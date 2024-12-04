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Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного
Кадыров сообщил об атаке дрона на Грозный, разрушена заправка и полицейский участок
В результате атаки дрона на центр Грозного в среду пострадали люди и разрушены объекты инфраструктуры, включая автозаправку, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел в среду, когда беспилотник ударил по центру города, вызвав разрушения, есть пострадавшие среди мирного населения, передает ТАСС.
Во время прямой линии Кадыров отметил, что удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, что повлекло за собой значительные повреждения. «Пострадали мирные люди», – добавил он.
Ранее в среду сообщалось, что беспилотник в Чечне якобы попытался нанести удар по казарме полка спецназа.