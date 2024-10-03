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Госдолг США за сутки увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов
При наступлении нового финансового года государственный долг США увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов.
В первый день нового финансового года, 1 октября, госдолг США вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных американского Минфина. Таким образом, общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.
Основные изменения в структуре госдолга связаны с увеличением обязательств правительства перед собственными ведомствами, которые выросли на 243,8 млрд долларов. Вместе с тем долг перед физическими лицами, бизнесом и международными кредиторами увеличился на 103,8 млрд долларов. Это увеличение на пятую часть больше всей суверенной задолженности России, отмечает агентство.
Для сравнения: российский госдолг на 1 сентября составлял 26,4 трлн рублей, или 289,2 млрд долларов. С начала года он увеличился на 776,5 млрд рублей, что эквивалентно 3,8 млрд долларов, показывая рост на 1,3% в долларовом выражении.
Напомним, в июле государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что госдолг США, впервые в истории превысивший 35 трлн долларов, едва ли затормозит милитаристские устремления Вашингтона.