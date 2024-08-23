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    23 августа 2024, 11:40 • Экономика

    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия возьмет на себя риски транспортировки российской нефти через Украину

    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями.

    Венгерская компания Mol ведет переговоры о новой схеме транзита нефти из России через Украину. Компания предложила взять на себя ответственность за эти поставки, однако в Венгрии назвали эту схему более дорогой и рискованной, пишет Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша. В июле Киев запретил транзит «Лукойла» по трубопроводу «Дружба», заявив, что наложили санкции на российскую компанию.

    Поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись со времен СССР, когда эта инфраструктура и была построена на советские деньги. Даже когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок, чтобы сохранить потоки по «Дружбе».

    Сначала Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после исключения поставок по трубе. В итоге Венгрия, Словакия и Чехия остались единственными странами в ЕС, которые сохранили закупку нефти из России, потому что она шла по нефтепроводу «Дружба». Морские поставки в Европу российской нефти запрещены.

    Решение Украины об остановке поставок «лукойловской» нефти по трубе было неожиданным. Попытки Венгрии через ЕС повлиять на Киев не были успешными, Брюссель решил не вмешиваться в ситуацию, оставив своего союзного партнера без поддержки.

    Предложенный венгерской компанией выход из сложившейся ситуации является вполне рабочим. «Думаю, что венгерская Mol подпишет с «Лукойлом» допсоглашение к нынешнему контракту, где перенесут точку сдачи-приемки нефти. Сейчас «Лукойл» должен доставить нефть на территорию самой Венгрии, то есть из России по территории Белоруссии и далее Украины по «Дружбе» идет российская нефть. Но

    в допсоглашении перенесут точку сдачи-приемки нефти либо на российско-белорусскую границу, либо на белорусско-украинскую границу. Главное, чтобы нефть, которая идет по территории Украины была собственностью не «Лукойла», а венгерской компании. Это, скорее всего, разрешит проблему»,

    – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Правда, в чем конкретно заключаются санкции Украины, неясно, так как они не публиковали разъяснения по ним, как это делают, например, американцы, имеющие многолетнюю историю принятия санкций. Однако вряд ли Украина решила запретить покупать нефть у «Лукойла» не только украинским компаниям, но еще и венгерским, добавляет эксперт.

    Озвученная венгерской Mol новая схема – это самый простой способ для выхода из этой ситуации. Потому что два альтернативных варианта еще сложнее и дороже. «Альтернатива – это везти нефть морем, но это будет существенно дороже. Во-первых, нефть нужно купить на мировом рынке, так как российскую нефть морским транспортом доставлять в Европу запрещено с декабря 2022 года. А другая нефть априори дороже российской. Во-вторых, надо будет подобрать определенный сорт нефти либо перемешать разные сорта, чтобы сорт нефти в итоге подходил для венгерского НПЗ. В-третьих, нефть надо перегрузить в порту, скорее всего, в порту Хорватии и дальше прокачать по суше, то есть придется заплатить за перевалку и транспортировку нефти. Это дороже, чем поставки по нефтепроводу «Дружба», которые идут прямиком к НПЗ. Труба остается самым эффективным и экономичным способом доставки», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Еще один способ – это увеличить закупки по нефтепроводу «Дружба» у других российских компаний. Потому что под запрет попала только компания «Лукойл», но нефть по трубе поставляют еще и другие поставщики, например, «Татнефть». «Это экономически было бы более целесообразно, чем искать вообще другого не российского поставщика. Единственный риск в том, что нет гарантии, что Украина не ведет санкции и против других российских компаний или вообще в итоге не перекроет нефтепровод «Дружба», – говорит Юшков.

    Эксперт предполагает, что Венгрия, на самом деле, радикально и не сократила закупки российской нефти сейчас из-за всей этой ситуации. «Венгрия наверняка все это время продолжала закупать российскую нефть, но уже у других российских компаний, поэтому им приходилось это делать на рынке краткосрочных (спотовых) контрактов, а не по долгосрочному контракту с «Лукойлом». Но цены в долгосрочном контракте, как правило, более выгодные, чем на краткосрочном рынке. Поэтому выгоднее вернуться к работе по контракту с «Лукойлом», – говорит Игорь Юшков.

    Жалобы властей Венгрии на то, что новая схема от Mol более рискованная и дорогая, скорее носят политический характер: показать, почему так долго не шли по этому пути. Но стоимость, как полагает Юшков, для Венгрии может не измениться, просто раньше расходы на транспортировку были вшиты в цену барреля, а теперь будут идти отдельно.

    «Если юридически нефть будет принадлежать венгерской стороне уже на границе РФ и Украины, то венгерская сторона будет больше платить за страховку и транспортировку.

    Представитель Mol оценил рост затрат в 1,5 доллара за баррель. Учитывая дисконт на российскую нефть примерно в 13 долларов за баррель, такой сценарий остается выгодным для Венгрии»,

    – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Ответственность Венгрии за поставки нефти при реализации новой схемы, конечно, вырастет. Ведь если что-то случится с нефтью по дороге, то теперь за это будет отвечать не российская сторона, а венгерская. Теперь это ее риски.

    «Изначально было понятно, что это самый простой способ для выхода из этой ситуации. Но Венгрия и Словакия перевели эту историю в политическую плоскость. Хотели даже ответить Украине перекрытием поставок электроэнергии и нефтепродуктов. Но Венгрия и Словакия проиграли в этом конфликте. С одной стороны, ЕС не вмешался, решив наказать своих партнеров. С другой стороны, любой ответ подразумевал бы потерю доходов и для Венгрии, и для Словакии. Они крупнейшие поставщики электроэнергии для Украины. Кроме того, Венгрия и Словакия продают нефтепродукты, произведенные из российской нефти, на Украину, потому что продавать в страны ЕС им запрещено», – заключает Игорь Юшков.

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    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями. Подробности

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