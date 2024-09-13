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    13 сентября 2024, 11:10 • Экономика

    Российская нефть опустилась ниже ценового потолка

    Российская нефть стала стоить ниже ценового потолка

    Российская нефть опустилась ниже ценового потолка
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Вслед за неожиданно серьезным падением мировых цен на нефть, снижается и стоимость российской Urals. Она может стоить уже даже ниже 60 долларов за баррель в российских портах. Почему цены на нефть пошли вниз, можно ли говорить об эпохе низких цен и как справится с этой ситуацией российский бюджет?

    Мировые цены на нефть марки Brent в последние две торговые недели серьезно подешевели с 80 долларов за баррель – в сумме на 10%. Такого уже давно не было. На этой неделе цена падала даже ниже 70 долларов за баррель – впервые с 20 декабря 2021 года. Последние два дня цена стала расти, что можно объяснить техническим отскоком, считает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Следом, естественно, снижаются цены и на российскую нефть Urals. Ее цена в балтийском порту Приморск и черноморском порту Новороссийск во вторник была ниже 60 долларов за баррель, то есть ниже потолка, написал Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Однако, по данным Дудченко, в настоящее время цены Urals находятся приблизительно на уровне 65 долларов за баррель.

    В свою очередь генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market Сергей Терешкин тоже не исключает коррекции стоимости сорта Urals до менее чем 60 долларов за баррель, учитывая дисконт Urals к Brent по итогам августа 2024 года в 10 долларов за баррель. Это, кстати, минимальный дисконт с начала этого года: в начале года дисконт составлял 16 долларов, добавляет эксперт.

    Снижение стоимости российской нефти создает риски для доходов бюджета. В МЭА посчитали, что экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в августе был на минимуме с марта 2021 года. Он упал на 290 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем – до 7 млн баррелей в сутки. Выручка упала на 1,6 млрд долларов – до 15,3 млрд долларов.

    Что же случилось с нефтью? «Очень сильных фундаментальных факторов, которые могли бы объяснить такую сильную просадку цены, на наш взгляд, нет. Однако для рынка нет и фундаментальных причин для наращивания длинных позиций. Соответственно, отсутствие какой-либо «опоры» в совокупности со спекулятивными сделками, видимо, и послужило триггером для массовых распродаж», – полагает Дудченко.

    «Нефть подешевела по ряду причин, среди них – опасение рецессии в США и снижение спроса на энергоресурсы в Китае, относительное временное затишье на Ближнем Востоке», – считает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    «Восстановительный рост спроса исчерпался, что совпало с планами ОПЕК+ по постепенному наращиванию добычи. Участники сделки планировали увеличение квот с октября 2024 года, однако рынок стал отыгрывать эту новость заранее. Вдобавок сказались признаки замедления в американской промышленности: индекс PMI Manufacturing, отражающий состояние обрабатывающих отраслей, по итогам августа находился ниже отметки в 50 пунктов второй месяц подряд. Наряду с замедлением экономики Китая, это привело к излишне нервной реакции на рынке и серьезной коррекции цен на нефть», – объясняет Сергей Терешкин.

    На рынке уже появился страх, не является ли это падение цен предвестником начала новой эпохи низких нефтяных цен. Однако опрошенные эксперты настроены пока более оптимистично.

    «Мы считаем, что это падение цены на нефть объясняется в основном спекулятивными факторами. Кроме того, рынок недооценивает действия ОПЕК+ и геополитические риски. Поэтому вероятность повышения цены на нефть в четвертом квартале этого года все же выше, чем вероятность снижения», – говорит Николай Дудченко.

    «Участники ОПЕК не заинтересованы в развитии дальнейшего спада цен. При устойчивом снижении цены Brent ниже 70 долларов за баррель, руководство ОПЕК может обратиться к словесным интервенциям, а если эффекта не будет, то, возможно, и к конкретным действиям», – полагает Александр Шепелев.  Кроме того, добавляет он, цены на нефть могут расти из-за многих факторов, например, из-за локальных аварий, логистических заторов, непогоды в нефтегазовых регионах и так далее. К тому же рынок может недооценивать роль геополитики, которая может принести еще не один сюрприз, в том числе на Ближнем Востоке, говорит Шепелев.

    Падение нефтяных цен, а также снижение экспорта нефти и нефтепродуктов, конечно, не может не сказаться на доходах бюджета.

    «Снижение стоимости Urals до менее чем 60 долларов за баррель создает риски для нефтегазовых доходов бюджета, даже с учетом того, что добыча нефти вышла на плато.

    В августе 2024 года добыча нефти в РФ, по данным EIA, составила 9,02 млн баррелей в сутки, что близко к текущему уровню квот России в рамках сделки ОПЕК+», – говорит Сергей Терешкин.

    При этом в сокращении экспорта нефти и нефтепродуктов основную скрипку играют именно нефтепродукты. Так, по данным Platts, в августе морской экспорт нефти из России даже вырос на 130 тыс. баррелей в сутки – до 3,36 млн баррелей в сутки, тогда как морской экспорт нефтепродуктов сократился на 220 тыс. баррелей в сутки – до 2,09 млн баррелей. Помимо сделки ОПЕК+, сказываются вынужденные простои на НПЗ, которые приводят к сокращению выпуска и экспорта нефтепродуктов, объясняет Терешкин.

    Впрочем, пока ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета не выглядит критической, считают эксперты.

    «Ситуация с нефтегазовыми доходами на текущий момент некритична. За восемь месяцев российский бюджет получил 7,6 трлн рублей нефтегазовых доходов. Осталось заработать порядка 3,3 трлн рублей, что пока выглядит как выполнимая задача. При условии, конечно, что цена на нефть хотя бы не продолжит снижаться», – считает Николай Дудченко.

    При этом цены на нефть могут вновь пойти в рост, если опасения рынков не оправдаются и риски не реализуются, а во-вторых, чаще всего вторая половина года не очень благоприятна для рубля, и в этот раз вряд ли нас ждет исключение, замечает Шепелев.

    «Мы ожидаем увидеть доллар ближе к 95 рублям к концу года. Более слабый рубль поддержит уровень поступлений в бюджет доходов от экспорта»,

    – говорит эксперт.

    «Несмотря на снижение цен, серьезного обвала нефтегазовых доходов не случится, поскольку как фактический дисконт Urals к Brent, так и фиксированная скидка, используемая Минфином при калькуляции налогов (20 долларов за баррель), составляет сейчас существенно меньшую величину, чем в начале 2023 года, когда дисконт Urals к Brent достигал 30 долларов за баррель», – заключает Сергей Терешкин.

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