Захарова раскритиковала австрийскую OMV за невыплаты за газ

Спикер МИД Захарова назвала недобросовестным поведение OMV в вопросе оплаты за газ

Tекст: Александра Юдина

Дипломат охарактеризовала действия OMV как недобросовестные и подчеркнула, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в этом вопросе, передает ТАСС.

Захарова также назвала высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа OMV «очередным фантастическим фейком».

По ее словам, несмотря на заявления о шантаже, российская сторона лишь отреагировала на действия австрийского концерна, которые могли привести к бесплатному отбору газа.

Дипломат напомнила, что снижение прокачки газа в сентябре 2022 года было вызвано объективными причинами, такими как подрыв газопровода «Северный поток» и остановка транзита по «Ямал – Европа». Эти факторы, однако, не были учтены в комментариях австрийского правительства.

Захарова отметила, что механизм оплаты поставок прописан указом президента РФ Владимира Путина. Согласно этому указу, поставки прекращаются, если оплата не производится вовремя. Решение OMV, по ее словам, неминуемо привело бы к прекращению денежных переводов и бесплатному отбору российского газа.

Ранее OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе. На фоне похолодания европейские страны почти вдвое увеличили отбор газа из подземных хранилищ.

Напомним, австрийская компания выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года.