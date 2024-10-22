Маск указал на угрозу банкротства США

Tекст: Антон Антонов

Как отметил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), это связано с тем, что расходы на обслуживание долга могут начать поглощать все налоговые поступления страны, оставляя без финансирования критически важные нужды.

«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, и общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.