Маск предсказал быстрое банкротство США

Маск заявил о стремительном движении США к финансовому краху

Tекст: Мария Иванова

Маск выразил обеспокоенность финансовым положением США, заявив, что страна сейчас стремительно движется к банкротству, передает РИА «Новости».

Это заявление Маск сделал в ответ на сообщение от департамента по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил необходимость исправления текущей бюджетной ситуации. По данным департамента, в последний раз профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году, а в 2023 финансовом году правительство потратило более 6 трлн доллов, тогда как привлекло лишь 4,47 трлн долларов.

«Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», – заявил Маск в соцсети X. Его слова отражают серьезную озабоченность по поводу растущего дефицита бюджета и госдолга США. Маск также поддерживает Дональда Трампа и обещал сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

Ранее победитель президентских выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). Маск активно высказывается на политические темы и поддерживает политику Трампа в борьбе с бюджетным дефицитом.

По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года может достичь 121% от ВВП страны, а к 2029 году – 131,7% от ВВП. С момента президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

Отметим, что американский предприниматель Илон Маск уже заявлял, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом.

Накануне Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего.

Маск и Вивек Рамасвами также предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.