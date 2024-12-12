Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
БПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне уничтожен беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в Telegram, что «дежуривший личный состав» был «в защищенных от подобных атак помещениях». БПЛА сдетонировал в воздухе.
В результате повреждена кровля здания, выбиты стекла. Кроме того, упавшие фрагменты БПЛА привели к «небольшому пожару, который быстро потушили». Атака не нанесла зданию серьезных повреждений.
Как полагает Кадыров, «смысл подобной жалкой акции» заключается только в том, чтобы у Киева появился повод «громко отчитаться перед своими западными хозяевами».
На прошлой неделе украинский БПЛА атаковал центр Грозного. Удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, пострадали мирные жители.
В октябре беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне, атака привела к гибели украинских пленных. Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне содержится до десяти украинских пленных.