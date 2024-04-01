Такер Карлсон стал проблемой для русофобов

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Даже через несколько месяцев после визита в Москву американский журналист Такер Карлсон продолжает рассказывать всему миру о России. Не о той, которую можно увидеть в пересказе коллективного CNN – якобы злобной и нищей, а о нормальной России. Самостоятельной, рациональной, не собирающейся ни на кого нападать, но в то же время готовой защищать свои интересы от тех, кто на них покушается.

Транслировать эту реальность Карлсон начал сразу после знаменитого интервью с президентом России. Он поделился своим впечатлением от нашей страны перед аудиторией представительного бизнес-форума в Дубае. «Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», – заявил там журналист.



Затем он выпустил серию роликов о бытовой жизни в Москве. Начал с демонстрации метрополитена. «Путин может не нравиться, но это не меняет реальности того, что мы видели, и того, что не видели. Там нет граффити, нет грязи, никаких неприятных запахов, нет бомжей, наркоманов, насильников или людей, которые только и ждут, чтобы вытолкнуть вас на железнодорожные пути и убить», – заявил Карлсон. Затем показал московский продовольственный магазин, где выяснилось, что: а) там все есть и б) по невысоким ценам.

По возвращении в США он перешел от развенчания бытовой лжи о России к развенчанию лжи политической. В частности, стал заявлять, что Москва не стремится конфликтовать с Вашингтоном. «В разговоре с Путиным меня поразило то, как он, по сути, отказался критиковать Джо Байдена и НАТО... Причина в том, что он хочет урегулирования. Не потому, что Россия вот-вот развалится (никто уже не слушает эту ложь наших СМИ), а потому, что война – это плохо. Она меняет мир непредсказуемым образом», – рассказал Карлсон в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

А вот Вашингтон стремится. «Правительство США запрещает переговоры. Мы препятствуем миру. А значит, мы ответственны за всех этих невинных людей, которых вылавливают в киевских парках и отправляют на убой, – рассказал Карлсон. – Зеленского использовали Госдеп, Виктория Нуланд, другие наши политики, рассматривающие Украину как сосуд для своих геополитических амбиций. А также наши компании, которые использовали Украину для обмана американских налогоплательщиков».

И в этом стремлении, говорит Карлсон, американцы иногда даже выдумывают угрозы, якобы исходящие от России. «Если посмотреть на цифры или на карту, не очевидно, что Россия стала бы главным врагом Америки. Есть другие кандидаты. Может быть, это потому, что Россия – крупнейшая христианская страна в мире? Может быть, потому, что они (американские элиты – прим. ВЗГЛЯД) наживаются на войне?» – поясняет телеведущий.



И добавляет, что вообще не видит смысла в американской политике сдерживания России. «Я бы желал увидеть такое урегулирование, чтобы Россия не видела на своих границах натовских ракет. Я не знаю, что нам дадут эти ракеты. Я не понимаю целей НАТО, не понимаю пользу этой организации для США», – признается Карлсон.

Интересно, что совсем недавно, 28 марта, на это интервью Владимира Путина сослался независимый кандидат на пост хозяина Белого дома Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го американского президента. «В интервью Такеру Карлсону Путин сказал, что хочет вести переговоры [об урегулировании украинского кризиса]», – напомнил Кеннеди, критикуя поддержку киевского режима администрацией Байдена. Иначе говоря, это интервью до сих пор остается актуальным для американской политической сцены.

Сам же Карлсон также продолжал упоминать Россию в своих заявлениях. Так, в начале марта телеведущий заявил, что Байден втягивает США в войну с Россией. Назвал «бредом сумасшедшего» слова американского президента по поводу военных возможностей Украины в конфликте с Россией. Подтвердил, что Крым вошел в состав России демократическим путем. Наконец, совсем недавно обличил лицемерие американских властей: «странно слышать бесконечные проповеди наших властей о том, что та или иная страна авторитарна и несвободна», в то время как в США арестован человек просто за факт молитвы.



Это не просто громкие слова, сказанные в пустоту. Одно только интервью, данное Карлсоном по итогам его визита в Россию одному из самых популярных YouТube-блогеров Лексу Фридману, набрало 11 млн просмотров. Иначе говоря, Карлсон транслирует свои взгляды гигантской аудитории – и если судить по количеству внимания к высказываниям журналиста, эта аудитория его взгляды воспринимает.



Видимо, именно поэтому политики и провластные СМИ в самих США на риторику журналиста с самого начала реагировали крайне нервно. «В Советском Союзе для таких, как Карлсон, существовал специальный термин «полезные идиоты», – возмущается сенатор Том Тиллис. Другие консервативные комментаторы называли журналиста «кремлевским пропагандистом». «Как богатый иностранный турист, о котором заботливо заботилось российское правительство, Карлсон, несомненно, познакомился с той Москвой, которую его сторонники хотели видеть», – писал National Review.



Однако те, кто знает Россию по собственному опыту, опровергают эти спекуляции. Так, американский журналист Кристофер Тремолье в своей статье в The Washingon Examiner говорил о том, что «Такер Карлсон не ошибается по поводу Москвы. Я был там, я знаю».

Тремолье фактически повторил слова Карлсона. Например, в отношении метро. «Я вырос в Филадельфии, и каждый раз, когда я ездил в метро, условия были настолько ужасными, что я думал, что заражусь какой-нибудь болезнью, просто прикоснувшись к поручню. Я думал об этом, конечно, в тот момент, когда у меня там не пытались вымогать деньги, когда меня не преследовал бомж или же не отбивался от бандитов, которые хотели причинить мне вред», – пишет Тремолье.



Почему популярный американский телеведущий на самом деле выступает с заявлениями, которые в США называют «российской пропагандой»? И это при том, что сам Карлсон постоянно повторяет, что не служит интересам никакой другой страны, кроме той, в которой родился: «У меня только один паспорт, я патриот Америки».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Карлсона во время его визита в Москву «не обращали в свою веру». И более того, представитель Кремля обозначил, что с «очень-очень многим у нас в стране он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) категорически не согласен» и многое не понимает о России. Нет оснований сомневаться в том, что телеведущий искренен в своих убеждениях и взгляде на нашу страну, даже если у него свое мировоззрение.



«Карлсон в данном случае выступает в качестве участника американской внутриполитической борьбы. Все, что он говорит, все сравнения Путина и Байдена, а также Москвы и США являются частью этой борьбы. Само интервью – тоже его часть, играющая в пользу Дональда Трампа.



Заявления Карлсона говорят о том, что администрация Байдена довела Америку до плачевного состояния.

Бесконечные войны и прочие внешнеполитические ошибки, которые совершает администрация Байдена, довели США до такого положения, поэтому американскую политику необходимо изменить», – поясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Но какое дело России до внутриполитической борьбы американских элит? На самом деле это имеет значение хотя бы потому, что демонстрирует всему миру отсутствие единства в США по поводу и России, и Украины. «Карлсон усиливает тезисы Трампа о том, что необходимо договариваться с Россией и срочно останавливать войну на Украине. Что иметь длительную конфронтацию с Россией контрпродуктивно и лучше иметь более позитивные отношения», – считает эксперт.



В условиях той тотальной конфронтации и гибридной войны, которая имеет место быть между Штатами и Россией, внутриамериканский конфликт так или иначе идет на пользу российской внешней политике. А Карлсон, будучи несомненно американским патриотом, тем не менее не может поступиться собственными политическими убеждениями, которые противоречат политике администрации Байдена.



«Все, что ослабляет позиции действующей администрации, нам выгодно. Чем в более глубокий внутренний кризис погружаются США, чем в большей степени действия того же Конгресса подчинены именно внутриполитической логике, тем нам выгоднее.

– говорит Суслов. – Это можно увидеть на примере пока еще не утвержденного Палатой представителей нового бюджета на Украину».



Помимо этого, культурно-идеологически Карлсон вольно или невольно полностью играет на стороне России. Харизматичный журналист с многомиллионной аудиторией не просто разоблачает западные фальшивки по поводу нашей страны, а формирует тенденцию на нормализацию восприятия российской политики и реальности. И самой России – как сильного государства с адекватными людьми, которая не сломалась под санкциями.



Чем бы ни закончилась борьба Карлсона и Трампа с Байденом, Россия уже победила. Она пробила западный информационный купол. Хотя бы часть американцев увидела ее той, какая она есть на самом деле. И не только американцев – учитывая то, что Карлсона смотрят по всему миру, а сам он продолжает выступать в разных концах планеты. Посещение России и общение с ее руководителем сделало из Карлсона – нет, вовсе не «пропагандиста русского мира», как это утверждают его политические противники – а разоблачителя мифов Запада о нашей стране.