Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Госдолг США установил новый рекорд
Госдолг США впервые превысил 35 трлн долларов
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов, свидетельствует информация, обнародованная министерством финансов страны.
В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма 35 трлн долларов. В начале января он превысил отметку 34 трлн долларов. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга, передает ТАСС.
По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что США будет непросто сократить госдолг и бюджетный дефицит на фоне текущей политической обстановки в стране, но сейчас самое подходящее время для начала этой работы.