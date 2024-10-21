Когда российский фондовый рынок станет здоровым

Российский фондовый рынок сыграет важнейшую роль в развитии экономики страны уже в ближайшее время. Именно этому рынку предстоит аккумулировать в себе огромную рублевую ликвидность, накопленную за последние годы, превратив сбережения россиян в инвестиции.

Выросшие до невиданных ранее значений ставки по депозитам в банках объясняются просто. Рост государственных расходов и высвободившиеся из санкционных валютных кубышек средства населения грозили хлынуть в неуемное потребление, спровоцировав инфляцию по турецкому сценарию, а то и хуже. При этом инструментов, способных собрать эти лишние деньги с рынка, у государства осталось не так и много.

Традиционное для россиян сохранение средств «в бетоне», то есть покупке недвижимости, работает плохо в условиях сокращения льготной ипотеки. Да и разгонять и без того выросшие с 2020 года цены на квадратный метр государству было не с руки, ведь это сделало бы жилье еще более недоступным. Оставались депозиты, объем которых стал стремительно расширяться с началом роста ключевой процентной ставки Центрального банка. Во второй половине 2024 года объем средств на депозитных счетах превысил отметку в 50 трлн рублей, что немногим менее трети годового ВВП.

При этом нужно принимать в расчет два аспекта. Первый – основной объем сберегаемых средств сосредоточен в коротких депозитах, длительностью от трех месяцев до года. То есть рано или поздно срок депозита закончится, и вопрос о том, куда деть огромную массу денег, не разогнав цены в стране, вновь станет актуальным. Второй – бесконечно поддерживать высокую ключевую ставку и, соответственно, ставки по депозитам – тоже невозможно. Банкам нужно зарабатывать на кредитовании бизнеса и населения, а найти бизнес, который способен перекрыть проценты по таким кредитам за счет роста прибыли, мягко говоря, сложно.

И тут мы подходим к главному. Выходит, что чуть ли не единственным способом «утилизировать» сбережения населения, не угодив в водоворот инфляции, остается развитие фондового рынка. Переток хотя бы части средств, накопленных на депозитах, на фондовый рынок, спровоцирует его бурный рост. Дело в том, что вся капитализация фондового рынка (около 60 трлн рублей) едва превышает объем средств на депозитах.

Но представить себе ситуацию, когда значительная часть населения, привыкшая к консервативному сбережению (депозиты и накопительные счета), вдруг приобретет аппетит к покупке акций российских компаний, сложно. Тогда что?

В этом случае речь может идти о том, что на рынок акций выйдут сами банки. Если жесткая денежно-кредитная политика с нами надолго, то и высокие ставки по депозитам тоже. А раз так, то единственный способ выплачивать проценты по вкладам в среднесрочной перспективе – это инвестировать средства населения в покупку акций российских компаний. То есть инвестировать будут сами банки, а также страховые компании и другие институциональные игроки.

Бурный рост фондового рынка в целом соответствует задаче, поставленной президентом Путиным по удвоению его капитализации к 2030 году. Точнее, президент заявил о необходимости довести эту капитализацию до 66% ВВП (сейчас почти в два раза меньше). Развитие фондового рынка – важный инвестиционный инструмент, а также фактор повышения прозрачности и эффективности российских компаний.

Однако здесь есть одно немаловажное «но». Дело в том, что на российском фондовом рынке все еще велика доля капитала нерезидентов, причем нерезидентов из недружественных стран. И не просто велика, а преобладающа.

По некоторым подсчетам, реальная доля нерезидентов во free-float (свободном обращении акций) российских компаний превышает 70%. Сейчас нерезиденты из недружественных стран не допущены к торгам, они не могут влиять на цену активов. Если бы это было не так, фондовый рынок бороздил бы дно, так как большая часть иностранцев на фоне санкций распродала бы акции по любым ценам. Даже распродажи акций, периодически устраиваемые нерезидентами из дружественных стран, обуславливают резкие падения фондовых индексов.

Но давайте откровенно: отсутствие на рынке игрока, контролирующего три четверти находящихся в обращении акций, делает саму по себе цену акций эфемерной. Да и сколько продлится «тюремное заключение» недружественных нерезидентов в российских активах? Логично предположить, что ровно столько, сколько и аналогичная заморозка распоряжения иностранными акциями, принадлежащими россиянам.

А теперь вспомним, что одним из условий завершения конфликта на Украине, выставленных Россией, является снятие санкций. Рано или поздно санкции будут если не полностью сняты, то в значительной мере ослаблены. А значит, иностранцам позволят уйти, распродав российские акции. Именно к этому времени необходимо будет организовать встречный поток в виде средств российских инвесторов, которые заместят собою уходящих нерезидентов.

Это позволит в том числе избежать пузырей на рынке, когда компании растут в цене не столько потому, что хорошо работают и улучшают финансовые показатели, а просто потому, что больше некуда вкладывать деньги. Такое пузырение мы сейчас наблюдаем на примере фондового рынка США, и в этом мало хорошего.

Конечно, сказать проще, чем сделать. Правительство и Центральный банк зажаты целым ворохом задач. Не допустить разгона инфляции и при этом не заморозить окончательно экономическую активность. Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Придать фондовому рынку устойчивость, выпустив тех, кто не хочет быть частью российской экономики, но не обрушить стоимость активов, что подорвет доверие к рынку. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки и здравых управленческих решений.