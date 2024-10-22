За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Маск указал на угрозу банкротства США
Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Как отметил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), это связано с тем, что расходы на обслуживание долга могут начать поглощать все налоговые поступления страны, оставляя без финансирования критически важные нужды.
«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, и общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.