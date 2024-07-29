Госдолг США установил новый рекорд

Госдолг США впервые превысил 35 трлн долларов

Tекст: Дарья Григоренко

В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма 35 трлн долларов. В начале января он превысил отметку 34 трлн долларов. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга, передает ТАСС.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что США будет непросто сократить госдолг и бюджетный дефицит на фоне текущей политической обстановки в стране, но сейчас самое подходящее время для начала этой работы.