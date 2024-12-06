Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России

ННru и ПЭК: Медианная зарплата курьеров достигла 115,6 тыс. рублей, обогнав врачей и IT-аналитиков

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным hh.ru и ПЭК, медианная зарплата курьеров в России за период с января по ноябрь 2024 года составила 115,6 тыс. рублей в месяц. Это превышает заработки врачей, чья средняя зарплата составила 88,4 тыс. рублей, и IT-специалистов, таких как BI-аналитики, с зарплатой 114,2 тыс. рублей, передает РБК.

Hh.ru и ПЭК связывают это с дефицитом работников в службах доставки. За январь–ноябрь количество вакансий для курьеров увеличилось более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Исследование также показало, что компании готовы предлагать курьерам гибкий график, бонусы и дополнительные социальные гарантии.

Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: теперь курьерами могут стать как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров. Наибольшая потребность в курьерах наблюдается в логистической отрасли, которая разместила 44,5 тыс. вакансий за анализируемый период.

Спрос на пеших доставщиков вырос на 98%, тогда как потребность в автомобильных курьерах осталась на уровне прошлого года. В некоторых сегментах, таких как услуги для населения, зарплаты курьеров достигают 150 тыс. рублей. Это связано с тем, что в высокий сезон, с октября по декабрь, дефицит работников в этой сфере увеличивается в несколько раз. По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России работают более 1 млн курьеров, еще необходимо не менее 200 тыс. человек.

Результаты исследования агентства Pro-Vision Communications показали, что россияне считают завышенными зарплаты не только курьеров, но и таксистов.

По данным hh.ru, компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh предлагают самую высокую зарплату курьерам на личном автомобиле – от 150 до 270 тыс. рублей.