Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутске
Летевший из Киренска в Иркутск Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в Иркутске из-за технической неисправности, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около 17.30 по местному времени (12.30 мск), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причиной ЧП стала техническая неисправность.
После приземления самолет самостоятельно вырулил на стоянку. Ведется проверка.
Во вторник самолет Ан-2 компании «Мобил авиа» совершил вынужденную посадку на Ямале в километре от посадочной площадки Тамбей. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.