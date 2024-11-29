Австрия газует в сторону мира

Прекращение поставок российского газа в Австрию с 16 ноября стало нетривиальным событием для европейского газового рынка. C конца 1960-х годов Вена была одним из самых проверенных и надежных покупателей газа из СССР, а после и России. Она в числе немногих выступала против усиления санкций на российский энергетический сектор, да и в целом занимала относительно сдержанную позицию в конфликте между Россией и западными странами.

Поводом для прекращения поставок послужил проигранный Газпромом суд по вопросу недопоставок газа в 2022 году по одному из контрактов с австрийской компанией OMV. Речь шла о газе, поступающем в Австрию через Германию посредством «Северных потоков», которые были взорваны в сентябре 2022 года. Физическая невозможность поставок и ситуация форс-мажора, на чем настаивал Газпром, судом в расчет приняты не были. В результате OMV была присуждена компенсация в размере 230 млн евро.

Далеко не первый суд, проигранный Газпромом в международном арбитраже, тем не менее имел неожиданные последствия. В 2019 году, например, Газпром выплатил 2,9 млрд долларов «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, и поставки газа по украинским газопроводам, пусть и не без проблем, но продолжились. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату в пользу украинской компании «каплей в море». Цена вопроса в споре с OMV – в десять раз меньше, однако же она привела к остановке прокачки газа и прекращению более чем полувекового сотрудничества. Почему?

Формальным поводом для прекращения поставок послужило решение OMV о погашении долга за счет поставляемого газа. Решение было односторонним и с Газпромом не согласованным. Более того, компенсировать выигранную в суде сумму OMV захотела в рамках другого контракта, предполагающего поставки газа по украинской трубе, что с точки зрения юридической чистоты является нонсенсом. Иными словами, OMV могла легко просчитать риски, которые повлечет фактическое «воровство» российского газа, но все же пошла на этот шаг.

Говорить о том, что Австрия вдруг перестала зависеть от российского газа, не приходится. Да, определенная тенденция в этом направлении имеется. Если в декабре 2023 года 98% газового импорта Австрии приходилось на российский газ, то в сентябре 2024 года этот показатель снизился до 86%. То есть зависимость более чем весомая. Газовые хранилища Австрии заполнены, но отсутствие закупок очевидным образом приведет к их опустошению и повысит риски для экономики уже в будущем году.

Именно поэтому Австрия продолжает покупать российский газ, только опосредованно. Об этом косвенно свидетельствуют объемы прокачки газа по украинскому маршруту, которые не изменились несмотря на конфликт между OMV и Газпромом и сохраняются на уровне около 40 млн кубометров в сутки. Вместо OMV газ поступает в пользу словацкой энергетической компании SPP, которая затем перепродает его австрийцам. Понятно, что такой газ обходится Вене дороже. В таком случае возникает вопрос: за что готова переплачивать Австрия?

Здесь два важных аспекта – экономический и политический. Экономический аспект зиждется на том, что риск прекращения поставок газа через Украину и без того был просчитываемым. С начала 2025 года прекращает свое действие транзитный контракт, и Киев уже заявил о том, что возобновлять его не намерен. Об условиях прокачки газа без контракта – даже при участии посредников в лице европейских государств, на чем настаивала Украина – пока так и не договорились. И едва ли договорятся с учетом того, что СВО входит в терминальную для Киева стадию, и даже такие важные вопросы, как энергетическая безопасность партнеров – не на первом месте.

Во-вторых, прокачке газа очевидным образом препятствуют последние санкции, введенные в том числе против «Газпромбанка». Расчеты за газ, а вместе с ними и поставки, вероятно, будут остановлены до тех пор, пока стороны не найдут альтернативных способов расчетов, либо для «Газпромбанка» не будет сделано санкционное исключение. Вполне вероятно, Вена обладала информацией о содержании санкционного пакета и просто решила сыграть на опережение.

В политическом измерении значимым является последнее заявление австрийской стороны о готовности Вены выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом, в частности, заявил президент Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Формальный отказ от российского газа позволяет Вене презентовать себя как независимую и незаинтересованную сторону. В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.