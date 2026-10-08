Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Мозамбик принял предложение России о помощи в борьбе с терроризмом
Посол Катупха: Мозамбик принял предложение Москвы помочь в борьбе с терроризмом
Посол Мозамбика в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха заявил, что власти республики приняли предложение российской стороны об оказании содействия в сфере безопасности.
Африканская республика положительно ответила на инициативу Москвы об оказании поддержки в противодействии экстремистам, передает ТАСС. «Как вам известно, Мозамбик страдает от терроризма. У нас есть надежные друзья на международной арене, которые помогают нам в борьбе с этой угрозой. Не секрет, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мозамбик в июле этого года нам было передано, что Россия готова оказать поддержку в борьбе с терроризмом в нашей стране, и мы приветствуем эту готовность российской стороны», – сказал Катупха.
Дипломат добавил, что Россия является одним из лучших друзей и стратегическим партнером Мозамбика. Он напомнил о помощи Москвы в борьбе с колониализмом и отметил готовность африканской страны принять любую поддержку в этой сфере.
Посол также подчеркнул, что мозамбикский народ глубоко доверяет российским друзьям, которые неоднократно оказывали существенную гуманитарную помощь в трудные времена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС.
Во вторник постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира.
В августе военные Нигера поблагодарили Африканский корпус Минобороны России.