию по турецкому сценарию, а то и хуже. При этом инструментов, способных собрать эти лишние деньги с рынка, у государства осталось не так и много.

    Традиционное для россиян сохранение средств «в бетоне», то есть покупке недвижимости, работает плохо в условиях сокращения льготной ипотеки. Да и разгонять и без того выросшие с 2020 года цены на квадратный метр государству было не с руки, ведь это сделало бы жилье еще более недоступным. Оставались депозиты, объем которых стал стремительно расширяться с началом роста ключевой процентной ставки Центрального банка. Во второй половине 2024 года объем средств на депозитных счетах превысил отметку в 50 трлн рублей, что немногим менее трети годового ВВП.

    При этом нужно принимать в расчет два аспекта. Первый – основной объем сберегаемых средств сосредоточен в коротких депозитах, длительностью от трех месяцев до года. То есть рано или поздно срок депозита закончится, и вопрос о том, куда деть огромную массу денег, не разогнав цены в стране, вновь станет актуальным. Второй – бесконечно поддерживать высокую ключевую ставку и, соответственно, ставки по депозитам – тоже невозможно. Банкам нужно зарабатывать на кредитовании бизнеса и населения, а найти бизнес, который способен перекрыть проценты по таким кредитам за счет роста прибыли, мягко говоря, сложно.

    И тут мы подходим к главному. Выходит, что чуть ли не единственным способом «утилизировать» сбережения населения, не угодив в водоворот инфляции, остается развитие фондового рынка. Переток хотя бы части средств, накопленных на депозитах, на фондовый рынок, спровоцирует его бурный рост. Дело в том, что вся капитализация фондового рынка (около 60 трлн рублей) едва превышает объем средств на депозитах.

    Но представить себе ситуацию, когда значительная часть населения, привыкшая к консервативному сбережению (депозиты и накопительные счета), вдруг приобретет аппетит к покупке акций российских компаний, сложно. Тогда что?

    В этом случае речь может идти о том, что на рынок акций выйдут сами банки. Если жесткая денежно-кредитная политика с нами надолго, то и высокие ставки по депозитам тоже. А раз так, то единственный способ выплачивать проценты по вкладам в среднесрочной перспективе – это инвестировать средства населения в покупку акций российских компаний. То есть инвестировать будут сами банки, а также страховые компании и другие институциональные игроки.

    Бурный рост фондового рынка в целом соответствует задаче, поставленной президентом Путиным по удвоению его капитализации к 2030 году. Точнее, президент заявил о необходимости довести эту капитализацию до 66% ВВП (сейчас почти в два раза меньше). Развитие фондового рынка – важный инвестиционный инструмент, а также фактор повышения прозрачности и эффективности российских компаний.

    Однако здесь есть одно немаловажное «но». Дело в том, что на российском фондовом рынке все еще велика доля капитала нерезидентов, причем нерезидентов из недружественных стран. И не просто велика, а преобладающа. 

    По некоторым подсчетам, реальная доля нерезидентов во free-float (свободном обращении акций) российских компаний превышает 70%. Сейчас нерезиденты из недружественных стран не допущены к торгам, они не могут влиять на цену активов. Если бы это было не так, фондовый рынок бороздил бы дно, так как большая часть иностранцев на фоне санкций распродала бы акции по любым ценам. Даже распродажи акций, периодически устраиваемые нерезидентами из дружественных стран, обуславливают резкие падения фондовых индексов.

    Но давайте откровенно: отсутствие на рынке игрока, контролирующего три четверти находящихся в обращении акций, делает саму по себе цену акций эфемерной. Да и сколько продлится «тюремное заключение» недружественных нерезидентов в российских активах? Логично предположить, что ровно столько, сколько и аналогичная заморозка распоряжения иностранными акциями, принадлежащими россиянам.

    А теперь вспомним, что одним из условий завершения конфликта на Украине, выставленных Россией, является снятие санкций. Рано или поздно санкции будут если не полностью сняты, то в значительной мере ослаблены. А значит, иностранцам позволят уйти, распродав российские акции. Именно к этому времени необходимо будет организовать встречный поток в виде средств российских инвесторов, которые заместят собою уходящих нерезидентов.

    Это позволит в том числе избежать пузырей на рынке, когда компании растут в цене не столько потому, что хорошо работают и улучшают финансовые показатели, а просто потому, что больше некуда вкладывать деньги. Такое пузырение мы сейчас наблюдаем на примере фондового рынка США, и в этом мало хорошего.

    Конечно, сказать проще, чем сделать. Правительство и Центральный банк зажаты целым ворохом задач. Не допустить разгона инфляции и при этом не заморозить окончательно экономическую активность. Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Придать фондовому рынку устойчивость, выпустив тех, кто не хочет быть частью российской экономики, но не обрушить стоимость активов, что подорвет доверие к рынку. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки и здравых управленческих решений.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    В США скончался проповедник Фетхуллах Гюлен
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Как приближается развал долларовой системы

    В понедельник в США начинаются ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). На них будет обсуждаться вопрос, важнейший для судьбы американской и всей мировой экономики: долги. Фактически перед нами процесс угасания финансового могущества США и всей мировой долларовой системы. Как и почему это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал «плана победы» Зеленского вернул Залужного в политику

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, сосланный Владимиром Зеленским в Британию, допустил уступку территорий Украиной при заключении мирного соглашения. По его словам, этот вопрос не является приоритетным, куда важнее думать о безопасности страны. Это противоречит заявлениям Зеленского. Как все это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше нарушили табу в отношении украинцев

    Военные власти Польши недовольны тем, как украинцы воюют, и тем, что многие из них вообще не рвутся на фронт. Это противоречит главной роли Украины в конфликте, поэтому украинцев будут из Польши постепенно выдавливать. Для этого им изменят имидж: место народа-героя и народа-жертвы должен занять народ-нахлебник. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Когда российский фондовый рынок станет здоровым

      Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

      0 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      У России особая гравитация

      В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Кому нужны новые сталинские расстрелы

      Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

      102 комментария
    Перейти в раздел

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............