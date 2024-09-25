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    25 сентября 2024, 11:30 • Экономика

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно?

    Второй раз за три года Китай не может достичь поставленной цели по росту ВВП в 5%. Экономика Китая замедлилась до самого низкого уровня за последние пять кварталов, что не нравится руководству страны.

    Во втором квартале рост ВВП Китая замедлился до 4,7%. С одной стороны, такие темпы роста все равно остаются выше роста мировой экономики, выше российской экономики и, конечно, значительно выше, чем в США, еврозоне и странах Запада, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Более высокие темпы роста, чем Китай, во втором квартале показали только Индия и Индонезия, и то ненамного.

    С другой стороны, многие годы Китай показывал более высокий рост экономики, некое «экономическое чудо», и руководство страны переживает, что уже два года подряд экономика не достигает целевого показателя роста ВВП в 5%.  

    «Снижение потребительских расходов и инвестиционной активности в стране обусловлено высокой инфляцией, неопределенностью в экономике, снижением доходов населения. Огромный пузырь на рынке недвижимости, который надувался последние годы, начал лопаться. А снижение рождаемости и старение населения создают давление на экономику, влияя на производительность труда и потребление», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «В китайской экономике сложился ряд диспропорций и потенциальных угроз, которые, если их вовремя не купировать, могут привести действительно к более серьезному замедлению экономики и, возможно, обострению социальных проблем.

    Речь идет о стагнирующем рынке недвижимости из-за высоких процентных ставок по кредитам, высокой закредитованности ряда крупных банков и слабой динамике фондового рынка, особенно на фоне роста других мировых фондовых рынков. Поэтому некоторым сегментам китайской экономики срочно потребовались стимулирующие меры, о которых сегодня объявил Народный банк Китая», – говорит Мильчакова.

    Власти КНР решили поддержать экономику как с помощью монетарных мер, так и в виде прямой поддержки проблемных рынков.

    Во-первых, ЦБ Китая снизил объем обязательных банковских резервов до самого низкого уровня с 2020 года, что позволит банкам выдавать больше кредитов. Во-вторых, уменьшил ключевую процентную ставку, чтобы удешевить кредиты – это традиционный инструмент монетарной политики. Оба показателя были снижены в один день впервые за десять лет. В-третьих, Китай выделит не менее 800 млрд юаней (113 млрд долларов) для поддержки своего ослабленного фондового рынка. Вливания средств из госбюджета в фондовый рынок использовали многие страны во время кризиса 2008 года, в том числе США и Россия, напоминает Мильчакова.  

    Для поддержки рынка недвижимости были снижены требования к первоначальному взносу для покупки вторичного жилья – теперь он составляет 15% вместо 25%, что делает жилье более доступным. Кроме того, ипотечные ставки были снижены примерно на 0,5%, благодаря чему 50 млн семей и 150 млн человек смогут сократить свои расходы по кредитам на 150 млрд юаней в год (около 21 млрд долларов), отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

    «Главной проблемой в Китае является общее снижение спроса, особенно на новые дома, что ведет к уменьшению объема строительства и производства строительных материалов, включая металлургию. Сектор недвижимости имеет важное значение для китайской экономики, так как поддерживает множество отраслей, включая строительство, дизайн интерьеров и производство бытовой техники. Сложности в этом секторе, возникшие из-за жестких мер контроля за займами, привели к финансовым трудностям у многих застройщиков и ослаблению рынка жилья», – отмечает Гришунин.

    «Очевидно, что для экономики эти меры будут значительным подспорьем для достижения плановых 5% роста ВВП в текущем году. Тем не менее эффекты от ряда мер могут быть более растянуты во времени, что перенесет часть поддержки на 2025 год», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Для России крайне важно состояние китайской экономики, так как Китай – крупнейший торговый партнер. «До 2022 года крупнейшим торговым партнером России был Евросоюз, но с тех пор товарооборот резко сократился из-за санкций, зато с Китаем – вырос. Впрочем, в разрезе отдельных стран Китай всегда был крупнейшим торговым партнером РФ. Но раньше Россия гораздо больше покупала продукции у Китая, чем импортировала», – говорит Мильчакова.

    Однако в последние годы экспорт российских товаров в Китай очень вырос, и ситуация уже другая. В прошлом году Россия продала в Китай товаров на 129,1 млрд, рост на 12,7%, а купила в Китае товаров на 111 млрд долларов, то есть меньше. На первом месте по нашему экспорту в Китай идут нефть, нефтепродукты, газ и уголь, на втором – алюминий, металлические руды, древесина. И третий пласт экспорта из России – это сельскохозяйственная продукция (в том числе растительные масла), где виден особый потенциал рост. А мы в Китае покупаем машины, оборудование и транспортные средства, в том числе автомобили. Это самая крупная статья китайского экспорта в Россию. Также мы покупаем в Китае электрооборудование, пластмассы, обувь и одежду, органическую химию и другое.

    «Разумеется, рецессия в китайской экономике нанесет большой удар по экономике РФ, поскольку Китай в случае рецессии сократит объемы импорта, включая импорт нефти, газа, угля, металлов и продовольствия из России», – говорит Мильчакова.

    «Риски для России: снижение спроса на российские товары в Китае приведет к уменьшению экспортных доходов, что отрицательно скажется на бюджете России. Экономические проблемы в Китае могут также привести к политической нестабильности в регионе», – указывает Деев.

    Компенсировать потенциальное снижение спроса на экспорт РФ со стороны Китая будет довольно сложно, так как товарооборот между РФ и КНР составляет порядка 240 млрд долларов в год, что составляет почти 35% от объема внешней торговли РФ с миром, указывает Евстифеев.

    «Падение экономики Китая может привести к переносу сроков реализации инвестиционных проектов, связанных с КНР. Если компании из РФ не будут уверены в будущем спросе, то часть пунктов инвестиционных программ придется заморозить», – добавляет он. 

    «В то же время вряд ли Китай полностью прекратит импорт из России. Во-первых, потому что, например, по импорту трубопроводного газа у Китая есть долгосрочный контракт, по условиям которого Китай обязан закупать у РФ оговоренные в контракте объемы газа или придется выплачивать Газпрому большую неустойку.

    Во-вторых, Китай будет последним в мире импортером, кто сократит покупки российской нефти при падении нефтяных цен.

    При низких ценах Китай увеличивает закупки в стратегический резерв. Китай и Россия – соседи, и транспортировка нефти в Китай идет морским путем, по железной дороге и по трубопроводу в Дацин. Значит, у России есть возможность поставлять нефть в Китай при невысоких издержках. То же самое можно сказать и про импорт Китаем российского угля», – рассуждает Мильчакова.

    Если же меры поддержки Китая сработают, и китайская экономика воспрянет духом и раскачается – это, безусловно, будет иметь положительное воздействие и на Россию. «Если меры поддержки Китая окажутся эффективными, и риски дальнейшего снижения цен на сталь и уголь не осуществятся, это может поддержать российских экспортеров. Но эффект от этих мер станет заметен в 2025-2026 годах», – заключает Гришунин.

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