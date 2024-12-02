Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».21 комментарий
Стало известно о предстоящем сокращении разрыва в зарплатах между Москвой и регионами
SuperJob сообщил о сокращении разрыва в зарплатах между Москвой и регионами в 2025 году
В 2025 году разрыв в зарплатах между Москвой и регионами значительно сократится, а компании, снявшие барьеры по полу и возрасту, окажутся в выигрыше.
В 2025 году ожидается значительное сокращение разрыва в зарплатах между Москвой и регионами, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз сервиса SuperJob. Исследование указывает на то, что работодатели из регионов будут активно противостоять оттоку сотрудников в мегаполисы, что приведет к росту заработных плат. В лидерах по темпам роста окажутся производство и IT-сектор.
Эксперты сервиса отмечают, что на рынок труда продолжает оказывать влияние демографическая ситуация, которая в ближайшее время не улучшится. Количество самозанятых также будет увеличиваться. Срок закрытия вакансий в 2024 году увеличился, и эта тенденция продолжится. Согласно данным, 80% компаний сталкиваются с кадровым голодом.
Прогнозы аналитиков показывают, что рынок труда будет изменяться в пользу соискателей, которые смогут выбирать лучшие условия. Компании будут вынуждены адаптироваться к новым условиям, сокращая время между откликом и предложением о работе. Больше всего к такой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, автоматизировав HR-процессы.
Компании, которые снимут барьеры по полу, возрасту и месту жительства при найме, окажутся в выигрыше. Ставка на обучение молодых специалистов также принесет свои плоды. Удержание персонала станет трендом ближайших лет, а компании будут уделять больше внимания привлекательности своих брендов как работодателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти отклонили законопроект ЛДПР о депремировании чиновников за нарушение сроков выполнения поручений президента. Экономист назвал долю россиян с доходами выше среднего – это десять процентов населения. В Союзе пенсионеров считали справедливым размер пенсии для Москвы в 80 тыс. рублей.