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Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП с тремя жертвами
Заместитель министра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
В результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области погибла заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, возвращавшаяся из командировки.
В Нижегородской области в пятницу, 20 сентября, произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека, включая заместителя министра туризма и промыслов региона Галину Галкин. Как сообщает ТАСС, столкновение произошло на 119-м километре автодороги Нижний Новгород – Йошкар-Ола около 21:15. Государственные органы выразили соболезнования семьям погибших.
В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили, что Галкина возвращалась из командировки в Йошкар-Олу. Помимо нее, в аварии пострадали пять человек. Среди пострадавших водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Оба были госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.
Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия. На данный момент правоохранительные органы работают на месте аварии, собирая все необходимые данные и показания свидетелей. Причины столкновения пока не установлены, однако известно, что ДТП произошло в Семеновском округе, что затруднило движение на автодороге в этом районе.
Ранее в Нижегородской области женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля ДПС, инцидент произошел накануне на трассе «Нижний Новгород – Кстово».