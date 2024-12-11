В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

Tекст: Василий Стоякин

План Трампа, ключевым автором которого является назначенный спецпредставителем по украинскому кризису Кит Келлог, был опубликован польским Центром восточных исследований еще в октябре. План предполагал: прекращение изоляции России; оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров; фиксацию нынешней линии разграничения сторон (без признаний новых территорий российскими), заморозку евроатлантической интеграции Украины на 10 лет и постепенную отмену санкций; двусторонние гарантии безопасности и военную поддержку Украины; прекращение военной помощи Киеву, если тот не пойдет на мирные переговоры.

Очевидно, что в условиях недоверия сторон друг другу подобное соглашение может держаться только на авторитете посредника – США (мы не поднимаем вопрос относительно того, могут ли такие условия быть приемлемы для России – кажется, авторы плана и сами об этом не задумывались). В случае реализации данного плана США повышают свой авторитет на международной арене и получают дополнительное влияние на Россию, Украину и сам конфликт (последний при реализации такого плана только замораживался, но никуда не исчезал). Ну и сам Трамп достигал успеха в деле, разрешить которое не удалось демократам.

Изначально было понятно, что Киев такой план не устроит, поскольку у Зеленского есть свой собственный план, предполагающий отказ от переговоров с Россией и восстановление Украины в границах 1991 года. Однако реализация этого плана сталкивалась с определенными сложностями – Россия почему-то не желала сдаваться, а без ее согласия план не работал. Между тем союзники Украины, несущие экономические потери, начали выражать недовольство отсутствием определенного результата.

Победа Дональда Трампа окончательно спутала карты Зеленскому. Стало понятно, что реализация плана невозможна и Зеленский решил пойти на опережение. 29 ноября в интервью Sky News глава киевского режима представил свой новый план – он готов остановить войну, начать переговоры с Россией и даже согласиться на сохранение Россией контроля над территориями, которые и так не контролируются киевской властью (разумеется – без формального признания), в обмен на членство Украины в НАТО.

Слова Зеленского были поняты так, что гарантии НАТО будут распространяться только на контролируемую Киевом территорию. Это пришлось опровергать: «Не может быть приглашения в НАТО только для части территории Украины. Это автоматически означало бы признание того, что все остальные территории не только находятся под угрозой, но и не являются украинскими... Если будет приглашение, оно должно распространяться на все территории Украины». Опровергнуть заявление о готовности «прекратить войну» и напомнить об указе, запрещающем переговоры с российской стороной, в Киеве никто не сподобился.

Далее последовал визит главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон с целью переговоров с командой Трампа. Скорее всего, главная цель Ермака состояла получении гарантии того, что при новой администрации США не будут требовать немедленного ухода от власти дуумвирата. Судя по всему, гарантия эта была получена – Ермак заявил, что выборы на Украине пройдут только после подписания мирного договора. Как мы понимаем, перемирие сейчас достижимо, а вот мирный договор… С Японией, например, мы его с 1945 года подписываем.

А вот относительно условий мирных переговоров он понимания не встретил. Как сообщают СМИ, «Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно». Кроме того, Ермаку выразили неудовольствие относительно представленных им данных относительно положения на фронте – по информации американской разведки, доступной окружению Трампа, все не так радужно.

Очевидно, Ермак пытался ввести своих визави в заблуждение и получить определенные «фишки» не для страны даже, а для себя. Угадываются они довольно легко.

Границы 2022 года – это гораздо ближе и реальнее, чем границы 1991 года. Самое главное, такой сценарий исключает вторжение в Крым, которое в Вашингтоне считают жирной красной линией. С другой стороны, воевать за достижение границы 2022 года можно несколько лет, продолжая получать военную и финансовую помощь от США и не проводя выборы. Если, конечно, людишки не кончатся.

Получение гарантий членства Украины в НАТО не только повышает рейтинг Зеленского, но в принципе делает его величайшим президентом в истории Украины – членство в НАТО было одним из основных направлений украинской политики по меньшей мере с 2008 года. К тому же в Киеве считают, что вступление в НАТО приблизит вступление в ЕС.

Далее последовала встреча Зеленского с Трампом в Париже. Трамп встречаться не хотел, скорее всего потому что знал, что Зеленский едет именно для того, чтобы встретиться. Трампа уговорил Макрон – один из главных лоббистов Украины. Ну а дальше произошел молниеносный обмен мнениями. Сегодня становятся известны детали этих переговоров: Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, а Зеленский требовал гарантий безопасности.

Сразу после переговоров Трамп объявил позицию Украины: «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие... Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается». Зеленский немедленно ответил, что Трамп неправ: «Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент...».

Зеленский фактически поставил Трампа на место, опровергнув его заявление, что Украина готова на переговоры. Трамп предсказуемо ответил, что в будущем Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи. Но, во-первых, будущее это наступит не раньше, чем он станет президентом – т.е. в конце января. Во-вторых, если к этому времени произойдет эскалация (а у Зеленского есть все возможности ее организовать), то Трамп окажется в неудобной ситуации – «жертва агрессии» терпит поражение, а он отказывается ей помогать…

Зеленский, разумеется, крепко рискует. Но он уже привык к тому, что он может вмешиваться во внутреннюю политику стран Запада и принуждать их действовать в своих интересах. Просто так на милость Трампа он не сдастся. Так что у Трампа есть три варианта действий:

1. Продолжать нынешнюю линию урегулирования конфликта дипломатическим путем. У него достаточно инструментов, чтобы принудить Зеленского к послушанию и сейчас, и в будущем, когда речь будет идти о выполнении соглашений. Это соответствует его мнению о себе как о выдающемся переговорщике, но долго, муторно, ненадежно и, в конце концов, просто противно.

2. Пойти на уступки Зеленскому и продолжить помощь Украине. В принципе для Трампа это даже поражением не будет, потому что план Келлога возможность такого развития событий предполагает (там речь идет о временной заморозке, а как показывает опыт Карабаха и Сирии, все замороженное отлично размораживается в нужный момент). Общественное мнение и, главное, мнение международного политикума отнесется к продолжению линии демократической администрации с пониманием. В то же время прекращение поддержки режима Зеленского с соответствующими для него результатами совершенно точно будет поражением США и Трампа.

3. А не поторопилась ли команда Трампа с предоставлением Зеленскому гарантий сохранения на посту? А не убрать ли Трампу Зеленского с доски вообще?

Неизвестно когда, но наверняка США будут списывать Зеленского, в рамках того, что там называют демократической процедурой. Сейчас Зеленский, даже при том, что срок его полномочий истек, считается на Западе легитимным президентом. Выборы, на которых он проиграет (Молдавия и Румыния дают нам возможность легко спрогнозировать исход), могут быть назначены только после того, как будет прекращено действие военного положения. На настоящий момент таково коллективное мнение Запада.

Чтобы прекратить военное положение, надо провести результативные переговоры с Россией. Зеленский договариваться с Россией не хочет. В соответствии с его «планом победы» Россия сама должна выполнить условия Украины – под давлением международного сообщества.

Трамп эту идею отверг изначально, заявив, что его цель – посадить стороны за стол переговоров. Россия в принципе на переговоры согласна: в интервью Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров упомянул об указе Зеленского, запрещающего вести переговоры с российским президентом, но не упомянул о юридическом статусе самого Зеленского. Это можно рассматривать как уступку – мы, дескать, готовы договариваться даже с просроченным лидером Украины (под гарантии США, разумеется).

Для Трампа сейчас важно ответить на вопрос – ему нужен Зеленский (поддерживаемый коллективным Западом) или переговоры? Похоже, Трамп склоняется именно ко второму, это и провоцирует истерическую реакцию украинского руководителя. Последний его финт – обращение к Байдену с просьбой пригласить Украину в НАТО. А это ставит под вопрос не только «план Келлога», но и саму возможность переговоров с Россией.