  • Новость часаСВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Австрия газует в сторону мира
    29 ноября 2024, 09:30 Мнение

    Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Натовский адмирал выдал фантазии НАТО об «ударе по России»
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Прекращение поставок российского газа в Австрию с 16 ноября стало нетривиальным событием для европейского газового рынка. C конца 1960-х годов Вена была одним из самых проверенных и надежных покупателей газа из СССР, а после и России. Она в числе немногих выступала против усиления санкций на российский энергетический сектор, да и в целом занимала относительно сдержанную позицию в конфликте между Россией и западными странами.

    Поводом для прекращения поставок послужил проигранный Газпромом суд по вопросу недопоставок газа в 2022 году по одному из контрактов с австрийской компанией OMV. Речь шла о газе, поступающем в Австрию через Германию посредством «Северных потоков», которые были взорваны в сентябре 2022 года. Физическая невозможность поставок и ситуация форс-мажора, на чем настаивал Газпром, судом в расчет приняты не были. В результате OMV была присуждена компенсация в размере 230 млн евро.

    Далеко не первый суд, проигранный Газпромом в международном арбитраже, тем не менее имел неожиданные последствия. В 2019 году, например, Газпром выплатил 2,9 млрд долларов «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, и поставки газа по украинским газопроводам, пусть и не без проблем, но продолжились. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату в пользу украинской компании «каплей в море». Цена вопроса в споре с OMV – в десять раз меньше, однако же она привела к остановке прокачки газа и прекращению более чем полувекового сотрудничества. Почему?

    Формальным поводом для прекращения поставок послужило решение OMV о погашении долга за счет поставляемого газа. Решение было односторонним и с Газпромом не согласованным. Более того, компенсировать выигранную в суде сумму OMV захотела в рамках другого контракта, предполагающего поставки газа по украинской трубе, что с точки зрения юридической чистоты является нонсенсом. Иными словами, OMV могла легко просчитать риски, которые повлечет фактическое «воровство» российского газа, но все же пошла на этот шаг.

    Говорить о том, что Австрия вдруг перестала зависеть от российского газа, не приходится. Да, определенная тенденция в этом направлении имеется. Если в декабре 2023 года 98% газового импорта Австрии приходилось на российский газ, то в сентябре 2024 года этот показатель снизился до 86%. То есть зависимость более чем весомая. Газовые хранилища Австрии заполнены, но отсутствие закупок очевидным образом приведет к их опустошению и повысит риски для экономики уже в будущем году.

    Именно поэтому Австрия продолжает покупать российский газ, только опосредованно. Об этом косвенно свидетельствуют объемы прокачки газа по украинскому маршруту, которые не изменились несмотря на конфликт между OMV и Газпромом и сохраняются на уровне около 40 млн кубометров в сутки. Вместо OMV газ поступает в пользу словацкой энергетической компании SPP, которая затем перепродает его австрийцам. Понятно, что такой газ обходится Вене дороже. В таком случае возникает вопрос: за что готова переплачивать Австрия?

    Здесь два важных аспекта – экономический и политический. Экономический аспект зиждется на том, что риск прекращения поставок газа через Украину и без того был просчитываемым. С начала 2025 года прекращает свое действие транзитный контракт, и Киев уже заявил о том, что возобновлять его не намерен. Об условиях прокачки газа без контракта – даже при участии посредников в лице европейских государств, на чем настаивала Украина – пока так и не договорились. И едва ли договорятся с учетом того, что СВО входит в терминальную для Киева стадию, и даже такие важные вопросы, как энергетическая безопасность партнеров – не на первом месте.

    Во-вторых, прокачке газа очевидным образом препятствуют последние санкции, введенные в том числе против «Газпромбанка». Расчеты за газ, а вместе с ними и поставки, вероятно, будут остановлены до тех пор, пока стороны не найдут альтернативных способов расчетов, либо для «Газпромбанка» не будет сделано санкционное исключение. Вполне вероятно, Вена обладала информацией о содержании санкционного пакета и просто решила сыграть на опережение.

    В политическом измерении значимым является последнее заявление австрийской стороны о готовности Вены выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом, в частности, заявил президент Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Формальный отказ от российского газа позволяет Вене презентовать себя как независимую и незаинтересованную сторону. В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    Другие материалы автора

    Главное
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
    Российские туристы устроили голодовку на застрявшем у Кипра лайнере
    Главное здание СК впервые признано местом преступления
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа
    Кафельников назвал позором допинг-скандал Швентек и Синнера
    В России анонсировали работающий со «скоростью света» компьютер

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Натовский адмирал выдал фантазии НАТО об «ударе по России»

    Заявления руководства НАТО о возможности «превентивного удара по России» безответственны, заявил глава МИД Сергей Лавров. Один из натовских военачальников, похоже, полностью потерял понимание принципов, которые сделали возможными долгий мир после Второй мировой войны. О чем идет речь и как воспринимать подобные выступления руководства НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............