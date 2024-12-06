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    6 декабря 2024, 18:00 • Политика

    Лавров объяснил Америке принципы прекращения войны

    Лавров объяснил Америке принципы прекращения войны
    @ mid.ru

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. То, что их разговор прошел в Москве, хотя Лавров часто бывает в зарубежных поездках, где его проще «перехватить», считают доказательством наличия у Карлсона некоего послания от Дональда Трампа. Заодно он узнал от Лаврова, как завершить текущую «гибридную войну» между Россией и Западом.

    Коллеги и соотечественники Такера Карлсона не верят тому, будто интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым – истинный повод для приезда в Россию, а не предлог. Самого популярного политического журналиста США рассматривают как посла от избранного президента Дональда Трампа, который якобы передал в Москву через Карлсона некую «весточку» по поводу конфликта вокруг Украины.

    Против данной версии говорит то, что Карлсон Трампу не душеприказчик. Первый рад избранию второго президентом и всячески этому способствовал, но у них сложные личные отношения: едкий Карлсон обидчивому Трампу сотни поводов обидеться дал.

    С другой стороны, Трамп резво начал – еще президентом стать не успел, а уже пытается воплотить свою и Кита Келлога «миротворческую миссию». С учетом этого визит Карлсона в Москву, по каким бы причинам он на самом деле ни был назначен, – слишком удобная возможность, чтобы ей не воспользоваться. Может, Трамп недостаточно доверяет Карлсону (он все-таки журналист, им тайны о сенсациях хранить профессия не позволяет), но официальным каналам связи с Москвой он доверяет еще меньше.

    Сотни людей, включая сотрудников разведки, выискивают сейчас на Трампа компромат и доказательства его «пророссийскости». Они нужны им для ведения баталий в Вашингтоне – и для нападений на Трампа, и для обороны от него (команда избранного президента готовит «большие чистки»). Поэтому «миротворческая миссия» продвигается спешно, но осторожно – с оглядкой на удар сзади.

    В любом случае Лавров ничем не дал понять, что его разговор с Карлсоном не просто интервью, а часть высокой дипломатии. Карлсон, впрочем, тоже: он остается одним из самых симпатичных в своем роде журналистов США, если смотреть на них из России, однако продемонстрировал достаточно поверхностное понимание противоречий между Москвой и Вашингтоном.

    Лавров, наоборот, прекрасно понимал, кто является аудиторией Карлсона и для каких именно зрителей ведется этот разговор. Казалось, российский министр участвует во внутренней дискуссии республиканцев, к которым относятся не только Трамп и Карлсон, но и многие враги России с Капитолийского холма. У этой группы влияния – русофобов, «ястребов», лоббистов Киева и старых солдат холодной войны – есть своя повестка и образ России, которые они старательно продвигают. Эту повестку и этот образ Лавров и развенчивал.

    «Мы сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе».

    Это шпилька по адресу тех сподвижников Трампа, кто требует от него продолжить спонсирование ВСУ под залог природных ресурсов Украины. Владимир Зеленский с такой схемой согласен, более того, он сам ее предложил и теперь продвигает, например, через сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

    «Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное  избежать ядерной войны».

    «Испытание “Орешника” носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует. Американская сторона была заранее уведомлена и не восприняла запуск ракеты как угрозу».

    Это ответ параноикам и паникерам из Республиканской партии, убеждающих нового президента, будто руководство России только и ждет повода для того, чтобы ударить по США какой-нибудь ракетой. К сожалению, к числу таких людей можно отнести и будущего госсекретаря Марко Рубио.

    «Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Президент России неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной».

    Это пас тем в будущей администрации Трампа, кто, воспринимая Россию как соперника, исходит из максимы «лучше сотрудничать, чем не сотрудничать». К таким относится и упомянутый выше Кит Келлог, чьим планом Трамп хочет руководствоваться в своей политике на Украине.

    «Трамп  сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим».

    В данном случае Лавров говорит то, что понравится услышать самому Трампу. Буквально гладит его по шерстке.

    В то же время Лавров «осадил» тех в США (а это и Трамп, и Карлсон, и много кто еще), кто считает примирение Запада с Россией желательным ради сдерживания «поднимающегося Востока». В ответ на прямой вопрос интервьюера, возможно ли это, министр ответил «не думаю» и сослался на выступление президента РФ Владимира Путина на последнем Валдайском форуме:

    «Президент сказал, что мы никогда не вернемся к ситуации начала 2022 года. Именно тогда он для себя понял, что все попытки быть на равных с Западом провалились».

    Это явно не то, чего хотели бы услышать Карлсон и другие республиканцы, желающие втянуть Россию в антикитайский блок. Несмотря на в целом миролюбивые тезисы, обращенные к Западу, Лавров дал понять, что родиной и друзьями в России не торгуют.

    «Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез… Те, кто считает, что «красные линии» России сдвигаются, допускает очень серьезную ошибку».

    Это, кажется, главный тезис в той части, которая касается отношений России и Запада. Москва по-прежнему рассчитывает на диалог и искренне хочет избежать худшего, но к войне, если что, готова. То, что происходит сейчас, Лавров войной не считает, он предпочитает определение «гибридная война».

    Что же касается перспектив завершения «гибридной войны», это та часть интервью, которая в наибольшей степени будет интересна россиянам. Тем из них, кто следит за новостями политики и заявлениями первых лиц, разговор Карлсона с Лавровым не скажет ничего принципиально нового: американец задает вопросы в рамках американской парадигмы, а российский министр, осознавая эту парадигму, дает понятные для американцев ответы. Но заодно россияне (а равно – все остальные) получили очередное доказательство, что «принципы урегулирования» остаются прежними.

    Россия своей программы-минимум не меняла, но обязательных для исполнения требований к Киеву у нее гораздо больше, чем принято вспоминать.

    «Никакого НАТО, никаких военных баз и военных учений на украинской земле с участием иностранных войск».

    Это, как любят говорить в интернете, база, к которой приходится возвращаться вновь и вновь, поскольку Зеленский для начала переговоров с Россией требует от Запада (и прежде всего от США) приглашения в Североатлантический альянс.

    «Придется принимать во внимание реалии «на земле». А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции России после проведения референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции».

    Это напоминание о том, что со времен весенних переговоров 2022 года и парафирования т.н. стамбульского соглашения цена прекращения СВО для Киева выросла и обратно не снизится. Если руководство Украины будет продолжать в том же духе, она вырастет еще сильнее.

    «Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать».

    Это подтверждение тому, что требований к Киеву о денацификации Москва не сняла и не снимет.

    Кроме того, это часть дискуссии о «мире на основании Устава ООН», на который любят ссылаться украинцы. «Мы согласны, – объясняет Лавров, - но не надо забывать, что Устав ООН не только про территориальную целостность, которая должна соблюдаться только в том случае, если правительство легитимно и если оно уважает права своего народа».

    «Самая первая статья Устава ООН, о которой Запад никогда не вспоминает в украинском контексте, гласит: необходимо уважать права человека, независимо от расы, пола, языка или религии», – напомнил глава МИД РФ.

    Также в Декларации о принципах международного права, касающихся сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, «четко говорится, что все должны уважать территориальную целостность государств, чьи правительства уважают право наций на самоопределение и поэтому представляют все население, проживающее на данной территории».

    Другими словами, Россия не просто поддерживает Устав ООН. Она по сути единственная, кто работает на тем, чтобы этот Устав работал на Украине в части прекращения дискриминации всего русского – от языка до церкви. Пока этот вопрос не решен, России не отступится.

    При этом сохранение территориальной целостности Украины возможно лишь с учетом права на самоопределение народов, которое было реализовано через референдум о вступлении РФ. То есть целостность Украины в прежних границах – это уже ушедший поезд, а в новых – обсуждаемый концепт. Как подчеркнул Лавров, Россия готова стать частью группы стран, предоставляющих Украине коллективные гарантии безопасности

    Согласятся ли с такой «формулой мира» Трамп и его команда, узнаем скоро. Поскольку от идеи добиться стратегического поражения России в Вашингтоне не отказывались и вряд ли откажутся, скорее нет, чем да. Если выполнение данных народу обещаний и месть своим врагам для Трампа важнее, чем интересы вашингтонской элиты, скорее да, чем нет.

    А вот Зеленский совершенно точно откажется. Как показала практика, дипломатия в его случае бессильна.

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