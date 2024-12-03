В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Маск предупредил о риске банкротства США
Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит департамент по повышению эффективности государственного управления в новой администрации Дональда Трампа, заявил о риске банкротства США из-за стремительного роста государственного долга.
Маск выразил тревогу в связи с прогнозами о росте государственного долга США, передает «Московский комсомолец». Согласно его заявлению в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в Росси), страна находится на грани фактического банкротства.
В июле этого года государственный долг США впервые перешел отметку в 35 трлн долларов. В октябре отчет Минфина Соединенных Штатов показал, что дефицит бюджета страны достиг 257,45 млрд долларов, это значительно выше ожиданий аналитиков.
Ранее Маск уже предупреждал, что США быстро движутся к банкротству.