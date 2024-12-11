Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
Министр культуры Мордовии попала в ДТП, водитель погиб
Служебный автомобиль мордовского министра культуры Светланы Баулиной попал в аварию на трассе М-5, ее водитель Рясим Хайдарович погиб, сообщил глава региона Артем Здунов.
Авария произошла ночью на трассе М-5 в районе Атюрьева, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В автомобиле находились Баулина и ее водитель Рясим Хайдарович, чиновница ехала из командировки в Рязани. Министра после оказания первой помощи доставили в Саранск для леения.
В сентябре в Нижегородской области в результате столкновения двух автомобилей погибла заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, также погибли еще два человека.