Tекст: Антон Антонов

Кадыров сообщил в Telegram, что «дежуривший личный состав» был «в защищенных от подобных атак помещениях». БПЛА сдетонировал в воздухе.

В результате повреждена кровля здания, выбиты стекла. Кроме того, упавшие фрагменты БПЛА привели к «небольшому пожару, который быстро потушили». Атака не нанесла зданию серьезных повреждений.

Как полагает Кадыров, «смысл подобной жалкой акции» заключается только в том, чтобы у Киева появился повод «громко отчитаться перед своими западными хозяевами».

На прошлой неделе украинский БПЛА атаковал центр Грозного. Удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, пострадали мирные жители.

В октябре беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне, атака привела к гибели украинских пленных. Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне содержится до десяти украинских пленных.