  • Новость часаБПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Передел Сирии перерастает в резню
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
    Маск стал первым человеком в мире с состоянием 400 млрд долларов
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    Молдавия ввела чрезвычайное положение в энергетике
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда под либерально-демократическими силами по всему миру шатается кресло, тут же начинается вой про угрозу демократии, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    12 декабря 2024, 04:57 • Новости дня

    Дефицит бюджета США превысил ожидания аналитиков

    Дефицит бюджета США в ноябре превысил 366 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    В ноябре дефицит бюджета США составил более 366 млрд долларов, что выше ожиданий аналитиков, следует из отчета минфина страны.

    Согласно отчету американского министерства финансов, дефицит бюджета США в ноябре увеличился до 366,763 млрд долларов, что выше ожиданий аналитиков, опрошенных Trading Economics. Они прогнозировали дефицит на уровне 353 млрд долларов (в ноябре 2023 года дефицит составил 314 млрд долларов).

    В годовом выражении расходы выросли на 14,4% – до 668,517 млрд долларов, доходы снизились на 7,7% – до 301,754 млрд, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Соединенных Штатов достиг нового рекорда, превысив 36 трлн долларов. В октябре дефицит бюджета США составил 257,45 млрд долларов.

    Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит департамент по повышению эффективности государственного управления в новой администрации Дональда Трампа, заявил о риске банкротства США из-за стремительного роста государственного долга.


    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

    Коментарии (69)
    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

    Коментарии (23)
    11 декабря 2024, 13:58 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные, возможно, использовали дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для атаки на Таганрог, сообщают СМИ.

    Украинские вооруженные силы могли нанести удар ракетами ATACMS, но официальных подтверждений этой информации нет, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.

    Коментарии (32)
    11 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье

    Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

    Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, он будет заниматься развитием социально-экономической сферы.

    Лосунчуков выразил благодарность программе за значительное влияние на его карьеру: «Вот уже более полугода я участник программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась... Мы на курсе стали одной командой единомышленников и учимся у опытных наставников», – приводятся его слова на сайте программы.

    Программа наставничества помогла кандидату раскрыть новые перспективы. В ходе стажировки, проходившей в министерстве, его наставником стал глава Московской области Андрей Воробьев, чему Лосунчуков придает особое значение. Он подчеркнул, что ключевой задачей на новой должности станет развитие социально-экономической сферы региона и работа в интересах людей.

    Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году, в 2012 году окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназначения. Является трижды кавалером ордена Мужества, также был удостоен ордена «За военные заслуги». С мая является участником президентской программы «Время героев».

    Его назначение стало 15-м из числа участников первого потока обучения на программе. Среди предыдущих 14 назначения полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

    Коментарии (12)
    11 декабря 2024, 07:28 • Новости дня
    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в присвоении налогов американцев через финансирование Украины

    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал картинку, на которой высмеивается политика Джо Байдена в отношении финансирования Украины и подразумевается присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Как передает РИА «Новости», бывший президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией Джо Байдена, обвинив его в присвоении налогов американцев. В своем посту в Truth Social Трамп опубликовал фотошоп-изображение Байдена с подписью, объясняющей, как, по мнению Трампа, работает экономика страны при действующем президенте.

    На картинке указывалось, что налоги граждан США отправляются на Украину, после чего возвращаются к Хантеру Байдену и далее передаются Джо Байдену. Хантер Байден недавно был помилован. Подпись на изображении гласила: «Как работает байденомика».

    Трамп также добавил текст, который якобы объясняет систему: «Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о своем намерении участвовать в выборах, может отменить санкции против Центробанка России, если вернется в Белый дом. Белый дом затруднился назвать точную сумму оставшихся средств, выделенных на помощь Украине, что ставит под сомнение дальнейшую финансовую поддержку. Без поддержки США, как сообщалось, конфликта на Украине не было бы, что подчеркивает значимость американского вмешательства в этот регион.

    Коментарии (5)
    11 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Армия России перекрыла коридор снабжения ВСУ в Курахово

    Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово

    Армия России перекрыла коридор снабжения ВСУ в Курахово
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

    Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово, передает РИА «Новости». Этот коридор снабжения имеет стратегическое значение для украинских сил на Южно-Донецком фронте.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что контроль осуществляется с помощью дронов, минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и «Солнцепеков».

    Рогов также сообщил, что российские войска приближаются к поселку Дачное, расположенному западнее Курахово, через который проходит этот транспортный коридор. По его словам, от передовых отрядов ВС России до трассы остается чуть более километра. Подразделения продвигаются к Дачному с двух направлений: с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.

    Курахово представляет собой важный стратегический пункт в западной части ДНР. Город находится на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Его захват позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе Донецкой народной республики.

    Ранее российские войска уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Владимир Рогов сообщал, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Также сообщалось, что российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами, что угрожает окружением украинской группировки.

    Коментарии (2)
    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Коментарии (33)
    11 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Россия полностью перешла на серверы отечественного производства
    Россия полностью перешла на серверы отечественного производства
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России полностью завершено импортозамещение мощных вычислительных ресурсов, включая серверы, заявил руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский.

    Страна чувствует себя уверенно в условиях внешних ограничений благодаря переходу на отечественные серверы и системы хранения данных, сказал Осеевский, передает ТАСС.

    Также Осеевский сообщил, что «Ростелеком» завершил создание инфраструктуры связи в Донбассе и Новороссии. Инвестиции в проект превысили 25 млрд рублей, было построено 5,3 тыс. базовых станций, обеспечивающих связь для более 600 тыс. абонентов.

    Между тем в университете Иннополис заявили, что «Ростелеком» переходит на использование системы GitFlame, разработанной в этом вузе. GitFlame обладает широкими возможностями для управления версиями кода, обеспечивая высокую надежность и безопасность. Данная система включена в реестр российского ПО.

    Директор университета Искандер Бариев отметил, что GitFlame предоставляет разработчикам возможность совместной работы и ускоряет внедрение инноваций. Кирилл Пихтовников из РТК ИТ добавил, что переход на GitFlame является стратегическим шагом в процессе импортозамещения.

    В октябре 2023 года министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что по итогам 2022 года в сегменте хранения данных доля российских серверов превысила 50%.

    Коментарии (25)
    11 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    Польша пожаловалась на название шведских гранатометов

    Польша предложила Швеции переименовать гранатометы «Карл Густав»

    Польша пожаловалась на название шведских гранатометов
    @ U.S. Air Force/Alejandro Pena

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов «Карл Густав», которые Польша закупает у Швеции.

    Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов «Карл Густав», передает ТАСС. В эфире радиостанции TokFM он заявил: «Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, – это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав».

    Косиняк-Камыш предложил изменить название, напомнив об историческом контексте. Король Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, во время которой шведские войска неоднократно захватывали Варшаву, что серьезно ослабило Речь Посполитую.

    Ранее сообщалось, что Польша намерена закупить несколько тысяч противотанковых гранатометов у Швеции на сумму 1,6 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что американский комплекс ПРО в Редзикове предназначен для защиты от угроз со стороны Ирана и КНДР, однако в «этом черном списке есть и Россия», а также он заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, по этой причине их передача на Украину невозможна.

    Коментарии (9)
    11 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    @ Денис Бушковский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

    Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

    По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

    Ранее в среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

    Коментарии (16)
    11 декабря 2024, 09:58 • Новости дня
    Оперная певица Мария Максакова заочно арестована в Москве

    Оперная певица Мария Максакова заочно арестована за призывы к деятельности против России

    Оперная певица Мария Максакова заочно арестована в Москве
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в призывах к деятельности против безопасности России, выбрав меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Суд Москвы заочно арестовал Максакову, передает ТАСС. Она обвиняется в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

    «Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде. Решение суда было принято заочно, так как Максакова в данный момент находится за пределами России.

    Ранее в отношении оперной певицы возбудили уголовное дело из-за ее призывов спонсировать украинскую армию.

    Пресненский суд Москвы оштрафовал Максакову на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

    Между тем уехавшая на Украину певица Максакова получила взыскание на сумму более 60 тыс. рублей и не оплатила долги в России.

    Коментарии (6)
    Главное
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Послы ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Зеленский отверг идею рождественского перемирия
    Определена дата рассмотрения вотума доверия Шольцу в Бундестаге
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе
    В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию

    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............