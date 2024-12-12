Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе

Шадаев сообщил о росте зарплат в ИТ-секторе России до 185 тыс. рублей

Tекст: Антон Антонов

В настоящее время в отрасли занято более 850 тыс. человек, из которых более 100 тыс. были наняты за последние восемь месяцев, передает ТАСС.

«У нас за четыре года количество сотрудников ИТ-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя (составляет) 185 тыс. рублей», – заявил Шадаев.

Он также отметил, что растет разрыв между средней зарплатой в экономике и зарплатой в ИТ, что, по его мнению, указывает на нехватку кадров в отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в обзоре hh.ru и ПЭК указывалось, что медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и ИТ-специалистов.

Сервис SuperJob ожидает, что в 2025 году работодатели из регионов будут активно противостоять оттоку сотрудников в мегаполисы, что приведет к росту заработных плат, при этом в лидерах по темпам роста окажутся производство и ИТ-сектор.