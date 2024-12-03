Маск предупредил о риске банкротства США

Tекст: Валерия Городецкая

Маск выразил тревогу в связи с прогнозами о росте государственного долга США, передает «Московский комсомолец». Согласно его заявлению в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в Росси), страна находится на грани фактического банкротства.

В июле этого года государственный долг США впервые перешел отметку в 35 трлн долларов. В октябре отчет Минфина Соединенных Штатов показал, что дефицит бюджета страны достиг 257,45 млрд долларов, это значительно выше ожиданий аналитиков.

Ранее Маск уже предупреждал, что США быстро движутся к банкротству.