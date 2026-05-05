  На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком «за козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 08:31 • Новости дня

    Синоптики пообещали москвичам летнюю жару и первые грозы

    Синоптик Леус спрогнозировал летнее потепление и грозы в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник жителей столицы ожидает по-настоящему летняя погода с кратковременными дождями и порывистым ветром, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Столичный регион оказался под влиянием малоактивного атмосферного фронта, передает Telegram-канал Леуса.

    Ведущий специалист центра  «Фобос» сообщил, что температура воздуха в городе поднимется до 26 градусов тепла. По области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Во второй половине дня прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные осадки. Местами возможны локальные грозы. Ветер ожидается западный, от четырех до девяти метров в секунду, при грозе он станет порывистым.

    Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы. В среду характер погоды существенно не изменится. Ночью ожидается от 12 до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов, вновь пройдут дожди с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики прогнозировали в столице потепление до 25 градусов.

    Специалисты назвали причиной первой грозы приход теплого воздуха из Средиземноморья.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    4 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» стартует эксперимент с мобильными аптеками для сёл

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о розничной торговле лекарствами передвижными аптеками в отдаленных населенных пунктах, разработанный партией «Единая Россия»

    Пилотный проект охватит 11 регионов страны и будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Единая Россия» системно и поэтапно решает проблему лекарственного обеспечения, доступности лекарственной помощи в малых населенных пунктах, заявил зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев. По его словам, партия планирует контролировать ход эксперимента все три года для оценки его эффективности и возможного внедрения на постоянной основе.

    Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители сел получат возможность заказывать препараты через службу заказа, а отпуск медикаментов будет осуществлять квалифицированный фармацевт, который также сможет предоставить профессиональную консультацию.

    Ранее Госдума уже приняла закон, упрощающий продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что улучшило ситуацию в десятках тысяч сел. Кроме того, в 2024 году участковым больницам разрешили продавать медикаменты в местах, где отсутствуют стационарные аптеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с передвижными аптеками. Розничная торговля лекарствами в таком формате продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

    4 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны

    Yle: Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к границе России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия не стала сбивать дроны, пересекшие границу страны, из-за их близости к российской границе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на пресс-службу финских сил обороны.

    «В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства», – приводит Yle заявление ведомства, передает РИА «Новости».

    Yle отмечает, что финские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства, однако никаких попыток уничтожить беспилотники предпринято не было.

    Накануне минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    Финский депутат предупредил о возможном росте числа вторжений БПЛА в страну.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    Военкоры показали фото истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    4 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский президент Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

    По его словам, Грузия выступает за сохранение «исторической дружбы» с Украиной и ее народом. Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей. В переговорах участвовали министры иностранных дел двух стран Андрей Сибига и Мака Бочоришвили.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».

    4 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

    Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам

    Tекст: Мария Иванова

    Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил, что поддерживает атаки Киева на портовую инфраструктуру России в Балтийском регионе, назвав их «самообороной»

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

    «Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

    Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

    В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

    Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.

    4 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете

    Двенадцатилетний мальчик получил ранение при взрыве неизвестного предмета в Крыму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Школьник госпитализирован с травмой руки после детонации опасной находки, обнаруженной во время прогулки возле пустующего строения в Советском районе Крыма.

    Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в Республике Крым. Мальчика срочно доставили в больницу с ранением руки, передает ТАСС. Следственный комитет начал расследование инцидента. Официальный представитель крымского главка ведомства Ольга Постнова подтвердила факт возбуждения уголовного дела.

    «Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника в результате обращения с взрывоопасным предметом на территории Советского района. Установлено, что вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет», – сообщила Постнова. Она добавила, что детонация произошла, когда мальчик взял находку в руки, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске школьник пострадал от взрыва поднятых с земли денег. По факту покушения на убийство ребенка следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.

    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского

    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    4 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

    Согласно изменениям, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после сдачи теории, тогда как ранее на это отводилось полгода. Это нововведение начнет действовать с марта следующего года, передает Ura.ru.

    В новых правилах подчеркивается, что кандидат в водители может самостоятельно перенести дату экзамена, подав соответствующее заявление в Госавтоинспекцию. В этом случае срок проведения теоретического или практического экзамена будет изменен по просьбе заявителя.

    С весны следующего года также вводятся обновленные правила обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Процедура включает осмотр врачом-терапевтом или специалистом общей практики, офтальмологом, психиатром, а также психиатром-наркологом и неврологом. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение допуска к управлению только здоровых водителей.

    Ранее сообщалось, что полиция получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт техосмотра без участия страховщиков, такой проект постановления подготовили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России разработало поправки к порядку проведения экзаменов на получение водительских прав.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»
    Британские лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от выборов
    В Литве назвали причину постоянных ж/д аварий
    Россия резко сократила импорт рыбы из Турции
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

